ماني: لم أحلم بالتتويج بالحذاء الذهبي

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

ساديو ماني

أعرب المهاجم السنغالي ساديو ماني، عن سعادته بالفوز بالحذاء الذهبي، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف من أجل مساعدة الفريق، معربًا في الوقت ذاته عن عدم تمتع فريقه ليفربول بالحظ هذا الموسم بعد الفشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الهدف الأبرز للفريق في بداية الموسم. وعن ذلك قال ماني: "في كرة القدم، عليك أن تحاول وتحاول مرة أخرى. نعم، لم نتوج هذه المرة، ولكن تمتعنا بالخبرة، ونوجد الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو لقب مهم نرغب في تحقيقه أيضًا".

واستكمل ماني: "الدوري الآن وراء ظهورنا، ومانشستر سيتي أبلى البلاء الحسن، ونتوجه إليهم بالتهنئة، ونتطلع الآن لنهائي دوري أبطال أوروبا". وأضاف السنغالي: "كي أكون أمينا، عندما كنت صغيرًا لم أفكر في الفوز بالحذاء الذهبي، ولكني كنت أفكر كل يوم في الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، فهذه هي أهدافي الكبرى.

واستكمل ماني: "الدوري الآن وراء ظهورنا، ومانشستر سيتي أبلى البلاء الحسن، ونتوجه إليهم بالتهنئة، ونتطلع الآن لنهائي دوري أبطال أوروبا".



وأضاف السنغالي: "كي أكون أمينا، عندما كنت صغيرًا لم أفكر في الفوز بالحذاء الذهبي، ولكني كنت أفكر كل يوم في الفوز بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، فهذه هي أهدافي الكبرى. نعم، أنا سعيد بالفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي، وأتطلع لتسجيل أهداف أكثر في المواسم المقبلة".



وواصل ماني: "يتمتع ليفربول بالخبرة الآن لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارتنا في المباراة النهائية الموسم الماضي أمام ريال مدريد، ولم نتمتع حينها بالحظ للفوز باللقب".



وتابع السنغالي: "على الرغم من أن ريال مدريد كان فريقا جيدًا حينها، فإننا كنا نثق بقدرتنا على الفوز باللقب، وهذا الموسم نملك الخبرة والرغبة في التتويج باللقب".