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الإفتاء: أكثروا من هذا الدعاء أثناء الحر الشديد

تحرير:باهر القاضى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
الحر الشديد
الحر الشديد
تشهد البلاد موجة شديدة وارتفاع كبير فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ومن المتوقع أن تمتد الموجة الحارة إلى يوم الجمعة، حيث تتخطى درجة الحرارة خلالها الـ 45 درجة، بحسب ما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية، محذرة المواطنين بالخروج فى الشمس اليوم وغدا، متوقعة أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيفٌ ليلا، ومع ارتفاع درجات الحرارة بواقع 4 إلى 5 درجات، لتصل في القاهرة إلى 43 درجة.
وأمام الموجة الحارة الشديدة للطقس، نشرت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك» دعاء مأثور عن النبى عليه السلام، كان يردده عندما يشتد الحر. وكان الرسول عليه السلام يقول: إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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طقس-حار (1)

ساعات صيام صعبة.. طقس أول أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، في حين يبدأ الانخفاض التدريجي على غرب البلاد ليكون الطقس لطيفا على السواحل الغربية نهارا، لطيفا ليلا على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (2)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. بيان بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفا على السواحل الشرقية نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر من طقس الأحد.. بيان بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وإن ظل لطيفا على السواحل الشرقية نهارا لطيفا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

طقس الجمعة: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود غدا الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
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