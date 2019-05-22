راكيتيتش يرحب بانضمام جريزمان إلى برشلونة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

أنطوان جريزمان

بعدما أعلن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد هذا الصيف، تشير تقارير الصحف الإسبانية إلى أن وجهته المقبلة ستكون الانضمام إلى برشلونة، وهي الخطوة التي يتطلع إليها نجم العملاق الكتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه غرف خلع الملابس لا ترحب بخطوة انتقال النجم الفرنسي إلى قلعة الكامب نو بسبب رفضه الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن راكيتيتش يبدو أنه له وجهة نظر تختلف عن زملائه في الفريق، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال راكيتيتش: "أحب أن يتواجد جريزمان في فريقي، فبعيدًا عن تسببه في خسارتي لنهائي كأس العالم الصيف الماضي، أنا أحبه كثيرًا". وأضاف النجم الكرواتي: "جريزمان من أفضل اللاعبين في العالم، وتوج تقريبًا بكل الألقاب، وبإمكانه إضافة الكثير لأي فريق، وعن رفضه الانضمام لنا الموسم الماضي، أرى بأن ذلك القرار لم

وقال راكيتيتش: "أحب أن يتواجد جريزمان في فريقي، فبعيدًا عن تسببه في خسارتي لنهائي كأس العالم الصيف الماضي، أنا أحبه كثيرًا".



وأضاف النجم الكرواتي: "جريزمان من أفضل اللاعبين في العالم، وتوج تقريبًا بكل الألقاب، وبإمكانه إضافة الكثير لأي فريق، وعن رفضه الانضمام لنا الموسم الماضي، أرى بأن ذلك القرار لم يكن ضد برشلونة".



وتابع راكيتيتش: "كان قرار جريزمان من أجل أتليتكو مدريد المحروم من التعاقدات حينها، وأهنئه على ذلك القرار، وإذا أتى إلينا سأصافحه وأخبره بأنني أكن له الاحترام بعد هذا القرار".



وعن مستقبل المدرب إيرنيستو فالفيردي، قال راكيتيتش: "فالفيردي هو المدرب المثالي لنا، فالعمل الذي يقدمه معنا أكثر من رائع".