كيف تحمي طفلك من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة؟

تعاني الأطفال وقت ارتفاع درجات الحرارة من تأثيرات الموجة الحارة، نظرًا لطبيعة أجسامهم الحساسة، وهناك علامات عديدة تدل على استنفاد الحرارة داخل الجسم.

تحرير:مي فؤاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

طفل رضيع

من المهم معرفة ما نقوم به للوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة لأنفسنا ولأطفالنا، خاصةً في ظل هذه الرطوبة العالية. تشكل مساحة سطح جسم الأطفال نسبة أكبر من الوزن الكلي، مقارنةً بالبالغين، ما يجعلهم يعرقون بنسبة أكبر، لذا يفقدون مزيدًا من الجذور الحرة ويصبحون أكثر عرضة للجفاف. هم أيضًا أقل عرضة لظهور العلامات المبكرة لتأثيرات الحرارة على أجسامهم أو حتى لو كانوا كذلك، فإنهم أقل عرضةً للتصرف بشكل مناسب. هذه العوامل تعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة.

وقت صعود مستويات الرطوبة في الجو، لا يمكن للعرق أن يتبخر ويبرد الجسم بالسرعة المعتادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم والحاجة إلى مزيد من السوائل. لذا، فإن أفضل حل للطفل هو"الوقاية". هناك عدد من النصائح الهامة لعدم حدوث مشاكل صحية للأطفال وحديثى الولادة مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها.. -