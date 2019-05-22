بدون تكييف.. كيف تتجنب الحر الشديد في منزلك؟

هناك الكثير من الطرق يمكن اللجوء إليها في يومنا العادي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، خصوصا داخل المنازل التي تخلو من التكييفات وتعتمد في الغالب على المراوح فقط

تحرير:مي فؤاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

ارتفاع درجة الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام بشكل غير مسبوق، وتزامن تلك الموجة الحارة مع ساعات الصيام الطويلة، يسعى كثيرون للبحث عن حلول عملية للمواجهة خاصة في نهار رمضان.. ورغم أن أجهزة التكييف أصبحت الآن في الكثير من البيوت وأماكن العمل، فإن البعض لا يزال لا يمتلك مكيفات للهواء، فضلًا عن أن كثيرين يقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، وبالتالي سيكونون في مواجهة مباشرة مع تلك الموجة الحارة. بذلك يصبح تجنب المخاطر في هذا الطقس القاسي تحديًا للجميع.. والخطوات التالية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على برودة الهواء أثناء موجة الحر حتى لو كان لديك منزل مكيف.

المراوح والنوافذ استخدم مراوح الصندوق ومراوح السقف لتوفير توزيع الهواء في جميع أنحاء منزلك، ولنتائج أفضل وأسرع افتح أبواب المنزل ونوافذه وقم بتشغيل المراوح لطرد الهواء الساخن إلى الهواء الطلق، وتبريد هواء المنزل. كما يمكنك الجلوس في مسار مروحة صندوقية مواجهة لوعاء مملوء بالثلج. توقيتات فتح النوافذ