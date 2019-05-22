السد العالي والمؤتمر الإسلامي.. 4 قرارات لمجلس الوزراء

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة. ومن هذه القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38- أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 حتى 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلامي" ليصبح "منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك ليكون أكثر تعبيرا عن مهام المنظمة وأهدافها.

كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء" وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية؛ نظرًا للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم،