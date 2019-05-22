«كله بالموبايل»| مداهمة 3 قنوات فضائية مخالفة بالدقي

لجأ ضباط مباحث المصنفات إلى حيلة لتضييق الخناق على مسؤول بإدارة وتشغيل 3 قنوات فضائية بدون ترخيص.. مأمورية ضبطت المالك وأجهزة البث ومجموعة مواد مسروقة

تحرير:يونس محمد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، مقر شركة إنتاج فني غير مرخصة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتبين أنها تدير 3 قنوات فضائية يتم بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون، إذ رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، عرض بعض المسلسلات والأفلام والمسرحيات على قنوات دون الحصول على موافقات من الشركات المنتجة، فتم تتبع تلك القنوات وسط توجيهات من مدير الإدارة بتكثيف التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك شركة إنتاج فنى غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الدقى في الجيزة، بإدارة وبث ثلاثة قنوات فضائية، حيث تعمل تلك القنوات خارج مدينة الإنتاج الإعلامى. تواصل ضباط الإدارة مع مسؤولى القناة لمعرفة مالكها الحقيقي، وذلك عن طريق طلب القيام

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك شركة إنتاج فنى غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الدقى في الجيزة، بإدارة وبث ثلاثة قنوات فضائية، حيث تعمل تلك القنوات خارج مدينة الإنتاج الإعلامى.

تواصل ضباط الإدارة مع مسؤولى القناة لمعرفة مالكها الحقيقي، وذلك عن طريق طلب القيام بحملة إعلانية ضخمة بالقناة، وأنهم يريدون التعاقد مع مالك القناة للاتفاق على الصفقة بينهم، وعقب تردد ضباط الإدارة على مقر القناة عدة مرات، تم التوصل لمالكها وتبين أنه فى نفس الوقت مالك شركة إنتاج فني غير مرخصة، وأنه يبث المحتويات المسروقة والمملوكة للغير مقابل اللإعلان عن منتجات مغشوشة ومجهولة المصدر، كما يتم الإعلان عن بعض الدجالين والمهتمين بأعمال الدجل والشعوذة.

إذن النيابة

عقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية مقر الشركة وبتفتيشها فى حضور مالكها تم ضبط وحدة معالجة مركزية ( CPU ) تعمل كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون تصريح أو ترخيص من الشركات العالمية مالكة الحقوق المادية والأدبية، وهاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل ببعض البرامج الإلكترونية عليها محتوى مجموعة القنوات المضبوطة حيث يقوم بتشغيل تلك القنوات ومتابعتها من خلال الهاتف المضبوط.

شملت المضبوطات أيضا راوتر، 3 لوجو مايك لإحدى القنوات الفضائية، وأكلشيه خاص بشركة الإنتاج غير المرخصة، وجهاز لاب توب متصل بكابل إنترنت، 2 هارديسك، 2 فلاشة بفحصها تبين أنها محملة بـلوجوهات مجموعة القنوات غير المرخصة.

كما تم العثور على خريطة البرامج للقنوات وتشمل محتوى القنوات والتشغيل لمدة 24 ساعة، وبعض البرامج الإلكترونية المستخدمة فى رفع محتوى القناة على السيرفر الخاص بالقمر الصناعى عن طريق الإنترنت، مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، مجموعة كبيرة من الإعلانات لمنتجات مجهولة المصدر والدجل والشعوذة.

بمواجهة المتهم تبين استخدامه المضبوطات فى بث تلك القنوات وذلك بإستخدام البرامج المحملة على جهاز "لاب توب" منتهكاً بذلك حقوق الملكية الفكرية لأصحاب الحقوق المادية والأدبية .

مخالفات بالجملة

وتمثلت مخالفات الشركة، فى مخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، لاستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفة القانون الخاص بالاستثمار، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، مخالفة قانون تنظيم الاتصالات، ومخالفة قانون حماية المستهلك ومكافحة السلع والمنتجات مجهولة المصدر، ومخالفة قانون تنظيم الإعلام الذى يحظر إنشاء قناة فضائية بدون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتحفظ على المضبوطات والأجهزة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات فى الواقعة.

وخلال الفترة الماضية كثفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية حملاتها على القنوات غير المرخصة التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي لاسيما بعد غلق المواقع المتخصصة فى سرقة المحتوي الفني، واشتعال المنافسة بين تلك القنوات لعرض المحتويات المسروقة.