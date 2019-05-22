الجوافة المصرية تغزو أوروبا..تفاصيل «فحوصات» التصدير

الاتحاد الأوروبي يرفض أي فحوصات إضافية على الجوافة المصرية.. أبو ستيت: الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة لفتح المزيد من الأسواق العالمية

تحرير:أمين طه ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

جاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي، على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة، لتؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث تأتى تلك الموافقة في ضوء الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظا على سمعة المنتج المصري، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية، وإزالة أية معوقات قد تواجهها خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لخطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسيل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة. فتح مزيد من الأسواق العالمية وقال الدكتور عز الدين أبوستيت،

ووفقا لخطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسيل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.

فتح مزيد من الأسواق العالمية

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عقد عدد من اللقاءات التشاورية بين الجانبين المصري والأوروبي، لعرض الإجراءات الجديدة المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة، حتى أبدى الجانب الأوروبي ارتياحه، وموافقته على عدم فرض فحوصات إضافية على صادرات مصر من المحصول.

وأكد أبو ستيت، أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الوزارة لا زالت تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.

الآليات الجديدة للوزارة لتصدير الجوافة

وفى نهاية العام الماضي أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، عن آليات جديدة لتصدير الجوافة خلال الموسم التصديري الجديد والتي تشمل عددا من القواعد الأولى ترتبط بشأن تكويد مزارع الجوافة واعتمادها والثانية ترتبط بشأن الشركات المصدرة للجوافة ومكان التعبئة، وآليات فحص وتحليل شحنات الجوافة المعدة للتصدير، والتي تم البدء في تطبيقها فعليا على جميع الشحنات المصدرة إلى الخارج، والتي تشمل 12 شرطا لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.



وأوضحت آليات تكويد مزارع الجوافة على 3 قواعد تشمل تقدم أصحاب المزارع الراغبين في تصدير منتجاتهم من الجوافة إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بطلب تكويد المزارع وسحب عينات ممثله منها لتحليلها للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وعليهم تقديم كافة المستندات الدالة على الحيازة والمساحة والموقع وتسديد كافة الرسوم المقررة، على أن يتم تسديد النفقات بالحجر الزراعي في أقرب إدارة من إدارات الحجر الزراعي، والاحتفاظ بالقسيمة الرسمية الخاصة بهذه النفقات وإظهارها لمهندس الحجر الزراعي المكلف بلجنة معاينة وتكويد المزرعة.

لجنة ثلاثية لاعتماد المزرعة

ووفقا للاشتراطات الجديدة يتم تشكيل لجنة ثلاثية من الحجر الزراعي والمجلس التصديري وجمعية هيا، بالإضافة إلى عضو من الإدارة المركزية للبساتين يكون مختصا بزراعات الجوافة وتقدير الإنتاج بالمزارع حسب الأصناف المزروعة لاعتماد المزرعة، على أن تلتزم المزارع بمراعاة الشروط الخاصة بالتكويد والتي تم النص عليها بالقرار الوزاري رقم 670 لسنة 2017، على أن يتم منح كود واحد لكل حيازة ولا يتم تجزئة الحيازة لأكثر من كود.



وتشمل آليات تصدير الجوافة المتعلقة بشأن الشركات المصدرة للجوافة ومكان التعبئة أن يتم تعبئة الجوافة بمحطات أو مراكز التعبئة التي تم فحصها وتكويدها بمعرفة اللجنة الثلاثية، وعلى الشركات الراغبة في تصدير الجوافة التوجه إلى إدارة خدمة المصدرين بالإدارة المركزية للحجر الزراعي لاستخراج سجلات لها بالمحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة وعلى أن يكون مرفقة معهم المستندات اللازمة لذلك.



وتضم الاشتراطات الجديدة إنه على محطات ومراكز التعبئة عدم التعبئة لأكثر من مصدر واحد ومن كود واحد لنفس اللوط، ويتم تسجيل كود المحطة أو مركز التعبئة وكود المزرعة على العبوات التي تم تعبئتها، وفي حالة التعبئة من أكثر من كود لنفس الحاوية يجب الالتزام بأن يمثل كل كود لوط مستقل، ويتم كتابة كود المزرعة التي تم التعبئة منها لهذا اللوط على جميع العبوات.



ويمنع منعا باتا تحريك السجل الخاص بالحجر الزراعي من المحطة أو مركز التعبئة وفي حال مرور لجان التفتيش على المحطة ولوحظ عدم تواجد السجل فسوف يتم إيقاف التعامل مع الشركة والمحطة وسحب لجان الحجر الزراع المكلفة بالمحطة لحين انتهاء التحقيق، فيما تشمل القواعد إنه على المحطة أو مركز التعبئة إصدار تعهد عن كل شحنة قامت بتعبئتها ويذكر به اللوط والأكواد التي تم التعبئة منها ويوقع من صاحب المحطة أو المركز ويختم بخاتم لجنة الحجر الزراعي المكلفة بها على أن يرفق هذا التعهد ضمن مستندات الشحنة.

الإشراف الكامل للحجر الزراعي

وتتضمن في حال رغبة الشركة المصدرة تخزين الخام الناتج من المزارع المعتمدة داخل ثلاجات المحطات يتم استقبال الخام وتخزينه داخل الثلاجات والتحفظ عليه تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي لحين البدء في إجراءات الفحص وسحب العينات للكميات المخزنة، وإنه في حالة تم رفض أي لوط بالخارج بسبب وجود متبقيات مبيدات أعلى من الحد المسموح به، سيتم إيقاد الكود الخاص بالمحطة، والشركة المصدرة والمزرعة لحين انتهاء التحقيقات، على أن يتم إعادة تقييم المزرعة وسحب عينات جديدة بواقع عينة لكل 10 أطنان من إنتاجية المزرعة ويعاد التقييم كل 15 يوما، وفي حالة ظهور حالة رفض ثانية لنفس الكود سيتم إيقافه لنهاية الموسم التصديري.



وفيما يتعلق بآليات فحص وتحليل شحنات الجوافة المعدة للتصدير، فتشمل آليات التصدير أن تتقدم المحطة أو مركز التعبئة بطلب لإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي برغبتها في تعيين لجنة حجر، زراعي لفحص شحنات الجوافة المعدة للتصدير لديها. على أن تتحمل المحطة كافة مصاريف انتقال اللجنة، وأن تقوم اللجنة المكلفة بالفحص الظاهري لرسالة الجوافة الموجودة بالمحطة أو مركز التعبئة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الحجرية.



وشددت الاشتراطات على أنه في حالة التصدير إلى إحدى الدول التي تشترط خلو الشحنة من متبقيات المبيدات يتم سحب عينة من كل شحنة معدةل لتصدير، وفي حال احتواء الشحنة على أكثر من كود يتم سحب عينة من كل كود على حدة وذلك بواسطة لجنة الحجر الزراعي، بالمحطة أو مركز التعبئة، وأنه يجب على لجنة الحجر الزراعي التأكد من تسجيل كافة بيانات الشركة وكود المحطة أو مركز التعبئة وكذلك الأكواد الخاصة بالمزارع التي تم التعبئة منها ورقم اللوط على كل عبوات الرسالة، على أن تقوم لجنة الحجر الزراعي بتخصيم كمية الشحنة من على خطاب التخصيم الخاص بكل كود تم التعبئة منه لهذه الشحنة وإرفاق صورة من خطابات التخصيم معتمدة بختم اللجنة مع إستمارة الفحص، معتمدة بختم اللجنة مع استمارة الفحص وكذلك تعهد المحطة.