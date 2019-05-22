رياضة

ماني: لم أحلم بالتتويج بالحذاء الذهبي

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
ساديو ماني
ساديو ماني
أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بالفوز بالحذاء الذهبي، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، معربًا في الوقت ذاته عن عدم تمتع فريقه ليفربول بالحظ هذا الموسم بعد الفشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الهدف الأبرز للفريق في بداية الموسم. وعن ذلك قال ماني: "في كرة القدم، عليك أن تحاول وتحاول مرة أخرى. نعم، لم نتوج هذه المرة، ولكن تمتعنا بالخبرة، ونوجد الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو لقب مهم نرغب في تحقيقه أيضًا".
واستكمل ماني: "الدوري الآن وراء ظهورنا، ومانشستر سيتي أبلى البلاء الحسن، ونتوجه إليهم بالتهنئة، ونتطلع الآن لنهائي دوري أبطال أوروبا". وأضاف السنغالي: "كي أكون أمينا، عندما كنت صغيرًا لم أفكر في الفوز بالحذاء الذهبي، ولكني كنت أفكر كل يوم في الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، فهذه هي أهدافي الكبرى.
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.
نيوكاسل - ليفربول‎ (1)

ليفربول يخسر أفضل موسم له في تاريخ البريميرليج

قدم ليفربول أفضل موسم له في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج، حيث جمع 97 نقطة وتعرض لهزيمة وحيدة طوال الموسم، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا للظفر باللقب الأول منذ 29 عامًا، وبالنظر إلى النقاط الـ97 التي جمعها ليفربول، نجد أنها كانت كافية لليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في أي موسم طوال تاريخ الدوري الإنجليزي إلا موسمين فقط وهما الموسم الماضي والموسم الحالي، والأمر الذي يثير الحزن في نفوس عشاق الليفر أن الفارق وصل بينهم وبين مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في الصدارة، إلا أن اللاعبين أهدروا تلك الفرصة الثمينة.
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جماهير ليفربول تزعج برشلونة قبل مواجهة اليوم

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن قيام بعض جماهير فريق ليفربول الإنجليزي، بإزعاج لاعبي برشلونة الإسباني، أثناء إقامتهم بأحد فنادق مدينة ليفربول استعدادًا لمواجهة الفريقين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث توجهت بعض الجماهير لفندق إقامة الفريق الإسباني وقاموا بإطلاق الألعاب النارية، وإحداث ضجة، بغرض إزعاج الفريق الكاتالوني قبل ساعات من انطلاق المباراة. و تجمعت جماهير الريدز في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وقاموا بإشعال الألعاب النارية وإحداث ضجة لإزعاج الضيوف.
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أرنولد عن مواجهة برشلونة بدون صلاح: لن يكون غريبا

كشف ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي، أن غياب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا لن يكون غريبا، حيث قال أرنولد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "غياب محمد صلاح لن يكون غريبا، فقد تدربنا على أكثر من خطة وتشكيل، وسنتمكن من التناغم مع أي لاعب يكون بديلاً له، أنا متفاهم للغاية مع صلاح، ولكن أي لاعب سيوجد بديلًا له سنقدم كل ما لدينا، لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الفريق، علينا أن نثق في قدراتنا لتمنحنا الفوز، طالما وجدت فرصة ولو بسيطة للتأهل".
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