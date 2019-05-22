رياضة

دي خيا يرفض العرض الأخير لتجديد تعاقده

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
ديفيد دي خيا
ديفيد دي خيا
رفض الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، عرض مانشستر يونايتد الأخير لتجديد تعاقده، حيث بدا واضحًا عدم رغبته في الاستمرار في صفوف اليونايتد لأبعد من الموسم المقبل، ليجبر بالتالي مسؤولي مانشستر يونايتد على بيعه خلال الصيف الجاري، وفشل اليونايتد في تلبية رغبة الحارس الإسباني بالحصول على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الرقم المعروض عليه من قبل باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يخطط لشراء دي خيا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، أو الانتظار للحصول على خدماته بالمجان الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويمثل رفض دي خيا ضربة قوية لمدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، والذي يحاول إعادة بناء الفريق، وتوج الإسباني بأفضل لاعب في الموسم في مانشستر يونايتد 4 مرات في آخر 6 مواسم، إلا أنه عانى من انخفاض في المستوى بشكل ملحوظ في الموسم المنقضي. ويبدو أن مانشستر يونايتد لن يكون قادرًا على المنافسة على
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

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ديفيد-دي-خيا

باريس سان جيرمان يحرض دي خيا على البقاء مع مانشستر

ينتهي عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2020، وذلك في الوقت الذي يرتبط فيه اسمه بالانتقال إلى بطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان الموسم المقبل، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ومع ذلك أشار موقع "فور فور تو" إلى طلب باريس سان جيرمان من ديفيد دي خيا بضرورة الاستمرار مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل 2019- 2020، قبل الانضمام إلى قلعة حديقة الأمراء في الموسم بالمجان، وذلك بسبب سقوط سان جيرمان في قواعد اللعب المالي النظيف لليويفا في السابق، ولا يحتمل النادي أن يتم إيقافه من إبرام الصفقات هذا الصيف.
أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير يهدد لاعبي اليونايتد في فترة الإعداد

قدم مانشستر يونايتد للاعبيه برامج تدريبية صارمة يتوجب عليهم الالتزام بها خلال إجازتهم في الصيف، حيث بات لزامًا على جميع اللاعبين الوصول إلى ذروة لياقتهم البدنية قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 1 يوليو المقبل، ويبدو أن مدرب الفريق أولي جونار سولسكاير سيخوض حربًا لتفادي ما حدث الموسم الماضي عندما ذهب لاعبو اليونايتد إلى الولايات المتحدة لخوض فترة الإعداد للموسم بلياقة بدنية ضعيفة للغاية تسببت في إنهائهم الدوري هذا الموسم بفارق قارب من 40 نقطة عن المتصدر، وذلك حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
مانشستر-يونايتد‎

لوك شاو لاعب الموسم في مانشستر يونايتد

توج لوك شاو بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، وذلك بعد أن شارك مع الشياطين الحمر في 40 مباراة في جميع المسابقات، وسبق أن توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في مانشستر يونايتد 3 مرات من قبل في أغسطس وسبتمبر ومارس. وقال شاو، عقب تلقيه الجائزة: "الأمر لطيف بالنسبة إليّ، ولكني كنت أفضل عدم الفوز بتلك الجائزة وأن أحظى بموسم أفضل مع مانشستر يونايتد، علينا المضي قدمًا والتركيز في الموسم المقبل. شخصيا، ربما هذا هو أفضل مواسمي مع الفريق، وكنت أفضل أن يكون الموسم أفضل للفريق، ولكن ذلك لم يحدث".
ديفيد-دي-خيا

مانشستر يونايتد يتمسك بدي خيا بعرض جديد

قدم مانشستر يونايتد عرضًا جديدًا لتمديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، ولكنه لا يملك الكثير من الوقت لتحديد موقفه سواء بالقبول أو بالرفض، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يملك الحارس البالغ من العمر 28 عامًا أسبوعًا واحدًا لاتخاذ قراره بشأن الموافقة على العقد الجديد الذي سيحصل بموجبه على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أو رفضه، حيث ترغب إدارة مانشستر يونايتد في حسم مستقبله سريعًا، إلا أن الصحيفة البريطانية أكدت رغبة دي خيا في الحصول على نفس الأجر الأسبوعي الذي يتحصل عليه زميله أليكسيس سانشيز والبالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
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