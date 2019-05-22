زلزال| محمد رمضان يخطف الأضواء في فرح حبيبته (فيديو)

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مسلسل زلزال - هنادي مهنا ومحمد رمضان

تصدر المشهد الذى جمع بين كل من الفنان محمد رمضان والممثلة هنادي مهنا بالحلقة السادسة عشرة من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، والذي قام خلاله بتقديم الشربات لحبيبته «أمل»، وزوجها «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي، خلال فرحهما، وسط صدمة الجميع، وخوف أهلها من أن يفسد عليهم فرحتهم، وبكاء «أمل» -هنادي مهنا- بعد أن كسر والدها قلبها وأجبرها على الزواج من شخص لا تحبه، لتتفاجأ بحبيبها يقف أمامها فى فرحها، لكنه جرسون يقدم لها الشربات هي وزوجها، ووصلت نسبة مشاهدة هذا المشهد على الصفحة الرسمية للفنان محمد رمضان، لمليون و800 ألف فى أقل من 12 ساعة.

وجاءت التعليقات على المشهد كالتالي: «من أصعب مشاهد المسلسل ومن أصعب اللحظات عامة في الحياة لما تشوف حبيبتك لحد تانى.. أبدعت في المشهد يا محمد»، «حاجة تكسر لما تحضر فرح حبيبتك»، «مسلسل زلزال محمد رمضان الحلقة كانت لحظة صعبة أوي لما أمل اتجوزت وهو حضر الفرح». مسلسل