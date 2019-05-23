المشروبات الغازية..5 أخطاء تجنبها في الموجة الحارة

عليك تجنب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل لمدة ساعات قليلة عند تعرضك للتشنج العضلي في الأيام الحارة، مع تناول كميات كبيرة من المياه والأطعمة الغنية بالمياه
مع وجود الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد اليوم الخميس، تبدأ المخاوف حول الإصابة بضربات الشمس أو التشنجات أو الإغماءات وتشغل بال الجميع، وعلى الجانب الآخر تجد الكثير يمزح على منصات التواصل الاجتماعي على سبيل المثال "الشمس هتنزل الأيام الجاية على الأرض" دون دراية كاملة بضرورة الاستعداد والبعد عما يزيد درجات الحرارة، إذ توجد بعض الأشياء التي يجب تجنبها في مثل هذه الأيام، ومنها الحصول على المياه التي تحتاجها من المشروبات الغازية وغيرها من الأشياء التي نقع بها وتسبب زيادة شعورنا بالحر.
للمساعدة في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة، عليك بتجنب بعض الأشياء الآتية وذلك نقلًا عن "tnp.sg":
1- التمرينات الرياضية بعد التشنجات
التشنجات هي واحدة من العلامات المبكرة التي تحدث نتيجة الشعور بالتعب والإرهاق الناتج عن زيادة الحرارة المرتفعة، ولأن الأعراض من المحتمل أن تتطور سريعا بشكل كبير، إضافة
للمساعدة في التغلب على درجات الحرارة المرتفعة، عليك بتجنب بعض الأشياء الآتية وذلك نقلًا عن "tnp.sg":
1- التمرينات الرياضية بعد التشنجات
التشنجات هي واحدة من العلامات المبكرة التي تحدث نتيجة الشعور بالتعب والإرهاق الناتج عن زيادة الحرارة المرتفعة، ولأن الأعراض من المحتمل أن تتطور سريعا بشكل كبير، إضافة إلى أن ضربات الشمس يمكن أن تكون قاتلة، عليك تجنب ممارسة التمرينات الرياضية على الأقل لمدة ساعات قليلة عند تعرضك للتشنج العضلي في الأيام الحارة.
وإذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الدوار والشعور بالضعف والأرق، أو صعوبة في التنفس عليك بالذهاب إلى الطبيب على الفور بجانب شرب كميات كافية من المياه، فكل ما عليك أن تفعله أن تأخذ قسطًا من الراحة بعيدًا عن أشعة الشمس حتى تهدأ تمامًا.
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2- الترطيب من خلال المشروبات الغازية
يعتقد الكثير من الأشخاص أن المشروبات الغازية تحل محل المياه إذا شعرت بالعطش، أو إذا كنت تود الحصول على ترطيب أكثر، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق؛ لأنها تحتوي على الكربون الذي من المؤكد سيزيد من شعورك بالعطش، فوضحت دراسة أُجريت على الفئران ونشرت في الجريدة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء، أن تناول المشروبات الغازية ليس فقط سينقص من ترطيبك ويزيد من عطشك، ولكن أيضا سيدمر كليتيك في نفس الوقت.
3- زجاجات مصنوعة من مواد مضرة
إذا كنت دائما من الذين يقومون بحمل زجاجة مياه معهم، عليك باستخدام زجاجات مصنوعة من الألومنيوم أو الإستنالس ستيل، حيث كشفت دراسة في جامعة فلوريدا: عندما ترتفع درجات الحرارة يمكن للحاويات البلاستيكية الخاصة بزجاجات الماء المعبأة أن تتسرب منها مادة مسببة للسرطان تدعى الأنتيمون، إضافة إلى مركب مثير للهرمونات يسمى ثنائي الفينول المعروف باسم BPA. لهذا السبب فمن الأفضل ألا تترك زجاجة المياه الخاصة بك في الأماكن الحارة المغلقة مثل السيارة، وتجنب أيضا شراء الزجاجات المتروكة خارج المحلات والأكثر عرضة للشمس.
4- تخزين الفيتامينات والأدوية في المطبخ أو الحمام
تجد والدتك دائما تخزن الأدوية الهامة في الحمام، ولكن لا تعلم أن هذا يعد من الأشياء الخاطئة بشكل كبير، فوفقًا لبحث في جامعة بوردو، بعض المكونات النشطة في الأدوية بما في ذلك الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل (B وC)، يمكن أن تذوب بالكامل إذا تم وضعها في مناخ يتميز بدرجة حرارة مرتفعة أو أجواء تتميز بارتفاع الرطوبة بها، لذا يجب تخزين المكملات الغذائية الخاصة بك في مكان بارد وجاف بدلا من ذلك.
5- فتح جميع النوافذ
عند ارتفاع درجات الحرارة أول ما نقوم به هو فتح جميع النوافذ من أجل الحصول على تهوية جيدة، ولكن في أثناء اليوم سيعطي ذلك نتائج عكسية لك، إذ عليك بفتح النوافذ فقط إذا كان الجو بالخارج أفضل من درجة حرارة منزلك، وفي الغالب هذا لن يحدث إلا في ساعات متأخرة من الليل، لذا عليك بغلق النوافذ تمامًا في الموجة الحارة، وبما أننا في شهر رمضان فاحرص دائمًا على تشغيل المروحة أو التكييف خلال ساعات الصيام.
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