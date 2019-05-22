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هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

بعد تزايد التوتر بين واشنطن وإيران هناك مخاوف عراقية من أن تحرك إيران أذرعها في المنطقة، ومن ضمنها الميليشيات الشيعية الموالية لها ضد المصالح الأمريكية وهو ما يهدد العراق
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
"سنلعب دور التهدئة في أزمة أمريكا وإيران لا الوساطة"، بهذه الكلمات كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن الدور الذي ستلعبه بلاده للحد من الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران بعد أن بدأت تلوح في الأفق بوادر حرب بين البلدين. الحكومة العراقية كشفت عن قيامها بدور التهدئة بين إيران والولايات المتحدة للحيلولة دون تفاقم الأوضاع المتوترة بين البلدين، وذلك بالتزامن مع جهود وساطة لسلطنة عمان يقودها وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي الذي زار طهران والتقى نظيره جواد ظريف.
  رسائل للطرفين عبد المهدي كشف عن أن العراق "سيرسل قريبا جدا وفودا إلى طهران وواشنطن من أجل دفع الأمور للتهدئة لما فيه مصلحة العراق وشعبه أولا، والمنطقة بشكل عام". وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن هناك رسائل عراقية للطرفين بضرورة التهدئة و"عدم إفساح المجال لأطراف أخرى لتأجيج الموقف والسير نحو الحرب"،
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
الجيش-اليمني

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
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سفارة-أمريكا-في-العراق (2)

استهداف سفارة واشنطن ببغداد هل يطلق شرارة الحرب؟

يبدو أن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها لمغادرة العراق جاءت بعد أن تيقنت أن كل ما له علاقة بها في هذا البلد أصبح مستهدف في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران المجاورة للعراق، وهو ما ينذر بنشوب حرب. وشددت واشنطن الضغوط على طهران خلال الأيام الماضية واتهمت ايران بالتخطيط لشن هجمات "وشيكة" في المنطقة، كما عززت الحضور العسكري الأمريكي في الخليج. وورد في تحذير بشأن السفر أن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية:إيران تتحدى نوويا والحوثي يستهدف مكة مجددا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، كما طالعتنا الصحف بالمحاولة الحوثية الجديدة لاستهداف مكة المكرمة، وتناولت أيضا تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط. تحت عنوان "إيران تزيد 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم المخصّب"، كشفت صحيفة "الحياة السعودية" أنه في خطوة يرجح أن تؤجج توتراً مع الولايات المتحدة والغرب، أعلنت إيران أنها زادت 4 مرات إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو ما قد يؤدي إلى صراع محتمل في المستقبل.
ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع طهران هو "عرض مرعب". وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، "لا نريد الحرب مع إيران.. ولا يمكن لهم تهديدنا.. ولكننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي". ترامب أطلق تهديدا شرسا على تويتر، أمس الأحد، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب"، محذرا إياها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى. وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": إذا أرادت إيران أن تحارب فستكون النهاية الرسمية لها. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدا".
ترامب-في-العراق

تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
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