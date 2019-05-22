كلاكيت سادس مرة..ننشر زيادات الكهرباء من 2014

أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، زيادة الأسعار في العام المالي المقبل 2019/ 2020، والزيادة بنسبة تقارب الـ 15% لتكون تلك الزيادة السادسة منذ عام 2014.

تحرير:صابر العربي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

تستعرض "التحرير"، تسلسل زيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع المنزلي بداية من العام المالي 2014/ 2015 وصولًا إلى العام المالي المقبل 2019/ 2020، بعد أن أعلن وزير الكهرباء عن الزيادة الأخيرة للعام المالي المقبل، أمس الثلاثاء. ويشهد العام المالي المقبل 2019/ 2020، حسب ما قاله الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو المقبل على أن تحصل الفاتورة بالزيادة الجديدة مطلع أغسطس.

وشهدت زيادة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 30 قرشا بدلا من 22 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بـ 40 قرشا بدلا من 30 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بـ 50 قرشا بدلا من 36 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بـ 82 قرشا بدلا من 70 قرشا. وتضمنت زيادة الشريحة

20 % زيادة في 2014

الرئيس يعفي محدودي الدخل في 2015

وشهدت زيادة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 30 قرشا بدلا من 22 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بـ 40 قرشا بدلا من 30 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بـ 50 قرشا بدلا من 36 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بـ 82 قرشا بدلا من 70 قرشا.وتضمنت زيادة الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بـ 100قرش بدلا من90 قرشا، والشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات بـ 140 قرشا بدلا من 135قرشا، والشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم بـ145 قرش.وبالعودة لتاريخ أول زيادة، والتي كانت في2014، جاءت الأسعار متضمنة زيادة تقدر بمتوسط 20%، وتضمنت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستهلاك المنزلى، زيادة الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلووات ساعة من 5 قروش إلى 7.5 قرش، والشريحة الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات أصبحت 14.5 قرش، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بـ 16 قرشًا، والشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات بـ 24 بدلًا من 19 قرشًا.وتضمن زيادة الشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات بـ 34 قرشًا بدلًا من 29 قرشًا، والشريحة السادسة من651 حتى 1000كيلو وات بـ 60 قرشًا بدلًا من 53 قرشًا، والشريحة السابعة والخاصة بمن يزيد استهلاكه على أكثر من ألف كيلو وات بـ 74 قرشًا بدلًا من 67 قرشًا.



في عام 2015، حدث تغير في خطة زيادة الأسعار، ولم تشهد الشرائح الثلاث الأولى"شرائح محدودي الدخل" أي زيادات، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الزيادة على تلك الشرائح.



بينما جاءت الزيادات بداية من الشريحة الرابعة، والتي تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات لترتفع لـ 39 بدلاً من 24 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ارتفعت لـ 39 بدلًا من 34 قرشًا، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات ارتفعت لـ 68 بدلًا من 60 قرشًا، والشريحة السابعة والأخيرة لأعلى من 1000 كيلو وات ارتفعت لـ 78 بدلًا من 74 قرشًا.

40 % زيادة في 2016



وجاءت خطة أسعار الكهرباء 2016، برفع الأسعار بنسب متفاوتة، تراوحت في المتوسط بين 25% إلى 40% للاستهلاك المنزلي لمحدودي الدخل.



وشهدت الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات زيادة لتصبح 11 بدلًا من 7.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات لتصبح 19 بدلًا من 14.5 قرش للكيلو وات، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات أصبحت 21 بدلًا من 16 قرشًا للكيلو وات، والشريحة الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات أصبحت 42 بدلًا من 35 قرشًا للكيلو وات.



والشريحة الخامسة من 351 حتى 650 كيلو وات، أصبحت 55 بدلًا من 44 قرشًا لكل كيلو وات، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، أصبحت 95 بدلًا من 71 قرشا لكل كيلو وات، والشريحة السابعة والأخيرة لأعلى من 1000 كيلو وات أصبحت 95 بدلا من 81 قرشًا للكيلو وات.

33 % زيادة في 2107

26% زيادة في 2018

وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في وقتها، عن تعريفة شرائح الكهرباء الجديدة، حيث زادت الأسعار بمتوسط 33% لجميع الشرائح، بالتزامن مع تمديد دعم أسعار الكهرباء للمنازل لثلاث سنوات أخرى لتنتهي في يوليو 2021 بعد تعويم الجنيه، بدلًا من الخطة السابقة والتي كان مقررًا وفقًا لها، رفع الدعم عن الكهرباء في العام المالي الجاري 2018/2019.وزادت الشريحة الأولى، من 0 إلى 50 كيلو وات لتصبح13 بدلا من 11 قرشًا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات لتصبح 22 بدلا من 19 قرشًا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات لتصبح27 بدلا من 21 قرشًا.والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات لتصبح55 بدلا من 42 قرشًا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات لتصبح 75 بدلا من 55 قرشًا، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كيلو وات لتصبح 125 بدلا من 95 قرشًا، والشريحة السابعة والاخيرة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات لتصبح 135 بدلا من 95 قرشًا.

وفيما يخص أسعار شرائح الاستهلاك المطبقة للقطاع المنزلي بداية من يوليو الماضي وحتى يونيو المقبل، أعلن وزير الكهرباء، عن رفع سعر الكهرباء بمتوسط زيادة بنسبة 26%.



وشهدت الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات لتصل إلى 22 قرشا، بعد أن كانت العام الماضي بـ13 قرشا بزيادة 9 قروش بمعدل زيادة 70%، وهي الشريحة الخاصة بالمواطنين الأقل دخلا والفقراء.



وزادت الشريحة الثانية والتي تستهلك من 51 إلى 100 كيلو وات لتصبح 30 بدلًا من 22 قرشًا، والشريحة الثالثة والتي تستهلك من صفر حتى 200 كيلو وات لتصبح 36 بدلًا من 27 قرشًا، والشريحة الرابعة والتي تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات لتصبح 70 بدلًا من 55 قرشًا.

والشريحة الخامسة والتي تستهلك من 351 إلى 650 كيلو وات لتصبح 90 بدلًا من 75 قرشًا، والشريحة السادسة والتي تستهلك من 651 إلى ألف كليو وات لتصبح 135 بدلا من 125 قرشًا، والشريحة السابعة لمن يزيد استهلاكه على 1000 كيلو وات وتحاسب بـ 145 بدلًا من 135 قرشًا.