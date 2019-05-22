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المالية: إصدار 11.5 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص
الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية اليوم، الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقالت الوزارة إن الفاتورة الإلكترونية ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي.
وأكدت الوزارة أنه تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل(B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته 50 ألف جنيه وأكثر، إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول
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مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (1)

«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير» الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت «أورنچ مصر» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير وعمار الأرض»، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.
دولارات

الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
اموال

ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
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وزير-الماليه

المالية تنفي خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الضرائب

أكدت وزارة المالية أن ما يشاع عن تسلم وزارة المالية تقريرا من صندوق النقد الدولي يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية بسبب ممارسات التجنب الضريبي وتهريب الأرباح إلى ملاذات آمنة ضريبيا هو أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكدة أن التقرير تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبي التي تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء، ولتمكين الإدارة الضريبية في التعرف على تلك الممارسات التي يعاقب عليها القانون المصري.
بورصة (2)

خسرت 43 مليارا من أول مايو.. ماذا يحدث في بورصة مصر؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مايو الجاري، وخسر رأس المال السوقي ما يقرب من نحو 42.8 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 765.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسات اليوم، الخميس، مقارنة بنحو 808.7 مليار جنيه في آخر جلسة خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب، ويأتى في مقدمتها ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، حيث تتوقع وزارة المالية تحصيل نحو 1.779 مليار جنيه إيرادات ضريبية منها خلال العام المالي المقبل 2019-2020، حسب البيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة 2020.
محطة -بنزين (1)

خفض دعم الطاقة.. 8 إجراءات إصلاحية في موازنة 2020

أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، وجود مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها خلال الـ4 سنوات المقبلة، حتى عام 2023، إذ تركز هذه الإجراءات في أغلبيتها على الحماية الاجتماعية. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسّن الأداء المالي للدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة الحالية في بداية العام المالي 2018-2019.
قناة السويس

منها قناة السويس| 8 مصادر لزيادة الإيرادات دون ضرائب

تستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019-2020، تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة بقيمة تبلغ نحو 278 مليار جنيه، وذلك بهدف عدم فرض أعباء جديدة أو إضافية على المواطنين، ويأتى ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات الحكومية، وذلك ضمن برنامج زمني لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية وشركات الطاقة والنقل والاتصالات، كما تستهدف الحكومة تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبنّي سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير، وإعادة هيكلة الأصول المالية والتعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة.
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