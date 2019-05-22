رياضة

احتشاد جمهور الزمالك لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية

تحرير:محمد فرج ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
شهد صباح اليوم الأربعاء احتشاد أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك أمام مقر النادي الأبيض؛ من أجل الحصول على تذاكر مبارة إياب نهائي البطولة الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة البركان المغربي في اللقاء المرتقب يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتوافدات الجماهير بشكل هائل منذ ليلة أمس قبل أن يتوقف البيع بسبب مران الفريق، على أن يستكمل اليوم عملية البيع من خلال منفذ القلعة البيضاء، ومن خلال المنافذ المختلفة كما حددها رئيس الزمالك بالأمس.
ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادي الزمالك، ونادي الشمس، ونادي السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفي السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديي الترام والأولمبى، والشرقية. واستقبلت إدارة الزمالك بعثة نهضة
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف: الزمالك قادر على التأهل لنهائي إفريقيا

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بتونس، أن لاعبي الفريق في حالة تركيز تام استعدادا لمواجهة النجم الساحلي غدًا، في إياب نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية، إذ قال تيجانا إن "الجميع على ثقة باللاعبين والجهاز الفني رغم صعوبة المواجهة، إلا أن الزمالك قادر على حسم التأهل بإذن الله". وأضاف: "رئيس النادي على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على كل كبيرة وصغيرة ووجه رسالة مهمة للاعبين طالبهم فيها بالتركيز داخل المستطيل الأخضر وعدم التأثر بالحضور الجماهيري المتوقع".
فرجاني-ساسي‎

فرجاني ساسي يكشف سبب استقباله بعثة الزمالك في تونس

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب حرصه على الوجود مع بعثة الفريق الأبيض، منذ وصولها إلى تونس مساء أمس الجمعة، إذ أكد أن استقباله بعثة الفريق جاء بسبب مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل مواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه كان مشتاقًا لزملائه في الفريق الأبيض. وشدد فرجاني ساسي على ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الزمالك على حسم التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية من سوسة، أمام نظيره النجم الساحلي.
الزمالك وسموحة (16)

إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كرستيان جروس، خوض المران الأخير قبل السفر لتونس، غدًا الخميس، على ملعب النادي، في الرابعة والنصف مساء، كما قرر مجلس إدارة الزمالك، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة إلى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق. وتغادر بعثة الزمالك، بعد غد الجمعة، في تمام الحادية عشرة صباحًا، الى تونس، لمواجهة فريق النجم الساحلي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية.
جروس

جروس يبدأ مران الزمالك بقراءة الفاتحة

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران المقام حاليًا على ملعب النادي "عبداللطيف أبو رجيلة"، استعدادًا لمواجهة الإياب أمام فريق النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، الأحد المقبل، حيث أكد جروس، للاعبين أن لقاء الأحد مصيري وحاسم، في مشوار الفريق نحو التتويج بالكونفدرالية، مشددًا على ثقة الجميع في قدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي.
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