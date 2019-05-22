أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

الأهلي والإسماعيلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من منافسات الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة. التقى الفريقان في بطولة الدوري الممتاز في 114 مباراة، والكلمة العليا في تاريخ لقاءات الفريقين كانت للأهلي، حيث فاز الأحمر على الإسماعيلي في 59 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 33 مباراة، وحقق الأخير الفوز في 22 مباراة.

وسجل الأهلي في شباك الإسماعيلي 167 هدفًا، واستقبل المرمى الأحمر من لاعبي الدراويش 93 هدفًا، ويحتفظ هادي خشبة قائد الأهلي الأسبق، برقم شخصي، إذ يعد أكثر لاعب من الأهلي شارك أمام الإسماعيلي خلال 25 مباراة، بينما من الإسماعيلي كان حسني عبد ربه الأكثر ظهورًا في 17 مواجهة. ويعاني الدراويش غياب طعم الانتصارات

وسجل الأهلي في شباك الإسماعيلي 167 هدفًا، واستقبل المرمى الأحمر من لاعبي الدراويش 93 هدفًا، ويحتفظ هادي خشبة قائد الأهلي الأسبق، برقم شخصي، إذ يعد أكثر لاعب من الأهلي شارك أمام الإسماعيلي خلال 25 مباراة، بينما من الإسماعيلي كان حسني عبد ربه الأكثر ظهورًا في 17 مواجهة.



ويعاني الدراويش غياب طعم الانتصارات على الأهلي منذ 8 مواسم، إذ كان آخر فوز للإسماعيلي أمام القلعة الحمراء خلال الدور الأول من موسم 2010- 2011، عندما فاز بنتيجة (3-1)، وكانت آخر مباراة بين الفريقين في الدور الأول هذا الموسم وانتهت بنتيجة (1-1).



كما يحتفظ الأهلي برقم إيجابي أيضًا، إذ كان أكبر فوز تحقق في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح الأهلي بنتيجة (8-0)، خلال موسم 1957- 1958، بينما كان أكبر فوز حققه الإسماعيلي 4-1 في الدور الأول من موسم 1963- 1964.

