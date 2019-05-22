رياضة

اتهام رئيس مجموعة «بي إن» القطرية بالفساد

تحرير:وكالات ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
بى ان سبورتس
بى ان سبورتس
دخل يوسف العبيدي، رئيس مجموعة قنوات «بي إن» القطرية، والرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى «لأمين دياك» حيز الاتهام من جانب فرنسا، وذلك في التحقيق حول شكوك بالفساد على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم 2019 لألعاب القوى، وفقًا لمصادر قضائية فرنسية، اليوم الأربعاء، وأكدت صحيفة «لوموند» من خلال مصدر قضائي أن قضاة التحقيق الماليون وجهوا اتهامات، إلى العبيدي بـ"الفساد النشط"، فيما اتهم دياك أمس بـ"الفساد السلبي"، حيث يشغل العبيدي رئيس شبكة "بي إن سبورتس" في فرنسا.
ويعد العبيدي من المقربين لناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان، الذى يتواجد كشاهد في هذا التحقيق القضائي الذي يستهدف أيضا ظروف منح استضافة أولمبياد 2016 و2020 إلى ريو دي جانيرو وطوكيو على التوالي. تساءل القضاة حول دفوعات إجمالية بقيمة 3,5 مليون دولار قامت بها في خريف العام 2011 شركة "أوريكس قطر سبورتس
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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جريزمان

تفاصيل اجتماع ممثلي جريزمان ومسؤولي باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الأسبوع الماضي كانت هناك جلسة جمعت ممثلي النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأضافت أن الجلسة جمعت بالتحديد ماود شقيقة جريزمان ووكيلته مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لمناقشة انتقال محتمل لصفوف الفريق الباريسي، علمًا بأن جريزمان أعلن أمس الثلاثاء، رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 سنوات قضاها بقميص الروخيبلانكوس، ليترك بالتالي فراغًا كبيرًا في صفوف الأتلتي سيكون من الصعب للغاية سده.
خسارة-فريق-موناكو

الموقف يتأزم.. موناكو يسقط أمام نيم ويصارع الهبوط

بعدما توج بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي، تأزم موقف فريق موناكو في بطولة الدوري الفرنسي، بعدما تعرض للخسارة أمام نظيره نيم، بهدف نظيف، جاء عن طريق رينو ريبار، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ميشيل دي كوستييرس، ضمن مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من منافسات المسابقة، ليرفع نيم رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب، في المقابل تجمد رصيد فريق الإمارة عند 33 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف عن كان صاحب المركز الثامن عشر، الذي يلعب ملحق الهبوط.
مانشستر يونايتد‎

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن عن رحيل هيريرا

أكد مانشستر يونايتد رحيل متوسط ميدانه أندير هيريرا بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقد اللاعب الإسباني وفشل في التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشياطين الحمر لتمديد تعاقده، ومن المتوقع أن ينضم هيريرا إلى صفوف باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وأتى فشل هيريرا في تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد إلى كونه سيبلغ من العمر 30 عامًا في شهر أغسطس المقبل، وطلب تجديد تعاقده مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما رفضه المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
ماتياس-دي-ليخت (2)

مفاجأة.. مانشستر يونايتد رفض دي ليخت بسبب والده

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اليوم السبت، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أهدر فرصة التوقيع مع ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، الصيف الماضي بسبب مخاوف تتعلّق بوالده، علمًا بأنه لا تزال الكثير من التكهنات تدور حول مستقبل ماتياس دي ليخت، في وقت تتصارع فيه غالبية أندية أوروبا الكبرى للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتسعى أندية بحجم برشلونة ويوفنتوس، وليفربول، وباريس سان جيرمان، للحصول على توقيع المدافع الشاب، لكن اللاعب لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.
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