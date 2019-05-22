68 سفينة بحمولات 5.5 مليون طن تعبر قناة السويس
تحرير:محمد مصباح
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
الفريق مهاب مميش
صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية التي تعبر القناة على مدار تاريخها، بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، حيث عبرت 37 سفينة من الشمال بحمولات 2.8 مليون طن، بينما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.7 مليون طن وشهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة.
وشدد على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق التي تربط الشرق بالغرب، لا سيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية ورفع تصنيفها وتحقيق الاستفادة المثلى
وشدد على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق التي تربط الشرق بالغرب، لا سيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية ورفع تصنيفها وتحقيق الاستفادة المثلى من بدء تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات الاقتصاديات العالمية.
وأكد أن قناة السويس الجديدة لا تقتصر أهميتها على كونها أحد مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة فحسب، وإنما تتعدى ذلك باعتبارها حجر الزاوية لسلسلة من المشروعات القومية العملاقة التي تبنتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لتنمية منطقة القناة، والتي ما كانت لتصبح واقعا ملموسا لولا الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ووقوف الشعب المصري خلف هذه الجهود الوطنية على قلب رجل واحد.