كيف تحمي طفلك من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة؟

تعاني الأطفال وقت ارتفاع درجات الحرارة من تأثيرات الموجة الحارة، نظرًا لطبيعة أجسامهم الحساسة، وهناك علامات عديدة تدل على استنفاد الحرارة داخل الجسم.
من المهم معرفة ما نقوم به للوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة لأنفسنا ولأطفالنا، خاصةً في ظل هذه الرطوبة العالية.
تشكل مساحة سطح جسم الأطفال نسبة أكبر من الوزن الكلي، مقارنةً بالبالغين، ما يجعلهم يعرقون بنسبة أكبر، لذا يفقدون مزيدًا من الجذور الحرة ويصبحون أكثر عرضة للجفاف. هم أيضًا أقل عرضة لظهور العلامات المبكرة لتأثيرات الحرارة على أجسامهم أو حتى لو كانوا كذلك، فإنهم أقل عرضةً للتصرف بشكل مناسب. هذه العوامل تعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة.
وقت صعود مستويات الرطوبة في الجو، لا يمكن للعرق أن يتبخر ويبرد الجسم بالسرعة المعتادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم والحاجة إلى مزيد من السوائل.
لذا، فإن أفضل حل للطفل هو"الوقاية". هناك عدد من النصائح الهامة لعدم حدوث مشاكل صحية للأطفال وحديثى الولادة مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها..
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وقت صعود مستويات الرطوبة في الجو، لا يمكن للعرق أن يتبخر ويبرد الجسم بالسرعة المعتادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم والحاجة إلى مزيد من السوائل.
لذا، فإن أفضل حل للطفل هو"الوقاية". هناك عدد من النصائح الهامة لعدم حدوث مشاكل صحية للأطفال وحديثى الولادة مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها..
- الحفاظ على رطوبة جسم الأطفال؛ إذا انتظرت حتى يشعر طفلك بالعطش بعد فوات الأوان، فسيعاني من الجفاف، اجعل أطفالك يشربون قبل أن يتطور العطش ويستهلكون سوائل إضافية حتى بعد إخماد العطش.
- يجب ألا يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر على المياه. ومع ذلك، فقد يحتاجون إلى حليب الأم الإضافي للبقاء رطبًا. يمكن تزويد الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ببضعة قطرات من الماء طوال اليوم. بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا، فالماء مهم جدًا بالنسبالهم، أما بالنسبة للأطفال الذين يمارسون الرياضة لأكثر من 45 دقيقة، يجب توفير سوائل لهم.
- تتبع عدد مرات ذهاب طفلك إلى الحمام؛ يجب أن تدخل الأطفال الحمام على الأقل مرة كل 6-8 ساعات، ويجب أن يكون البول لونه أصفر باهت.
- هناك بعض الطرق الممتعة ليتناول طفلك السوائل؛ المشروبات والعصائر كالبطيخ والمياه المنكهة.
- عدم ممارسة الرياضة صباحًا؛ خطط لممارسة طفلك للتمرينات في وقت مبكر أو متأخر من اليوم، وحاول تقليل تمرينات طفلك الخارجية في أوقات ذروة الشمس من الساعة 11 صباحًا إلى 3 مساءً.
- تحدث إلى مدربه الخاص، واسأله ما هي خطته للأيام الحارة: هل هناك فترات راحة إضافية لشرب المياه؟ هل سيشجعون الشرب خلال تلك الاستراحات؟ هل سيسمحون للأطفال بالراحة إذا بدا عليهم التعب؟؟
- غالبًا ما يواجه الأطفال الأكبر سنًا الذين يمارسوا الرياضة ضغوطًا لمواصلة المشاركة، لذلك قم بتعليم طفلك الاستماع إلى جسده وأخذ فترات راحة عند الحاجة.
- اختر الأنشطة الخارجية الموجودة في الظل أو في الماء البارد. تعد أحواض السباحة ومرشات المياه طرقًا رائعة للبقاء باردين.
- إذا كان طفلك قد أصيب مؤخرًا بمرض أو حمى معوية، فمن المحتمل أن يكون أكثر عرضة لتأثيرات الحرارة وسيتعرض للجفاف بشكل أكبر.
- على الأطفال ارتداء الملابس ذات الطبقة الواحدة وذات الألوان الفاتحة والواسعة للتنفس (أقل امتصاصًا للأشعة الساطعة من الألوان الداكنة والملابس الواسعة (إنها الطريقة الطبيعية للجسم لتخفيف الحرارة الزائدة).
علامات استنفاد الحرارة:-
عدم انتظام دقات القلب؛ سرعة ضربات القلب
تعرق
الغثيان والقيء
صداع الراس
إعياء
ضعف
دوخة
عطش
ارتباك
إغماء
تشنجات العضلات
التهيج
إذا ظهرت تلك العلامات على طفلك، فقم بتبريده في أسرع وقت ممكن، وأحضره إلى الظل؛ قم بإزالة طبقات من الملابس؛ دعه يجلس في حمام السباحة؛ ضعي منشفة باردة على الرقبة والإبطين والفخذ - تحتوي هذه المناطق على أوعية دموية كبيرة ويمكن أن تساعد في تبريد الجسم بسرعة أكبر.
بالنسبة للكبار، من الضروري شرب الماء على فترات خلال فترة الإفطار وحتى السحور، وتجنب المشروبات عالية السكريات، مع تجنب الأطعمة المملحة، وكثيرة الدهون والسكريات، وعلى كبار السن تجنب المجهود تحت أشعة الشمس، والأماكن المغلقة سيئة التهوية.