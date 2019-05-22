ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين العام المحلي لمصر ليتخطى حاجز الـ4 تريليونات جنيه، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن حجم ديون مصر ما زال في الحدود الآمنة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

أموال

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.

الدين العام المحلي سجل صافي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 3.504.8 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، في مقابل نحو 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017. ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين، سواء