الدولار يسجل أقل مستوى له أمام الجنيه منذ 26 شهرا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بنحو 4 قروش مسجلا أقل سعر له منذ شهر مارس 2017. وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.04 جنيه للبيع، و16.94 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك مصر، والمصرف المتحد، والبنك المصري لتنمية الصادرات بواقع قرشين أيضا ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرشين ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر الدولار في بنك البركة