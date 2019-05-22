جريمة

«كله بالموبايل»| مداهمة 3 قنوات فضائية مخالفة بالدقي

لجأ ضباط مباحث المصنفات إلى حيلة لتضييق الخناق على مسؤول بإدارة وتشغيل 3 قنوات فضائية بدون ترخيص.. مأمورية ضبطت المالك وأجهزة البث ومجموعة مواد مسروقة
تحرير:يونس محمد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
حملة أمنية
حملة أمنية
داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، مقر شركة إنتاج فني غير مرخصة بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتبين أنها تدير 3 قنوات فضائية يتم بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون، إذ رصد ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، عرض بعض المسلسلات والأفلام والمسرحيات على قنوات دون الحصول على موافقات من الشركات المنتجة، فتم تتبع تلك القنوات وسط توجيهات من مدير الإدارة بتكثيف التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك شركة إنتاج فنى غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الدقى في الجيزة، بإدارة وبث ثلاثة قنوات فضائية، حيث تعمل تلك القنوات خارج مدينة الإنتاج الإعلامى. تواصل ضباط الإدارة مع مسؤولى القناة لمعرفة مالكها الحقيقي، وذلك عن طريق طلب القيام
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 81 قضية ضرائب وأموال عامة و10 آلاف سرقة تيار

شنت الإدارات العامة التابعة للأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، كقطاع الأموال العامة، وقطاع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية، حملة أمنية لضبط قضايا التهرب من سداد الضرائب والرسوم، وقضايا الأموال العامة والمخالفات المصرفية، أسفرت جهودها عن ضبط 74 قضية في مجالات "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرٍّ مدني لمصلحة الضرائب".
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الداخلية تنتصر لهيبة الدولة بإزالة تعديات 4 محافظات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها والتأكيد على هيبة الدولة ومبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ومنافع الري والصرف، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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من الفضائيات للسجن.. قصة سقوط صاحب حملة «إشفي مدمن»

«مهمتي أحمي شباب المنطقة وكل شاب في مصر وقع في فخ الإدمان، وأقدر أخليه يبطل هيروين في أقل من أسبوعين.. أكيد مش مصدقين اللي بتسمعوه، لكن ده حقيقة ومش هاتكلم كتير عن نفسي، أنا معايا حالات بالفعل اتعالجت ولو عايزين تكلموهم وتعرفوا إيه اللي حصل هما موجودين" بهذه الكلمات الرنانة بدأ "م.س" شاب حاصل على دبلوم بتقديم نفسه لمعدي البرامج التليفزيونية والصحفيين بأنه حاصل على دكتوراه في الطب النفسي والعلاج من الإدمان، زاعما توصله إلى طريقة جديدة أسهمت في علاج الكثير من المدمنين بمنطقة سكنه، وأنه يطمح في تعميم تلك التجربة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي والإيقاع بـ11 تاجر مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والذخائر وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما عبارة عن (بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 32 فرد خرطوش محلي الصنع - 111 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن) و175 قطعة سلاح أبيض.
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