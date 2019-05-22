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الجوافة المصرية تغزو أوروبا..تفاصيل «فحوصات» التصدير

الاتحاد الأوروبي يرفض أي فحوصات إضافية على الجوافة المصرية.. أبو ستيت: الوزارة تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة لفتح المزيد من الأسواق العالمية
تحرير:أمين طه ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
الجوافة
الجوافة
جاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي، على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة، لتؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، حيث تأتى تلك الموافقة في ضوء الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظا على سمعة المنتج المصري، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية، وإزالة أية معوقات قد تواجهها خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لخطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسيل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة. فتح مزيد من الأسواق العالمية وقال الدكتور عز الدين أبوستيت،
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة حول شبهة مخالفة القوانين في وزارة الزراعة

تقدمت إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الزراعة عز الدين أبو استيت، بشأن وجود شبهات مخالفة للقوانين ومحاباة بعض الموظفين على حساب البعض الآخر. وقالت في بيان لها، اليوم السبت، إن هناك تصريحات إعلامية تفيد بأن هناك أزمة كبيرة داخل ديوان عام وزارة الزراعة، بين وزير الزراعة، وعدد من موظفي وقيادات الوزارة، بعد استيلاء المستشارين القانونيين بالوزارة على مقاليد بعض الأمور، بالوزارة وتعدي صلاحياتهم، طبقا لما هو موجود بالمواقع الإعلامية.
حريق

«المحافظين» يطالب بالتحقيق فى حريق مطرانية المنيا

طالب علاء إسماعيل، أمين حزب المحافظين بالمنيا، بسرعة استكمال التحقيقات فى حريق كنيسة مطرانية ماري جرجس المطرانية بالمنيا، ومعرفة سبب وقوع الحادث. وقال إسماعيل، إن الحريق نشب فى المخيم الذى تم إعداده للصلاة بكنيسة مارى جرجس بمطاى، لافتًا إلى أنه نظرًا لظروف هدم الكنيسة، تم إعداد المخيم لصلاة الإخوة الأقباط للاحتفال بعيد القيامة المجيد، لكن الحريق قضى على كل محتويات المكان، من كراسى وأثاث وفراشة وسماعات وكل المنقولات، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.
مجلس-النواب

نائبة تقترح استحداث آلية صحية لتخزين منتجات اللحوم

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إبداء اقتراح برغبة، بشأن استحدث آلية صحية محددة لتخزين منتجات اللحوم. وقالت في بيان لها، اليوم السبت، إن هناك شكوى مستمرة من قبل الأهالي من انتشار لحوم ودواجن وأسمالك غير صالحة للاستخدام الآدمي، بسبب سوء التخزين، وعدم وجود آلية صحية لتخزينها والحفاظ عليها، وفي أبريل 2019، تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا رسميا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ضبط 21 طنا و477 كيلوجراما لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات فاسدة في 19 محافظة، خلال أسبوع.
حزب-المحافظين

«المحافظين» ينظم دورات لتأهيل كوادر سياسية للمحليات

قال عبد الناصر مؤمن، أمين لجنة الإدارة المحلية بحزب المحافظين، إنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للشباب، للمساهمة في صناعة كوادر سياسية قادرة على تمثيل الحزب في المحليات، برؤى واضحة مبنية على أهداف التنمية المستدامة التي يسعى الحزب إلى ترسيخها. وأضاف "مؤمن" أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع صناعة كوادر لديها رؤى أهداف التنمية المستدامة في الوحدات المحلية المختلفة، تحت شعار «المحليات الحديثة»، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى دمج أهداف التنمية المستدامة بالمحليات لوضع أطر واضحة ومؤشرات جلية؛ لخدمة الفرد والمجتمع والعالم.
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