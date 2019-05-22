جريمة

«معندكيش رجالة».. قصة مقتل عامل على يد شقيق زوجته

قبل الحادث بنحو أسبوع، نشب خلاف بين أحمد وزوجته، انتقلت على أثره غاضبة إلى منزل شقيقها في حى المقطم، كنوع من التعبير عن رفضها لأسلوب زوجها الذي تطاول عليها لفظيا وأهانها
تحرير:تهامى البندارى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
قتل- تعبيرية
قتل- تعبيرية
لم يخطر ببال أحمد، عامل الرخام، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل شقيقها سيكون سببا في قتله وإنهاء حياته في أقل من دقيقتين، حيث تحول المشهد داخل شقة شقيق زوجته لبركة دماء، تعالت أصوات الصراخ والعويل «أحمد مات»، نُقلت الجثة سريعا إلى مشرحة زينهم تحت تصرف نيابة المقطم التي أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بذبح زوج شقيقته، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، وأمرت بتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأي خيوط تفيدهم في القبض على المتهم.
نشأت علاقة عاطفية بين "م.ح" و"أحمد" الذي يكبرها بنحو 4 سنوات، سرعان من توطدت تلك العلاقة، تقدم المحبوب لخطبة الفتاة التي تعلق قلبه بها، وحظي بموافقة أسرتها على الشاب الحاصل على معهد فني صناعي، ويعمل في مجال الرخام، تلك المهنة التي تدر عليه ربحا متوسطا.  عام ونصف كانت فترة الخطوبة حتى تم الانتهاء
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (3)

11 حالة اغتصاب في 30 يوما.. ذئاب لا تعرف الرحمة

في نهاية شهر مارس الماضي اقتحمت ربة منزل، مكتب مأمور قسم المرج، تكسو وجهها علاماتُ الرعب والحسرة، وأبلغت عن صاحب حضانة بالمرج، اغتصب طفلتها «ريتاج»، البالغة من العمر 4 سنوات، خلال فترة وجودها بالحضانة. قالت الأم في البلاغ إنها فوجئت بآثار نزيف على طفلتها، وبعد سؤال الطفلة عن السبب أخبرتها بأن صاحب الحضانة قام بلمس أجزاء "عيب" من جسدها، بعد الكشف على الفتاة ثبت أنها تعرضت للاغتصاب، وتم القبض على المتهم وأنكر ارتكابه الواقعة في البداية، لتتم إحالته إلى النيابة العامة.
جثة

حبس الزوجة والعشيق في «قتل صاحب محل» بشبرا الخيمة

قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس "كوافيرة" وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات في قتلهما الزوج. اعترفت المتهمة تفصيليا بارتكاب الواقعة، حيث اتفقت مع "العشيق" على أن تصعد إلى الشقة محل الواقعة بحجة قضاء بعض المتطلبات وتخرج دون أن تغلق الباب لتسهيل مهمة الثانى فى الدخول وقتل الزوج. وأضافت أنها بالفعل تركت الباب ونزلت إلى محل الكوافير الخاص بها أسفل العقار وصعد المتهم الثانى متسللا إلى الشقة وقام بطعن الزوج عدة طعنات أودت بحياته.
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معركة «الأحمدين».. خناقة مع طفل انتهت بقتل شاب والتمثيل بجثته

«أحمد محمد» شاب في مقتبل العشرينات، يمتلك كشكًا صغيرًا لبيع مستلزمات البقالة بشارع ربيع حسن، بمنطقة عامر بحي بولاق الدكرور، يتمتع بحسن خلق وسيرة طيبة لدى كل من يعرفه عن قُرب، أثناء قيام «أحمد» بتعليق زينة رمضان على الكشك الخاص به، ابتهاجًا بقرب شهر رمضان، شاهد مشاجرة بين طفلين أمام الكشك الخاص به، فتدخل لفض المشاجرة بينهما.. إلاّ أن أحد الأطفال قام بسبُّه «وانت مال أم..»، فالتفت له «أحمد» موبخًا له بنبرة حادة «عيب يا ابني»، إلاّ أن الطفل الصغير لم يتوقف عن سبابه بأبشع الألفاظ بالأب والأم، فقام صاحب الكشك بضربه على وجهه لإسكاته وصدِّه عن سبابه.
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«منوم وجثة» جريمة «نادية» في العقار 30 بالبساتين

امرأة غلبت الشيطان فوقف متفرجا في شقة البساتين كتلميذ يتعلم منها ويصفق لها بحرارة بعدما انحنى لها في وقار وهي تتفنن وتضع الخطة لقتل زوجها الذي يقف على مشارف الستين من عمره بعد رحلة زوجية دامت 17 عامًا، ارتضى فيها العيش مع امرأة سيئة السمعة بعدما قاطع أشقاءه بسببها فترة ليست بالقصيرة، لم تشفع له لديها، ولم تراعِ حتى "العيش والملح" وكتبت بيديها الآثمتين السطر الأخير في حياته بعدما قيدته بالحبال وخنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم خرجت تصرخ في الشارع: "جوزي مات" بعدما نجحت في قتل زوجها وحالفها الفشل في المشي في جنازته.
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