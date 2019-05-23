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كيف تحمي طفلك من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة؟

تعاني الأطفال وقت ارتفاع درجات الحرارة من تأثيرات الموجة الحارة، نظرًا لطبيعة أجسامهم الحساسة، وهناك علامات عديدة تدل على استنفاد الحرارة داخل الجسم.
تحرير:مي فؤاد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
طفل رضيع
طفل رضيع
من المهم معرفة ما نقوم به للوقاية من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة لأنفسنا ولأطفالنا، خاصةً في ظل هذه الرطوبة العالية. تشكل مساحة سطح جسم الأطفال نسبة أكبر من الوزن الكلي، مقارنةً بالبالغين، ما يجعلهم يعرقون بنسبة أكبر، لذا يفقدون مزيدًا من الجذور الحرة ويصبحون أكثر عرضة للجفاف. هم أيضًا أقل عرضة لظهور العلامات المبكرة لتأثيرات الحرارة على أجسامهم أو حتى لو كانوا كذلك، فإنهم أقل عرضةً للتصرف بشكل مناسب. هذه العوامل تعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة.
وقت صعود مستويات الرطوبة في الجو، لا يمكن للعرق أن يتبخر ويبرد الجسم بالسرعة المعتادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم والحاجة إلى مزيد من السوائل. لذا، فإن أفضل حل للطفل هو"الوقاية". هناك عدد من النصائح الهامة لعدم حدوث مشاكل صحية للأطفال وحديثى الولادة مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها.. -
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أطعمة تساعد على تنظيف الكبد

الليمون والكركم.. أطعمة تحافظ على صحة الكبد

الكبد يعد من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، وذلك نظرا لفوائده الهامة: مساعدة الجسم في التخلص من السموم، إضافة إلى تنظيم معدلات السكر في الدم والمساعدة في عمليات هضم الطعام، ومكافحة الميكروبات التي تتسبب في كثير من الأمراض التي تهاجم الجهاز المناعي، بجانب إنتاج الدم الذي يعد بمثابة الكهرباء التي تدير جسم الإنسان، لذا يجب دائما الحفاظ عليه ليبقى في معدلاته الصحية وذلك من خلال ممارسة التمرينات الرياضية بشكل مستمر، وتناول الأطعمة التي تساعد على تنظيف الكبد بشكل مستمر.
العسل كعلاج

7 فوائد لتناول العسل مع الثوم في رمضان

يعتبر الثوم أحد أقدم النباتات التي عرفتها البشرية على مر العصور، واستخدمتها الحضارات المختلفة كالعرب والهنود والصينيين كنبات طبي، ويتميز الثوم برائحته النفاذة المزعجة. يعد الثوم أحد المكونات الطبيعية الأكثر شيوعًا في معظم أنواع المأكولات حول العالم، مع ذلك، وبسبب وجوده بكثرة في المطبخ المصري، تعددت استخدامات الثوم في مناح عدة، منها علاج مجموعة متنوعة من الأمراض. خلصت دراسة بالمعهد الوطني الأمريكي، إلى أن الثوم هو أعلى المواد الغذائية احتواءً على المواد المحاربة للسرطان، كما وجدت بعض الدراسات تأثيرات مقاومة للسرطان في العسل.
الاسبرين

خدعوك فقالوا.. الأسبرين يعالج النوبات القلبية

لنفترض أنك واحد ضمن ملايين يتناولون جرعات منخفضة من الأسبرين باستمرار، للحماية المزعومة من النوبات والأمراض القلبية، فعليك أن تتوقف عن هذه العادة. أشارت مراجعة جديدة حسب موقع "webmd" إلى أن خطر حدوث نزيف دماغي يفوق أي فائدة يمكن أن يجلبها الأسبرين يوميًا. قال الباحثون إن النتائج تدعم التغيير الذي حدث مؤخرًا في الإرشادات الخاصة بـ«الأسبرين» بجرعة منخفضة: يجب الآن أن يتم منع الأسبرين عن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، لا بد من منعه أيضًا عن الأصحاء بالمثل.
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