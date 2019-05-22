إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه
تحرير:يونس محمد
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
ارشيفية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.
بعمل التحريات، أمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية، اثنان منهم محكوم عليهما غيابياً فى قضايا مخدرات، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامى.
بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، خلال استقلال ثلاثة منهم
بعمل التحريات، أمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية، اثنان منهم محكوم عليهما غيابياً فى قضايا مخدرات، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامى.
بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، خلال استقلال ثلاثة منهم إحدى السيارات، واستقلال الرابع لسيارة أخرى لمراقبة الطريق للسيارة الأولى وذلك بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبحوزتهم 171 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول"، 110 ألف جنيه، و5هواتف محمولة.
يشار إلى أن المادة المخدرة المضبوطة قدر ثمنها بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيقات.