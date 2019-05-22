«زى الشمس».. هل ريهام عبد الغفور على قيد الحياة؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

ريهام عبد الغفار من مسلسل زي الشمس

من قتل «فريدة» -ريهام عبد الغفور؟ هذا السؤال يطرحه متابعو مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، فعلى مدار الحلقات الماضية، نجح مخرج العمل سامح عبد العزيز والكاتبة مريم نعوم، فى جعل المشاهدين يصدقون أن «فريدة» لا تزال على قيد الحياة، وأخذت «نور» - دينا الشربيني -، تبحث عن الخيوط التي توصلها إلى شقيقتها، بعد تأكيد والدتها وتجسدها الفنانة سوسن بدر، أن «فريدة» تحاوطهم في كل مكان، ولم تمت والجثة التي عثر عليها لا تخصها، فهل المفاجآة التي ينتظرها المشاهدون هي إعلان أن «فريدة» لم تمت؟

تشوق الجمهور لمعرفة الإجابة، جعل مسلسل «زى الشمس» فى مقدمة المسلسلات الأكثر بحثا على جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة بعد عرض الحلقة السادسة عشرة. ومن بين تعليقات المشاهدين على السوشيال ميديا: «يا ستي انتي عايشه ولا ميته ومين اللي قتلك ما تردي»، «لو فريدة طلعت عايشة أنا