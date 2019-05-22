مينوتي: ميسي يفضل التتويج مع برشلونة عن الأرجنتين

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

ليونيل ميسي

قال سيزار لويس مينوتي، مدرب المنتخب الأرجنتين المتوج بمونديال 1978، بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل ليونيل ميسي، يفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عن التتويج بأي لقب مع منتخب بلاده الأرجنتين، ومع ذلك لا يشكك مينوتي البالغ من العمر 80 عامًا في رغبة ميسي الدائمة في تمثيل منتخب بلاده، حيث يرى أن ميسي يمكنه بسهولة تامة تفادي اللعب مع الأرجنتين في حال لم يكن يرغب في اللعب على الصعيد الدولي، وقال مينوتي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا على يقين تام بسعادة ميسي بتواجده في صفوف منتخب الأرجنتين".

وأضاف مينوتي: "لن يجد ميسي أي مشكلة في القول إن إصبع قدمه الكبير يؤلمه إن أراد عدم اللعب مع الأرجنتين، ولكن طالما يتواجد معنا، فهو يشعر بالسعادة بكل تأكيد". وواصل مينوتي: "لا أعتقد أنه يوجد أي لاعب يملك رغبة أكثر من ميسي في التتويج بلقب ما مع الأرجنتين، وإذا تواجد هذا اللاعب بالفعل، فأنا لم أتحدث معه". واستكمل:

وأضاف مينوتي: "لن يجد ميسي أي مشكلة في القول إن إصبع قدمه الكبير يؤلمه إن أراد عدم اللعب مع الأرجنتين، ولكن طالما يتواجد معنا، فهو يشعر بالسعادة بكل تأكيد".



وواصل مينوتي: "لا أعتقد أنه يوجد أي لاعب يملك رغبة أكثر من ميسي في التتويج بلقب ما مع الأرجنتين، وإذا تواجد هذا اللاعب بالفعل، فأنا لم أتحدث معه".



واستكمل: "على الجانب الآخر أنا على يقين تام، بأنه إذا تم تخيير ميسي بالتتويج بلقب مع الأرجنتين وبين الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، فسيختار دوري الأبطال".



يذكر أن ميسي لم يتوج بأي لقب طوال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، حيث وصل إلى نهائي كوبا أمريكا 3 مرات أعوام 2007 و2015 و2016 ووصل إلى نهائي كأس العالم 2014، ويستعد ميسي للمشاركة مع الأرجنتين في كوبا أمريكا هذا الصيف والتي ستقام في البرازيل.