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السد العالي والمؤتمر الإسلامي.. 4 قرارات لمجلس الوزراء

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة. ومن هذه القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38- أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 حتى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" ليصبح "منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك ليكون أكثر تعبيرا عن مهام المنظمة وأهدافها.
كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء" وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية؛ نظرًا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم،
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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طلاق

بعد التعديل.. تعرف على عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

اجتمع، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293. وجاء التعديل بإضافة النص الآتي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
السيسى

السيسي يشهد الاحتفال بعيد العمال (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال في محافظة الإسكندرية. ويحضر الاحتفال: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الوزراء، عدد من قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

اليوم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العمال

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفال عيد العمال، الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحافظة الإسكندرية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه من المقرر أن يكرم السيسي عددا من العمال والقيادات العمالية تقديرا منه للجهود التي بذلها العمال على مدار السنوات الماضية لدفع عملية التنمية في جميع ربوع البلاد. وأصدر السيسي، أول من أمس الأحد، قرارا جمهوريا، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى السيد محمد راشد، محمد سالم مراد قنديل، فهيمة محمد علي سليمان، جمال عبد الناصر عقبي، جمال السيد هاشم كيلاني.
محمد-سعفان

القوى العاملة توضح أجر إجازة الأربعاء للقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له، اليوم الإثنين، أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موضحا أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
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