68 سفينة بحمولات 5.5 مليون طن تعبر قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الفريق مهاب مميش

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية التي تعبر القناة على مدار تاريخها، بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، حيث عبرت 37 سفينة من الشمال بحمولات 2.8 مليون طن، بينما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.7 مليون طن وشهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة.

وشدد على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق التي تربط الشرق بالغرب، لا سيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية ورفع تصنيفها وتحقيق الاستفادة المثلى