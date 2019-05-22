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8 أسئلة تكشف خطط الكونجرس لإقالة ترامب من منصبه

تتعرض نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لضغوطات من أعضاء حزبها للبدء في إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكيف سيتم هذا الأمر؟
تحرير:أحمد سليمان ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
ترامب
ترامب
خلال العامين الأولين من فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتصر الحديث عن توجيه اتهام إليه وإقالته، على مطالب أقلية من النواب داخل الكونجرس، إلا أن الدعوات تصاعدت في عام 2019 عندما سيطر الحزب الديمقراطي المعارض لترامب على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفى في نوفمبر الماضي. ويعد مجلس النواب هو المكان الذي تبدأ فيه الإجراءات الرسمية لتوجيه اتهام للرئيس تمهيدًا لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، ويبحث الديمقراطيون الآن عن طريقة لفرض ما يعدّونه واجبهم الدستوري للتحقيق في ممارسات البيت الأبيض تحت قيادة ترامب.
1- لماذا ظهرت قضية محاكمة ترامب مرة أخرى؟ أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن البيت الأبيض يرفض مطالب لجان مجلس النواب بالحصول على وثائق وشهادات من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة، بحجة أن المشرعين الديمقراطيين يفتقرون إلى "أي غرض تشريعي مناسب" لمتابعة تحقيقاتهم. قال ترامب ووزير العدل في
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الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
باربرا باريت

ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
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البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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ترامب

على خطى «تمرد».. 10 ملايين توقيع لبدء عزل ترامب

على طريقة حملة "تمرد" التي دشنت إبان فترة حكم الإخوان، قدم برلمانيون ديمقراطيون وعدد من المنظمات التقدمية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، بعرائض وقع عليها أكثر من 10 ملايين شخص، يطلبون من الكونجرس البدء في إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وعرض النائبان رشيدة طليب وآل جرين وممثلو عدد من المنظمات بينها "موف أون" و"ويمنز مارش"، أمام مبنى الكونجرس مفتاح "يو إس بي" يتضمن هذه العرائض، ورفعوا لافتات تطالب برحيل ترامب، وبدأ المحتجين في التصريح عن مطالبهم، التي طالبوا بتنفيذها في أسرع وقت ممكن.
ترامب

ترامب: لن أسمح بنشر تقرير مولر كاملا

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعدم السماح بالنشر الكامل لتقرير روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016. ونقلت شبكة (إيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية، عن المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قولها، في بيان: "بسبب إساءة استخدام السلطة الفاضح من قِبل الرئيس نادلر، وبناء على طلب المدعي العام، ليس أمام الرئيس (دونالد ترامب) أي خيار سوى التأكيد الحمائي على الامتياز التنفيذي".
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4 أسباب وراء خوف ترامب من الكشف عن إقراراته الضريبية

"إذا كان الأمر ضروريا فسأنشرها" هكذا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقفه حول نشر الإقرارات الضريبية الخاصة به، في مقابلة إذاعية عام 2015، قبل خوضه سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، إلا أن موقفه تغير الآن، حيث رفض ترامب الكشف عن إقراراته الضريبية خلال فترة حملته الانتخابية وكذلك بعد توليه المنصب منذ يناير عام 2017، وتحجج في أكثر من مرة، بأنها تخضع للتدقيق في الوقت الحالي، أو أنها معقدة للغاية، أو أنه لن يهتم بها أحد، فما السبب الحقيقي وراء رفض ترامب الكشف عنها إقراراته الضريبية؟
ترامب-يرفع-علامة-النصر

عامان إضافيان.. هل يسعى ترامب لتمديد فترة رئاسته؟

على مدى الأشهر القليلة الماضية، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية مدة الرئاسة، واشتكى في أكثر من مناسبة من ضياع أكثر من نصف فترة ولايته الرئاسية الأولى التي بدأت في يناير عام 2017، بسبب التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة عام 2016، والآن توصل ترامب إلى حل لهذه المشكلة، ألا وهو منحه سنتين إضافيتين على فترته الرئاسية، وهو الأمر المخالف للدستور الأمريكي الذي ينص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أن "تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل الرئيس منصبه لمدة أربع سنوات".
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