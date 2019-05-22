نجم برشلونة على رادار اليونايتد لتعويض هيريرا

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

برشلونة

أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع متوسط ميدان برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش، لتعويض رحيل الإسباني أندير هيريرا، ويرى مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير أنه بحاجة لإضافة عنصر الجودة في تشكيل الفريق في الثورة التي من المنتظر أن يحدثها هذا الصيف في صفوف اليونايتد بعد الموسم المخيب للآمال الذي مر به الفريق، ويأتي ذلك بعد إعلان هيريرا رحيله بعد انتهاء عقده هذا الموسم، حيث بات قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع برشلونة لمعرفة إمكانية ضم راكيتيتش، وكان الرد من البرسا هوم الترحيب، في حال وافق اليونايتد على دفع ثمنه البالغ 48 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن مانشستر يرغب في الظفر بخدماته مقابل 35 مليون جنيه إسترليني. ويلعب راكيتيتش دورًا محوريَا في صفوف

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع برشلونة لمعرفة إمكانية ضم راكيتيتش، وكان الرد من البرسا هوم الترحيب، في حال وافق اليونايتد على دفع ثمنه البالغ 48 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن مانشستر يرغب في الظفر بخدماته مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.



ويلعب راكيتيتش دورًا محوريَا في صفوف برشلونة منذ انضمامه إلى العملاق الكتالوني في صيف عام 2014 قادمًا من صفوف إشبيلية، إلا أن البرسا يرغب في بيع بعض لاعبيه هذا الصيف للحصول على أموال تساعدهم على إبرام صفقات جديدة هذا الصيف.



وتعاقد برشلونة بالفعل مع فرينكي دي يونج من صفوف أياكس مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، ولا يزال يرغب البرسا في الحصول على خدمات النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، والذي أعلن عن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد بنهاية هذا الموسم.