بيراميدز يستهدف استعادة نغمة الانتصارات أمام النجوم

تحرير:محمد فرج ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، لقاء نادي بيراميدز أمام نظيره فريق النجوم ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز، وشهد لقاء الدور الأول الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة 16 من عمر المسابقة فوز فريق بيراميدز بهدفين دون رد، أحرز هدفي اللقاء حينها كل من نبيل دونجا وكارلوس إدواردو، وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، عن إسناد مهمة إدارة اللقاء للحكم التونسي محمد يسري.

ويحتل فريق بيراميدز بقيادة رامون دياز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز في 18، وتعادل في 12، وخسر في مباراتين، وسجل الفريق 58 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 30 هدفا. في المقابل يتذيل فريق النجوم بقيادة مديره الفني رمضان السيد، جدول الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 32 لقاء،