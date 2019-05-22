8 أسئلة تكشف خطط الكونجرس لإقالة ترامب من منصبه

تتعرض نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لضغوطات من أعضاء حزبها للبدء في إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فكيف سيتم هذا الأمر؟

تحرير:أحمد سليمان ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

خلال العامين الأولين من فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتصر الحديث عن توجيه اتهام إليه وإقالته، على مطالب أقلية من النواب داخل الكونجرس، إلا أن الدعوات تصاعدت في عام 2019 عندما سيطر الحزب الديمقراطي المعارض لترامب على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفى في نوفمبر الماضي. ويعد مجلس النواب هو المكان الذي تبدأ فيه الإجراءات الرسمية لتوجيه اتهام للرئيس تمهيدًا لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، ويبحث الديمقراطيون الآن عن طريقة لفرض ما يعدّونه واجبهم الدستوري للتحقيق في ممارسات البيت الأبيض تحت قيادة ترامب.

1- لماذا ظهرت قضية محاكمة ترامب مرة أخرى؟ أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن البيت الأبيض يرفض مطالب لجان مجلس النواب بالحصول على وثائق وشهادات من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة، بحجة أن المشرعين الديمقراطيين يفتقرون إلى "أي غرض تشريعي مناسب" لمتابعة تحقيقاتهم. قال ترامب ووزير العدل في

1- لماذا ظهرت قضية محاكمة ترامب مرة أخرى؟

أشارت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية إلى أن البيت الأبيض يرفض مطالب لجان مجلس النواب بالحصول على وثائق وشهادات من المسؤولين الحاليين والسابقين في الإدارة، بحجة أن المشرعين الديمقراطيين يفتقرون إلى "أي غرض تشريعي مناسب" لمتابعة تحقيقاتهم.

قال ترامب ووزير العدل في إدارته ويليام بار، إن الإستراتيجية القانونية للإدارة تهدف إلى حماية سلطة الرئاسة، وليس حماية ترامب نفسه من المساءلة.

لذا يمكن أن تنظر المحاكم الأمريكية في طلب الكونجرس للتحقيق مع الرئيس، ردا على رفض البيت الأبيض تقديم المعلومات المطلوبة من الديمقراطيين في مجلس النواب.

2- كيف ستبدأ المساءلة؟

كل ما يتطلبه الأمر هو تصويت بأغلبية بسيطة من قبل مجلس النواب، حيث يشغل الديمقراطيون 235 مقعدا من أصل 435 مقعدا، من أجل الموافقة على طلب اللجنة القضائية بالمجلس، حيث يمتلك الديمقراطيون 24 مقعدا مقابل 17 للجمهوريين، بتوجيه اتهام للرئيس.

ويمكن للجنة، سواء عقدت أو لم تعقد جلسات استماع، توجيه اتهامات رسمية للرئيس، والتصويت على إحالتها إلى مجلس النواب بكامل هيئته للنظر فيها، وفي حالة موافقة المجلس على طلب اللجنة توجيه اتهامات للرئيس، يتولى مجلس الشيوخ إجراءات المحاكمة.

3- ما التهم التي يمكن توجيهها للرئيس؟

ينص دستور الولايات المتحدة على أن الرئيس "يجب إقالته من منصبه في حالة إدانته بتهمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الكبرى".

وحدد الكونجرس على مر السنين، عبارة "الجرائم الكبرى والجنح" بأنها تشمل تجاوز أو استغلال صلاحيات الرئاسة، أو إساءة استخدام المنصب لتحقيق أهداف أو مكاسب غير مشروعة.

4- ما الجرائم التي يمكن اتهام ترامب بارتكابها؟

تقول الشبكة الأمريكية إنه توجد حاليا تهمتان رئيسيتان، يستعد مجلس النواب لتوجيههما ضد ترامب، ففي الوقت الذي لم تتضح فيه التهمة الأولى، يواجه ترامب تهمة ثانية تتضمن منع وعرقلة وإعاقة إقامة العدالة خلال تحقيق روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

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وكان الكونجرس قد اقترح عامي 2017 و2018، توجيه اتهامات ضد ترامب لقبول ما يعرف باسم "المكافآت بشكل غير مشروع"، وإثارة الفتنة العنصرية وتقويض القضاء الفيدرالي.

ويعد توجيه مثل هذه الاتهامات أمرا سهلا، إلا أن الحصول على الأغلبية لدعمهم هو التحدي، فعندما أثير طلب توجيه اتهام لترامب بإثارة الفتنة العنصرية في مجلس النواب في يناير 2018، رفض بأغلبية 355 مقابل 66.

5- هل سيسعى الديمقراطيون إلى توجيه اتهامات لترامب؟

حتى الآن، حاول قادة الحزبين عدم السير في طريق توجيه اتهامات للرئيس، بحجة أن الكثير من الناخبين لا يريدون تكرار الحرب التي اندلعت قبل عقدين عندما سعى الجمهوريون إلى الإطاحة بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وقالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إنها تعارض الضغط من أجل توجيه اتهامات لترامب، لأنه من الواضح أن مجلس الشيوخ ذا الأغلبية الجمهورية لن يصوت أبدا لإقالة ترامب.

وفي حالة وقوف عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب الحزب الديمقراطي في محاولة إقالة الرئيس، سيكون الأمر صعبا لتحقيق النتيجة المرجوة، حيث يجب الحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين لإدانة الرئيس وعزله.

إلا أنه في الآونة الأخيرة، قالت بيلوسي إن تحدي البيت الأبيض لمذكرات الاستدعاء التي يقدمها الكونجرس "يمكن أن يكون جزءا من جريمة لا يمكن تحمّلها".

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6- ماذا سيحدث في مجلس الشيوخ؟

في واحد من أكثر المشاهد غير العادية في السياسة الأمريكية، سيكون أعضاء مجلس الشيوخ المئة هم هيئة المحلفين في المحاكمة، بينما سيعمل بعض أعضاء مجلس النواب كمدعين عامين، على أن يرأس المحاكمة رئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وتشهد قاعات مجلس الشيوخ استدعاء الشهود، وتقديم الأدلة، على أن يقوم أعضاء مجلس النواب المشاركون في المحاكمة، ومحامو المتهمين، بتقديم مرافعاتهم.

وفي النهاية، يصوت مجلس الشيوخ على إدانة الرئيس، ويجب أن يصوت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وحينها تتم إقالة المسؤول من منصبه.

7- كم مرة حدث هذا؟

بدأ مجلس النواب إجراءات الإقالة أكثر من 60 مرة، وصوت لصالح استقالة 15 قاضيا فيدراليا، وعضو واحد في مجلس الشيوخ، ووزير في الحكومة، ورئيسين هما أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998.

وانتهت هذه الإجراءات بإدانة ثمانية قضاة وإقالتهم من منصبهم.

8- ما عدد الرؤساء الذين تمت إقالتهم عن طريق توجيه التهم إليهم؟

تقول "بلومبيرج" إنه حتى الآن لم يحدث ذلك على الإطلاق، حيث نجا جونسون، الذي حاول مجلس النواب إقالته بسبب عزله وزير الحرب، بعد أن فشل مجلس الشيوخ في إدانته بفارق صوت واحد عن أغلبية الثلثين.

وصوت خمسون عضوا في مجلس الشيوخ لإقالة كلينتون بسبب عرقلة العدالة، بينما صوت 45 عضوا لإقالته بسبب الحنث باليمين، وهو عدد أصوات غير كاف للحصول على أغلبية الثلثين.

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في المقابل استقال الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون من الرئاسة في عام 1974 عندما أصبح من الواضح أنه سيتم توجيه اتهامات إليه من قبل مجلس النواب وإدانته من قبل مجلس الشيوخ في القضية المعروفة باسم "ووترجيت".

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب قد وافقت على توجيه ثلاث تهم إليه، تشمل عرقلة العدالة وإساءة استخدام السلطة واحتقار الكونجرس، لدوره في التستر على اقتحام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في مبنى "ووترجيت" بواشنطن.