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بدون تكييف.. كيف تتجنب الحر الشديد في منزلك؟

هناك الكثير من الطرق يمكن اللجوء إليها في يومنا العادي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، خصوصا داخل المنازل التي تخلو من التكييفات وتعتمد في الغالب على المراوح فقط
تحرير:مي فؤاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة
مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام بشكل غير مسبوق، وتزامن تلك الموجة الحارة مع ساعات الصيام الطويلة، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية للمواجهة خاصة في نهار رمضان.. ورغم أن أجهزة التكييف أصبحت الآن في الكثير من البيوت وأماكن العمل، فإن البعض لا يزال لا يمتلك مكيفات للهواء، فضلًا عن أن كثيرين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، وبالتالي سيكونون في مواجهة مباشرة مع تلك الموجة الحارة. بذلك يصبح تجنب المخاطر في هذا الطقس القاسي تحديًا للجميع.. والخطوات التالية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على برودة الهواء أثناء موجة الحر حتى لو كان لديك منزل مكيف.
المراوح والنوافذ استخدم مراوح الصندوق ومراوح السقف لتوفير توزيع الهواء في جميع أنحاء منزلك، ولنتائج أفضل وأسرع افتح أبواب المنزل ونوافذه وقم بتشغيل المراوح لطرد الهواء الساخن إلى الهواء الطلق، وتبريد هواء المنزل. كما يمكنك الجلوس في مسار مروحة صندوقية مواجهة لوعاء مملوء بالثلج. توقيتات فتح النوافذ
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توفير-الكهرباء

افصل الراوتر وإنت نايم.. إزاي تخفض استهلاك الكهرباء

كل شيء في حياتنا له مُشغله الخاص أو الموتور الخاص به، وإذا تحدثنا عن الكهرباء ستجد أنها عمود المنزل، فتخيل إذا استيقظت ذات يوم وقيل لك لقد انتهي عصر الكهرباء؟! من المؤكد أن أول ما تفكر به كيف أشاهد التليفزيون كيف أقوم بكيّ ملابسي، ستتوقف الحياة، لذا بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء للعام المالي 2019-2020، عليك أن تفكر في حلول إيجابية لكي تبقي منزلك منيرًا دائما، ومن أجل توفير الطاقة والكهرباء أيضا للمساعدة في تحقيق أقصى حد من الترشيد، لذا عليك باتباع بعض من النصائح فيما يتعلق بالحفاظ على الكهرباء وتخفيف الفاتورة.
التغلب-على-الجوع-في-رمضان

تناول الطعام ببطء.. تحمل الجوع في رمضان بـ4 نصائح

الشعور بالجوع في الساعات الأخيرة من الصيام يعد من أكثر الأعراض التي تظهر على كثير من الأشخاص، ولكن عليك أن تعلم أن هذا يعد جزءا طبيعيا من مرحلة الصوم في شهر رمضان، فأنت في بداية النهار تفقد كل طاقتك في العمل، أما إذا كنت ربة منزل، فمن المؤكد أن المهام تزداد عليك من تحضير الطعام وترتيب البيت، وإذا كنت امرأة عاملة فيصبح الأمر أكثر صعوبة، ولكن لأن الصيام له هدف سامٍ يجب أن نتفهمه ولا نتذمر عند الشعور بالإرهاق، يجب عليك اتباع بعض الطرق البسيطة التي ستجعلك قادرا على بذل كثير من المجهود دون الشعور بالعطش أو الجوع.
عسل-النحل

بجانب التحلية.. استخدامات قد لا تعرفها للعسل

على الرغم من قرصته المؤلمة فإنه يحمل فوائد عظيمة للإنسان، فالنحل من الكائنات التي تعمل في نظام شديد، شكله مميز، ويعطينا عسل النحل الذي فيه شفاء للناس، وبالرغم من ذلك يتعرض للتهديد بسبب المبيدات الحشرية وتغيير استخدام الأراضي التي تقلل من العناصر الغذائية المتاحة وتشكل تهديدات لمستعمرات النحل. وفي 20 مايو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للنحل من أجل زيادة الوعي بأهميته، ولكن هناك استخدامات قد تكون غريبة بجانب تحلية المشروبات والأطعمة.. اعرفها حسبما ذكرها موقع Empowered Sustenance.
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مكياج-مضاد-للمياه

مكياجك طبيعي في رمضان.. زيت الخروع بديل الماسكرا

اعتاد الكثير من الفتيات على وضع المكياج عند الخروج في الصباح، والذهاب للعمل أو الخروج مع الأصدقاء، ولذلك يواجهن مشكلة في رمضان عند وضع المكياج في أوقات النهار، ويخرجن دون مكياج ويشعرن بالإحراج بسبب عدم إخفاء عيوب البشرة وجفاف البشرة الذي يحدث نتيجة قلة شرب المياه والسوائل، وأيضًا البقع الداكنة التي كان ينجح المكياج في إخفائها بعض الشيء، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد على استخدام وصفات طبيعية للحصول على مكياج طبيعي دون التأثير على صيامك في رمضان.
رمضان

قلل من القهوة.. استعد لرمضان بـ6 نصائح

أيام قليلة تفصلنا عن شهر العبادة والطاعة والصوم، شهر رمضان الذي ننتظره جميعا للتعبد والحفاظ على صحتنا والالتزام بقراءة القرآن والبعد عن أي محرمات. الدخول إلى أجواء رمضان الجديد لا يمكن أن يكون مهمة سهلة بالنسبة للكثيرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصيام أثناء المناخ الحار، وللاستفادة الكاملة من هذا الشهر الكريم، تحتاج إلى إعداد نفسك روحيا وعقليا وجسديا، لذا إليك بعض النصائح لمساعدتك في الاستعداد لشهر رمضان والاستفادة من بركات الشهر الكريم، وذلك حسبما ذكرها موقع Mysalaam.
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