رياضة

بيراميدز يستهدف استعادة نغمة الانتصارات أمام النجوم

تحرير:محمد فرج ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره فريق النجوم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز، وشهد لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة 16 من عمر المسابقة فوز فريق بيراميدز بهدفين دون رد، أحرز هدفي اللقاء حينها كل من نبيل دونجا وكارلوس إدواردو، وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم التونسي محمد يسري.
ويحتل فريق بيراميدز بقيادة رامون دياز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز في 18، وتعادل في 12، وخسر في مباراتين، وسجل الفريق 58 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 30 هدفا. في المقابل يتذيل فريق النجوم بقيادة مديره الفني رمضان السيد، جدول الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 32 لقاء،
اقرأ المزيد
فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-على-الزمالك-والمقاولون

بعد هدف أحمد علي.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري

واصل أحمد علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تربعه على صدارة هدافي الدوري الممتاز، بعدما سجل هدفًا خلال مواجهة فريقه ونظيره الجونة، من ركلة جزاء، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الفريق الساحلي، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، كما واصل صلاح أمين لاعب النجوم الذي أصبح أول الهابطين الى القسم الثاني، منافسته على هدافي المسابقة المحلية، بعدما سجل هدفًا رائعًا في شباك مصر المقاصة، بعدما تلاعب بمدافعي الفريق الفيومي، وأسكن الكرة في الشباك.
الزمالك-ونجوم-المستقبل (2)

خسر من مصر المقاصة.. رسميًا النجوم أول الهابطين

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم إف سي، أول الهابطين من الدوري الممتاز، بعدما تعرض للخسارة أمام فريق مصر المقاصة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من منافسات المسابقة المحلية، سجل هدفي الفريق الفيومي باولن فوافي وجون أنطوي، بينما أحرز صلاح أمين هدف تقليص الفارق للنجوم، الذي تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الأخير محققًا خمس انتصارات وعشر تعادلات، وسبعة عشر خسارة، بينما رفع المقاصة رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس.
عماد-متعب-

تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.
الزمالك-المقاصة (6)

المدير الفني للمقاصة: فرطنا في الفوز على بيراميدز

أكد جمال عمر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة، رضاءه عن مستوى لاعبيه خلال اللقاء الذى جمع فريقه مع فريق بيراميدز، مساء الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحسمه التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. بادر فريق بيراميدز بالتسجيل عن طريق الدولي المخضرم عبدالله السعيد، كابتن الفريق في الدقيقة 29، بينما خطف جون أنطوى هدف التعادل لفريق المقاصة فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org