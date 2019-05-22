شكوى طلاب أولى ثانوي من امتحان الجغرافيا: بره المنهج

تحرير:أمينة محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

طلاب أولى ثانوي

واصل طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات الإلكترونية بامتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت. وشمل الامتحان 17 سؤالا، منها 10 أسئلة عبارة عن اختيار من متعدد، و7 مقالية. واشتكى الطلاب من صعوبة امتحان الجغرافيا، واصفين إياه بـ"الامتحان التعجيزي"، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن أغلب الأسئلة جاء من خارج المنهج. وأوضح الطلاب أن الأسئلة المقالية التي شملها الامتحان، تعتمد على الفهم وقياس التحصيل بشكل نقدي بعيدا عن الحفظ والتلقين.

واشتكى الطلاب كذلك من أن الامتحان جاء طويلا ويحتاج إلى وقت أطول من المقرر للإجابة عن أسئلته. من جانبهم، أعلن المسؤولون عن منظومة امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية أن إجمالى عدد طلاب المدارس الحكومية الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في الفترة الصباحية، وصل إلى 389 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية. وأوضح