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ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين العام المحلي لمصر ليتخطى حاجز الـ4 تريليونات جنيه، بينما أكد خبراء الاقتصاد أن حجم ديون مصر ما زال في الحدود الآمنة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
أموال
أموال
ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
الدين العام المحلي سجل صافي رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 3.504.8 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، في مقابل نحو 2.895 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017. ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها عدة أدوات دين، سواء
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مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (1)

«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير» الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت «أورنچ مصر» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير وعمار الأرض»، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.
دولارات

الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
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أسعار-الفائدة (2)

أسعار الفائدة وتكلفة الديون.. مخاطر تهدد اقتصاد مصر

أكد تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة التعافي خاصة عقب تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي. وترى ذهبية جوبتا، مساعدة مدير التصنيفات الائتمانية السيادية لدى الوكالة، أن نسائم التعافي بدأت تهب على اقتصاد البلاد ولكن تبقى هناك مخاطر شديدة على الاستقرار المالي للبلاد، مضيفة أن الموقف في مصر يتحسن تدريجيا مع الاقتراب من نهاية برنامج صندوق النقد. وفي نوفمبر 2016، بدأت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
فلوس (3)

هل تنجح الحكومة في وضع حد أقصى للإنفاق بموازنة 2020؟

وضعت الحكومة حدا أقصى للإنفاق العام يبلغ نحو 1.01 تريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، وذلك لتحقيق أهدافها في خفض عجز الموازنة والديون، بحسب تصريحات مصدر مسؤول لإنتربرايز، ويعادل الحد الأقصى توقعات الإنفاق في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020، باستثناء مدفوعات الفوائد. ويأتى ذلك على الرغم من ارتفاع حجم المصروفات العامة في الموازنة الجديدة لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة 2020، فى مقابل نحو 1.403 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018-2019.
الفاكهة-فى-الجملة

الفاكهة والملابس.. 10 سلع رفعت التضخم خلال أبريل

ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر أبريل الماضي بنحو 0.4% مقارنة بشهر مارس 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 308.1 نقطة، في مقابل 307 نقاط خلال شهر مارس، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل 2019 مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021، حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
اموال-نقود (3)

منها خفض الدين العام.. 3 مستهدفات حكومية حتى 2023

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019- 2020، عن وجود مجموعة من المستهدفات والتقديرات التى تسعى الحكومة للوصول إليها خلال الـ4 سنوات المقبلة وحتى عام 2023، وتتمثل في كل من خفض عجز الموازنة العامة، وتقليل مستوى الديون، إلى جانب تحقيق فائض أولي. واستعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، أول من أمس، ملامح مشروع الموازنة الجديدة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر صلابة في مواجهة الصدمات والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
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