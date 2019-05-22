المالية: إصدار 11.5 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٥ ص

الفاتورة الإلكترونية

أعلنت وزارة المالية اليوم، الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقالت الوزارة إن الفاتورة الإلكترونية ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي.

وأكدت الوزارة أنه تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل(B2C) إعمالًا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 وذلك لإتاحة الرقم القومى لمن بلغت قيمة تعاملاته 50 ألف جنيه وأكثر، إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد فى حصر تداول