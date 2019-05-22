سنة مع الشغل لـ«فراش» سرق كتب الإعدادية في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل خدمات «فراش» بمدرسة «الألفي» الإعدادية بنين ببندر مدينة منيا القمح، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 53800 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بالاستيلاء على كُتب مدرسية من مخزن المدرسة والتصرف فيها، وذلك حال قيامه بتولي نوبة الحراسة قُبيل موعد الامتحانات، فيما قُدرت قيمة المسروقات بنحو اثنين وثمانين ألف جنيه.

تعود تفاصيل القضية لمنتصف شهر أبريل من العام قبل الماضي، حيث اتهمت النيابة العامة المدعو «أحمد.ع.ع.م» 44 عامًا، عامل خدمات «فراش» بمدرسة «الألفي» الإعدادية بنين ببندر منيا القمح، بالاستيلاء على مجموعة كبيرة من الكتب المدرسية الموجودة بمخزن المدرسة. تحريات المُقدم