جريمة

كلب «مسعور» يعقر 8 أشخاص في قرية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
عقر كلب مسعور في قرية الدراوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، 8 أشخاص في أحد الشوارع، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالى، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج اللازم، واتخذ المستشفى اللازم طبيا نحو المصابين مع توفير المصل لهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية المشار إليها قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة، ومناشدة الأهالي بالإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب إلا بعد تطعيمها.
انتقل ضباط المباحث للمستشفى، وتبين إصابة كل من "أمل محمد عبد السلام الديب، 7 سنوات، رنا محمد عبده، 4 سنوات، ناجى حسن خضر، 12 سنة، محمد على عبد العزيز، 12 سنة، محمد حسين عمر، 5 سنوات، فتحى محمد زيدان، 6 سنوات، عبد الرحمن محمد عبد النبى، 5 سنوات، رمضان محمد، 61 سنة" بعقرة كلب، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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كلب

كلب مسعور يهاجم الأهالي في البحيرة.. وإصابة شخصين

عقر كلب ضال شخصين في قرية الـ29 التابعة لمجلس قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين لمستشفى مركز بدر العام لتلقي العلاج، وتم اتخاذ اللازم طبيا نحو المصابين وتوفير المَصل لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم تشكيل لجنة من الإدارة البيطرية لتنظيم حملات للقضاء على الكلاب الضالة في المحافظة. تلقى الرائد محمد الديب، رئيس مباحث مركز شرطة بدر، بلاغا من المستشفى العام، بوصول حالتين الى مستشفى بدر المركزى مصابين بعقر كلب ضال فى الشارع.
جثث

المصروف وخلافات.. قتيلان ومنتحر حصيلة أول يوم رمضان

قتيلان ومتوفى ومصاب كانت حصيلة اليوم الأول من شهر رمضان، في 3 محافظات، الأولى وقعت حينما أقدم زوج بالقليوبية على قتل زوجته بعدة طعنات، بسبب مطالبتها له بتوفير مصروفات المنزل وشهر رمضان، وإصابة شقيقها حال التدخل للدفاع عن أخته المجني عليها بإصابات بالغة، وشهدت الحادثة تطورًا بتعدي أهلية القتيلة على أطقم الأطباء بمستشفى بنها الجامعي، وفي البحيرة أقدم مزارع على التخلص من جاره الطالب في المرحلة الثانوية، بسبب خلافات مالية. ألقي القبض على المتهمين في الجريمتين، وفي الإسكندرية أقدم شاب على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.
حريق-الراشدة

حريق يلتهم فداني قمح في البحيرة.. و4 سيارات لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بإيتاي البارود، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده باستخدام 4 سيارات إطفاء، حيث تم حجب الحريق عن باقي الأرض الزراعية، التى تتعدى 10 فدادين، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بأنه تلقى بلاغا من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، بوجود حريق هائل في فدانين و14 قيراط قمح بقرية مليط بدائرة المركز.
جثة (5)

شم النسيم وليلة حمراء.. حل لغز «جثة سيدة البحيرة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم السبت، من كشف غموض العثور على جثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، وبها كدمات متعددة بالوجه، إذ تبين قيام عاطل بالتخلص منها بعد أن نشأت بينهما علاقة غير شرعية، فألقى بها في مياه أحد المصارف بدائرة مركز رشيد. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة فى العقد الرابع من عمرها مجهولة الهوية بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة رشيد.
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