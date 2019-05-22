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68 سفينة بحمولات 5.5 مليون طن تعبر قناة السويس

تحرير:محمد مصباح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، ثاني أعلى رقم قياسي في الحمولات اليومية التي تعبر القناة على مدار تاريخها، بعبور 68 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن، حيث عبرت 37 سفينة من الشمال بحمولات 2.8 مليون طن، بينما عبرت 31 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.7 مليون طن وشهدت القناة عبور 10 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة.
وشدد على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي باعتبارها أقصر وأسرع الطرق التي تربط الشرق بالغرب، لا سيما بعد نجاح مشروع القناة الجديدة في تعزيز مكانتها الدولية ورفع تصنيفها وتحقيق الاستفادة المثلى
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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مميش: عبور 66 سفينة بحمولات 4 ملايين طن

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 66 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 4 ملايين طن، حيث عبرت 41 سفينة من الشمال بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 25 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2.1 مليون طن وشهدت القناة عبور 7 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 7 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.
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السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر

غادر القاهرة، بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكان في وداعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ختام زيارته لمصر التي استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع السيسي، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.
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عبور حاملة طائرات أمريكية من قناة السويس

شهد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الخميس، عبور حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن"، وذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة. واستقبل مميش، اللواء رالف غروفر كبير مسؤولي الدفاع، وملحق الدفاع بالقاهرة، والذي جاء خصيصاً للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان، معربًا عن امتنانه الشديد للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمناً الجهد المبذول لتطوير المجرى الملاحي للقناة وكفاءة إجراءات التأمين التي تضمن عبور سفن الأسطول العالمي بأمان تام.
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مميش يوقع مذكرة لتطوير منطقة تيدا الصينية

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، والسيد زانج يوزهو، عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بتيانجين، ممثلا عن حكومة تيانجين، مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في المجال الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل جذب أكبر فرص للاستثمار والمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، مع الاستفادة من الصناعات المتطورة التي ستكون متاحة بمنطقة تيدا الصينية، والعمل على توفير عمالة متدربة على العمل في تلك المنطقة.
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