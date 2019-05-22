بدون تكييف.. كيف تتجنب الحر الشديد في منزلك؟

هناك الكثير من الطرق يمكن اللجوء إليها في يومنا العادي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، خصوصا داخل المنازل التي تخلو من التكييفات وتعتمد في الغالب على المراوح فقط
مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام بشكل غير مسبوق، وتزامن تلك الموجة الحارة مع ساعات الصيام الطويلة، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية للمواجهة خاصة في نهار رمضان.. ورغم أن أجهزة التكييف أصبحت الآن في الكثير من البيوت وأماكن العمل، فإن البعض لا يزال لا يمتلك مكيفات للهواء، فضلًا عن أن كثيرين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، وبالتالي سيكونون في مواجهة مباشرة مع تلك الموجة الحارة. بذلك يصبح تجنب المخاطر في هذا الطقس القاسي تحديًا للجميع.. والخطوات التالية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على برودة الهواء أثناء موجة الحر حتى لو كان لديك منزل مكيف.
المراوح والنوافذ
استخدم مراوح الصندوق ومراوح السقف لتوفير توزيع الهواء في جميع أنحاء منزلك، ولنتائج أفضل وأسرع افتح أبواب المنزل ونوافذه وقم بتشغيل المراوح لطرد الهواء الساخن إلى الهواء الطلق، وتبريد هواء المنزل. كما يمكنك الجلوس في مسار مروحة صندوقية مواجهة لوعاء مملوء بالثلج.
توقيتات فتح النوافذ
المراوح والنوافذ
استخدم مراوح الصندوق ومراوح السقف لتوفير توزيع الهواء في جميع أنحاء منزلك، ولنتائج أفضل وأسرع افتح أبواب المنزل ونوافذه وقم بتشغيل المراوح لطرد الهواء الساخن إلى الهواء الطلق، وتبريد هواء المنزل. كما يمكنك الجلوس في مسار مروحة صندوقية مواجهة لوعاء مملوء بالثلج.
توقيتات فتح النوافذ أيضا لها عامل مهم في عملية تبريد المنزل، فما عليك إلا أن تفتح جميع نوافذ المنزل لأكثر وقت ممكن في ساعات الليل، وعند شروق الشمس، أغلق جميع الأبواب والنوافذ، مع التأكد من إغلاق الستائر أيضًا، للحفاظ على برودة المنزل لأطول فترة ممكنة.
الماء
الاستفادة من الماء لا تكون من خلال الشرب فقط، فيمكنك الاستعانة به لتبريد الجسم بسهولة، من خلال نقع قدميك في حوض مملوء بالمياه.. وللمناشف الرطبة وعصابات الرأس المبردة بالماء تأثير مهم في عملية التبريد عند ارتدائها على الكتفين أو الرأس.
حمام بارد
خذ حمامًا باردًا، قبل النوم حيث يساعد على ترطيب جسمك جيدا، مما يجعلك قادرًا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، لا سيما قبل الذهاب إلى النوم.
زجاجة مياه
استخدام زجاجة مملوءة بالماء البارد لتستخدمها طوال اليوم. رش قطرات المياه البسيطة على الوسادة أو السرير باستخدام "بخاخة الكي"، فهذا يعمل على خفض درجة حرارة سريرك وترطيب جسمك عند النوم.
الدور الأرضي
نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، فإن الطابق العلوي من المنزل سيكون أشد حرارة من الطابق الأرضي. الذي يكون ملاذا باردا يحميك من حرارة منتصف النهار.
أطفئ الأنوار والأجهزة
تولد لمبات الإضاءة المتوهجة حرارة غير ضرورية في الغرفة، كذلك تشغيل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الكهربائية، وبالتالي حاول إطفاء غير الضروري منها، كذلك حاول أن تتناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب منك استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.
شرب المياه بكثرة
يحتاج الجسم إلى كميات مياه أكبر من المعتاد عندما يكون الجو حارا، خاصةً بعد ساعات الصيام. وإذا كنت تتعرق بغزارة، فستحتاج أيضًا إلى تناول كميات كبيرة من الطعام الذي يحتوي على الماء وشرب كميات كبيرة من الماء.
واعلم أن العطش هو أول علامة على الجفاف. وبالتالي يجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش لمنع الجفاف.
تجنب مشروبات الكافيين
المشروبات التي تحتوي على الكافيين تعامل كمدرات للبول وتساعد على الجفاف، فحاول تجنبها قدر المستطاع، وأيضا لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين، إذ يمكنها أن تزيد من حرارة الجسم.
منشفة رطبة للنوافذ
ضع منشفة على النوافذ، على أن تكون مرطبة بمياه باردة، وعند هبوب النسيم الساخن، يتحول إلى هواء بارد ينعش الغرفة.
النوم على الأرض
كلما اقترب الفراش من الأرض، كانت درجة الحرارة أقل، وذلك لأن الهواء الساخن يطفو لأعلى، في حين يبقى الهواء البارد أسفل.
النوم في سرير منفصل
حاول أن تنام فى سرير منفصل كى لا تضاف إلى جسدك أى حرارة زائدة من جسم من يشاركك السرير.
ضع "ملاية" السرير في الفريزر
ضع "ملاية" السرير وأغطية الوسادات في كيس واتركها في الفريزر، ولا تخرجها إلا وقت نومك، وحينها ستشعر بالانتعاش والحرارة المنخفضة.
الشاي بالنعناع
جهز مشروب الشاي بالنعناع وضعه داخل زجاجة، ثم احفطه في الثلاجة ليبرد، وبعد أن يصبح باردا أخرجه وضعه في زجاجة أخرى مزودة ببخاخ واستخدمه كـ«إسبراي» على جسمك، وسيجعلك لا تشعر بالحرارة بشكل كبير.
الخيار
قطع خيارة إلى شرائح رفيعة ثم اتركها في الثلاجة لتبرد، وبعد أن تشعر أنها أصبحت باردة بما يكفي أخرجها واستلقِ ووزع شرائح الخيار على وجهك.