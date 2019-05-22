جريمة

إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه

تحرير:يونس محمد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
ارشيفية
ارشيفية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.
بعمل التحريات، أمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية، اثنان منهم محكوم عليهما غيابياً فى قضايا مخدرات، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامى. بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، خلال استقلال ثلاثة منهم
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بالطريق الإقليمي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل "ربع نقل" ومقطورة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. يذكر أن معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت قبل ساعات من الإفطار، حالة من الانتظام في الحركة المرورية.
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دفاع اقتحام السجون: بيت المقدس وراء تفجير خط الغاز

قال المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، اليوم السبت، إن تنظيم أنصار بيت المقدس هو المسئول عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين في أثناء أحداث 25 يناير. وأوضح دفاع المتهمين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تنظيم بيت المقدس هو أيضا المسؤول عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة. كما أشار إلى أن تنظيم بيت المقدس سبق أن أصدر بيانًا وقت أحداث يناير 2011 أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز 13 مرة على التوالي.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
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