هل يطيح غضب طلاب الثانوية بوزير التربية والتعليم؟

الطلاب: «مش هنمشي هو يمشي.. شمال يمين عايزين نظام قديم».. وكمال: الإقالة وحدها لا تكفي ويجب المحاكمة.. والمحامون والمستشارون يحاصرون وزير التربية والتعليم

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

«يا وزير قول الحق نظامك فاشل ولّا لأ».. «يا اللى بتسأل إحنا مين إحنا الطلبة المظلومين».. لم تكن هذه الشعارات لثوار فى الميدان، وإنما كانت صرخات أطلقها طلاب الصف الأول الثانوى فى عدد من المحافظات، اعتراضًا على نظام الامتحانات هذا العام، حيث خرج عدد من الطلاب أمام دواوين محافظات القاهرة، وبنى سويف، والإسماعيلية، وأسوان، والبحيرة، مطالبين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالرحيل وبإلغاء النظام الجديد للتعليم والعودة إلى نظام الامتحانات القديمة.

الرحيل هو الحل ويأتى هذا بعد فشل دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات وظهور رسالة للطلاب مفادها «عفوًا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك»، وعدم قدرتهم على تأدية الامتحانات بنظامها الجديد عبر «التابلت»، وبعد أن ضاع مجهودهم بسبب الأزمات التى تواجههم فى النظام الجديد على حد قولهم،

الرحيل هو الحل

ويأتى هذا بعد فشل دخول الطلاب إلى منصة الامتحانات وظهور رسالة للطلاب مفادها «عفوًا لم يتم التحقق من الرمز الخاص بك»، وعدم قدرتهم على تأدية الامتحانات بنظامها الجديد عبر «التابلت»، وبعد أن ضاع مجهودهم بسبب الأزمات التى تواجههم فى النظام الجديد على حد قولهم، وعدم تمكنهم من أداء الامتحانات والإجابة عنها، مرددين هتافات «شمال يمين عاوزين النظام القديم».. «شمال يمين عايزين نظام قديم»، و«مش هنمشي هو يمشي».



الطلاب أكدوا أنهم تعرضوا للظلم بعد تعطل «السيستم» الخاص بـ«التابلت» ولجوئهم إلى الحل في الورق ثم الرجوع إلى التابلت، مما أثر عليهم وعلى إجاباتهم وجعلهم مشتتين وغير قادرين على استكمال الامتحان بشكل كاف، بالإضافة إلى صعوبة الامتحانات وعدم مراعاته الفروق بين الطلاب، وكونه من خارج المنهج.



ويبقى السؤال الأهم: هل يطيح غضب طلاب الصف الأول الثانوى بوزير التربية والتعليم من منصبه؟

محاكمة الوزير

الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، قال فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" "لا يمكن أن نلقى اللوم على طلاب الصف الأول الثانوى، بعد أن ضاقوا ذرعا بممارسات وزير التربية والتعليم وحجم التخبط، وتهديد مستقبلهم، مضيفا: يجب محاكمة وزير التربية والتعليم على ما حدث جنائيا وماليا، وعدم الاكتفاء بإقالته من منصبه فقط، لأنه كبد الدولة خسائر ضخمة وكبد أولياء الأمور خسائر فادحة خلال هذا العام بخلاف الضغط النفسي الذى سببه للطلاب".

ومن جانبه طالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمي مصطفى كمال الدين فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، بضرورة إقالة وزير التريبة والتعليم، وقال "يجب أن يسأل ويحاكم على إهدار المال العام، ولقد تقدمت بأكثر من طلب إحاطة ضد الوزير بسبب إهدار المال العام وفشله في إدارة الوزارة".



بينما كان لماجدة نصر عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي، رأى مغاير، حيث أكدت أن إقالة وزير التربية والتعليم لن تكون الحل المناسب فى هذا التوقيت، وستؤدى بنا إلى دوامة لن نستطيع الخروج منها، ولن يتم تطوير التعليم أبدا، لأن ثقافة المجتمع المصرى قائمة على نسف ما قام به الوزير السابق والبدء من جديد، مضيفة: "البرلمان سيكون له لقاء مع وزير التربية والتعليم من أجل تقييم التجربة بالكامل".

بلاغات المحامين

ما حدث فى الامتحانات الجارية والتظاهرات لم يثر غضب الطلاب فقط، وإنما أثار غضب عدد من الشخصيات العامة والمحامين والمستشارين الذين تقدموا ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، على خلفية أحداث أمس، من التعدي على طلاب الصف الأول الثانوي الذين تظاهروا أمام مقر وزارة التعليم ودوواين الوزارة بالمحافظات، بعد فشل الطلاب في تجربة امتحان التابلت.



وتقدم الدكتور أحمد الجنزوري، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والمستشار أسامة زهران المحامي بالنقض، والمستشار عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، والمستشار حميدو جميل البرنس المحامي بالنقض، والمستشار وحيد الكيلاني رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين، بصفتهم أولياء أمور بتقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومن ظهرت صورهم على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء الاعتداء على الطلبة أمام مقر الوزارة وبعض المحافظات.

وأوضحوا أن وزارة التربية والتعليم تتحمل المسئولية كاملة عن تلك التجمعات نتيجة إخفاقها المتكرر في إدارة عملية الامتحانات الإلكترونية.