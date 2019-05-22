الإفتاء: أكثروا من هذا الدعاء أثناء الحر الشديد

تحرير:باهر القاضى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

الحر الشديد

تشهد البلاد موجة شديدة وارتفاع كبير فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ومن المتوقع أن تمتد الموجة الحارة إلى يوم الجمعة، حيث تتخطى درجة الحرارة خلالها الـ 45 درجة، بحسب ما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية، محذرة المواطنين بالخروج فى الشمس اليوم وغدا، متوقعة أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيفٌ ليلا، ومع ارتفاع درجات الحرارة بواقع 4 إلى 5 درجات، لتصل في القاهرة إلى 43 درجة.

وأمام الموجة الحارة الشديدة للطقس، نشرت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك» دعاء مأثور عن النبى عليه السلام، كان يردده عندما يشتد الحر. وكان الرسول عليه السلام يقول: إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا