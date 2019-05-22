جريمة

«بلطجة وإتاوات».. سقوط فتوات المحاجر بالقاهرة

تحرير:محمد الأشموني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
البندقية المضبوطة
البندقية المضبوطة
تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في البلطجة وفرض الإتاوات على سيارات المحاجر، وذلك بعد ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أكدتها التحريات، بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "تعدٍّ وسلاح نارى- حيازة سلاح نارى"، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدى السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.
بالعرض على اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف المذكور بمأمورية، بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى، في مكان وجوده، وخلال استشعاره وصول القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، ما أدى إلى إصابته بطلق نارى، وتمت السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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خناقة-مشاجرة-بلطجة

15 مصابا في مشاجرتين بالمولوتوف بفيصل والبساتين

كر وفر، صراخ وعويل، بقايا زجاج تفترش الأرض، تلخص هذه الكلمات المشهد الذي كانت عليه منطقة البساتين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إذ نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من قاطني شارع 14 في مساكن أطلس، استخدمت فيها أسلحة بيضاء والشوم وسط تراشق بالحجارة والزجاج، مما أسفر عن إصابة نحو 15 مصابا بينهم طفلة تم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة، وإعادة الهدوء للمنطقة.
مشاجرة-الزاوية‎

معركة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة في حلوان

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بمنطقة حلوان بالقاهرة، بسبب خلافات الجيرة، تسببت في وقوع 5 مصابين، وبإخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أمر بانتقال ضباط القسم إلى موقع الحادث، وسرعة عمل التحريات اللازمة، والقبض على المتهمين، وسماع أقوال شهود العيان، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة في المشاجرة.. حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ، وبانتقال رجال المباحث الى المكان، تبين وجود خلافات بين عائلتين نتج عنها مشاجرة، وتم القبض على المتهمين فى الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقا‎ت.
أحمد-السبكي

«كلابشات ووساطة»..تفاصيل اقتحام السبكي لـ«صدى البلد»

تواصل نيابة الدقي تحقيقاتها في واقعة اتهام عدد من الصحفيين للمنتج أحمد السبكي باقتحام مقر موقع "صدى البلد" الإخباري بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة الدقي، مستعينا بعدد من "البودي جاردات"، والتعدي على الصحفيين فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، بسبب خلافات على عرض قناة "صدى البلد" مسلسل "سوبر ميرو". وأوضح مصدر بالنيابة أن «السبكي»، وصل النيابة بـ"الكلبشات" برفقة عدد من العاملين معه وأقاربه، فيما وجد الممثل حسن الرداد ليتوسط لدى المسئولين بـ"صدى البلد" لحل الأزمة.
واقعة-طرد-مسن-من-شقته-بشبرا-الخيمة‎ (2)

بذرة شيطان.. ابن يلقى بأبيه وأخته في الشارع بشبرا

«وبالوالدين إحسانا» آية كريمة وتعليم رباني يظهر مكانة الوالدين وكيف أن رضاهما من رضا الرب وغضبهما مجلب للسخط، إلا أن سائق شبرا تناسى كل التعاليم الإلهية وما تفرضه الفطرة في محبة الوالدين، وتحجر قلبه وقام بطرد والده وشقيقته الصغيرة من شقتهما، وقام بتغيير «كالون» الشقة، وبالرغم من أنها شقة أبيه، فإنه استغل أن والده بلغ من السن عتيا، واعتدى عليه وعلى شقيقته الصغيرى، غير مبال ببيات والده وأخته الطفلة بالشارع.. «التحرير» كانت شاهدة على المأساة وجحود الابن وظلمه وجرمه لوالده وشقيقته كيف تركهما يجولان في المحاكم بحثا عن حل يحميهما من التشرد.
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