المشروبات الغازية..5 أخطاء تجنبها في الموجة الحارة

عليك تجنب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل لمدة ساعات قليلة عند تعرضك للتشنج العضلي في الأيام الحارة، مع تناول كميات كبيرة من المياه والأطعمة الغنية بالمياه

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الموجة الحارة

مع وجود الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد اليوم الخميس، تبدأ المخاوف حول الإصابة بضربات الشمس أو التشنجات أو الإغماءات وتشغل بال الجميع، وعلى الجانب الآخر تجد الكثير يمزح على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال "الشمس هتنزل الأيام الجاية على الأرض" دون دراية كاملة بضرورة الاستعداد والبعد عما يزيد درجات الحرارة، إذ توجد بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مثل هذه الأيام، ومنها الحصول على المياه التي تحتاجها من المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي نقع بها وتسبب زيادة شعورنا بالحر.

للمساعدة في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة، عليك بتجنب بعض الأشياء الآتية وذلك نقلًا عن "tnp.sg": 1- التمرينات الرياضية بعد التشنجات التشنجات هي واحدة من العلامات المبكرة التي تحدث نتيجة الشعور بالتعب والإرهاق الناتج عن زيادة الحرارة المرتفعة، ولأن الأعراض من المحتمل أن تتطور سريعا بشكل كبير، إضافة