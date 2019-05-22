كلب «مسعور» يعقر 8 أشخاص في قرية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

كلاب ضالة

عقر كلب مسعور في قرية الدراوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، 8 أشخاص في أحد الشوارع، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالى، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج اللازم، واتخذ المستشفى اللازم طبيا نحو المصابين مع توفير المصل لهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية المشار إليها قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة، ومناشدة الأهالي بالإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب إلا بعد تطعيمها.

انتقل ضباط المباحث للمستشفى، وتبين إصابة كل من "أمل محمد عبد السلام الديب، 7 سنوات، رنا محمد عبده، 4 سنوات، ناجى حسن خضر، 12 سنة، محمد على عبد العزيز، 12 سنة، محمد حسين عمر، 5 سنوات، فتحى محمد زيدان، 6 سنوات، عبد الرحمن محمد عبد النبى، 5 سنوات، رمضان محمد، 61 سنة" بعقرة كلب، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى