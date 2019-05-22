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من داليدا خليل التي ظهرت مع محمد إمام في «هوجان»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
داليدا خليل ومحمد إمام - مسلسل هوجان
داليدا خليل ومحمد إمام - مسلسل هوجان
على مدار الحلقتين الماضيتين من مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، ظهرت معه اللبنانية داليدا خليل، وذلك فى إطار الأحداث بعد أن سافر «هوجان» مع الفنان رياض الخولي أو «كمال اللباد» إلى بيروت من أجل إتمام مناقصة، وبعد الغدر بهما، لم يجدا أمامهما سوى منزل داليدا خليل مع والدها، لمساعدتهما. وتساءل المشاهدون عن هذه الممثلة، خاصة أنها تشارك لأول مرة في عمل درامي مصري، وما لا يعرفه البعض أنه قبل أشهر من انطلاق موسم رمضان لعام 2019، طلب من الجمهور أن يرشحوا له نجمة لبنانية لتكون ضيفة شرف بحلقات المسلسل، وبعدها خرج وكشف عن اسمها بناءً على ترشيحات الجمهور له.
داليدا خليل هى ممثلة ومغنية لبنانية، تربطها صلة قرابة بالمطربة لورا خليل، ولدت بلبنان فى يناير 1994، وعلى الرغم من أنها تمتلك صوتا حلوا، فإنها أرادت أن تكون انطلاقتها الحقيقية من خلال التمثيل، وكان أول مسلسل شاركت فيه هو «فيفتي فيفتي» فى 2007، وكانت لا تزال صغيرة، ومن ثم توالت مشاركاتها
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