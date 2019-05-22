إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه

تحرير:يونس محمد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

ارشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.

بعمل التحريات، أمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية، اثنان منهم محكوم عليهما غيابياً فى قضايا مخدرات، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامى. بتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، خلال استقلال ثلاثة منهم