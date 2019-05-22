رياضة

مينوتي: ميسي يفضل التتويج مع برشلونة عن الأرجنتين

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
قال سيزار لويس مينوتي، مدرب المنتخب الأرجنتين المتوج بمونديال 1978، بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل ليونيل ميسي، يفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عن التتويج بأي لقب مع منتخب بلاده الأرجنتين، ومع ذلك لا يشكك مينوتي البالغ من العمر 80 عامًا في رغبة ميسي الدائمة في تمثيل منتخب بلاده، حيث يرى أن ميسي يمكنه بسهولة تامة تفادي اللعب مع الأرجنتين في حال لم يكن يرغب في اللعب على الصعيد الدولي، وقال مينوتي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا على يقين تام بسعادة ميسي بتواجده في صفوف منتخب الأرجنتين".
وأضاف مينوتي: "لن يجد ميسي أي مشكلة في القول إن إصبع قدمه الكبير يؤلمه إن أراد عدم اللعب مع الأرجنتين، ولكن طالما يتواجد معنا، فهو يشعر بالسعادة بكل تأكيد". وواصل مينوتي: "لا أعتقد أنه يوجد أي لاعب يملك رغبة أكثر من ميسي في التتويج بلقب ما مع الأرجنتين، وإذا تواجد هذا اللاعب بالفعل، فأنا لم أتحدث معه". واستكمل:
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

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ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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أجويرو: ميسي الأحق بالكرة الذهبية هذا الموسم

أشار مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، إلى أحقية مواطنه ونجم برشلونة ليونيل ميسي، في التتويج بالكرة الذهبية هذا العام، وليس أي لاعب آخر من فريقي ليفربول وتوتنهام المتأهلين إلى المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسبق أن انتشرت في وسائل الإعلام تصريحات لأجويرو عن ضرورة منح الكرة الذهبية للاعب موجود في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن النجم الأرجنتيني خرج لينفي ذلك عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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نجم برشلونة: فالفيردي هو من منحني الحياة

أعرب جوردي ألبا، الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، عن تمنياته باستمرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي، في منصبه بالرغم من الفشل الأوروبي بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، بالرغم من فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول (3-0) سجلها لويس سواريز وليونيل ميسي (هدفين)، ليتلقى هزيمة قاسية إيابًا (4-0) سجلها فينالدوم (هدفين) وأوريجي (هدفين)، على استاد آنفيلد، معقل الفريق الإنجليزي.
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أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.
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