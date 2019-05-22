«بلطجة وإتاوات».. سقوط فتوات المحاجر بالقاهرة

تحرير:محمد الأشموني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

البندقية المضبوطة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في البلطجة وفرض الإتاوات على سيارات المحاجر، وذلك بعد ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أكدتها التحريات، بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "تعدٍّ وسلاح نارى- حيازة سلاح نارى"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.

بالعرض على اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف المذكور بمأمورية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، في مكان وجوده، وخلال استشعاره وصول القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وتمت السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه