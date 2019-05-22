جريمة

سنة مع الشغل لـ«فراش» سرق كتب الإعدادية في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
حبس
حبس
قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل خدمات «فراش» بمدرسة «الألفي» الإعدادية بنين ببندر مدينة منيا القمح، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 53800 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بالاستيلاء على كُتب مدرسية من مخزن المدرسة والتصرف فيها، وذلك حال قيامه بتولي نوبة الحراسة قُبيل موعد الامتحانات، فيما قُدرت قيمة المسروقات بنحو اثنين وثمانين ألف جنيه.
تعود تفاصيل القضية لمنتصف شهر أبريل من العام قبل الماضي، حيث اتهمت النيابة العامة المدعو «أحمد.ع.ع.م» 44 عامًا، عامل خدمات «فراش» بمدرسة «الألفي» الإعدادية بنين ببندر منيا القمح، بالاستيلاء على مجموعة كبيرة من الكتب المدرسية الموجودة بمخزن المدرسة. تحريات المُقدم
اقرأ المزيد
السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
سجن (2)

قتل جاره بمطواة| 7 سنوات سجنا لسائق توك توك بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق دراجة بخارية «توك توك» بالسجن لمدة سبع سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 27076 جنايات منيا القمح لسنة 2018، بقتل جاره وإصابة آخر بواسطة سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» كان بحوزته، على أثر نشوب مشادة بينه وبين أحدهما بقرية «كفر العرب» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
حريق

7 سيارات إطفاء لإخماد حريق «المهندسين العرب» بالشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، بسبع سيارات إطفاء إلى موقع الحريق الذي نشبَّ اليوم، بمبنى مقر جمعية «المهندسين العرب» بناحية قرية «بساتين الإسماعيلية» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، للسيطرة على النيران وإخمادها، وسط تواجد عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، فيما يشارك المواطنين رجال الإطفاء لإخماد الحريق، وأخطرت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

ترويع وسلاح.. المشدد 5 سنوات لـ«أبو شريعة» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أمجد عبد المجيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أسامة ومحمود منصور، وسكرتارية وائل عيد، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «رائد أبو شريعة»، أحد أخطر العناصر الإجرامية بمحافظة الشرقية، بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 839 جنايات أمن دولة طوارئ، أولاد صقر، لسنة 2018، بحيازة سلاح ناري «مُششخن» عبارة عن بندقية آلية أجنبية الصنع، والتشاجر بها وإطلاق أعيرة نارية على مرأى ومسمع عدد من أهالي مركز ومدينة أولاد صقر.
حادث-تصادم

خروج 12 مصابا في «حادث السحور» من مستشفى بلبيس

صرحت الإدارة الطبية بمستشفى بلبيس المركزي في محافظة الشرقية، منذ قليل، بخروج 12 مصابا في الحادث الذي وقع قبل ساعات من «سحور» اليوم الأول لشهر رمضان، بعد تماثلهم للشفاء، وأبقت إدارة المستشفى على حالتين بقسم العظام لحين تحسن حالتهما. وأسفر الحادث عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 20 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، على أثر تصادم أتوبيس ركاب بسيارة نقل ثقيل «لوري» على طريق «بلبيس- العاشر من رمضان» بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بينما جرى التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى «بلبيس» المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org