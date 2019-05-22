رياضة

راكيتيتش يرحب بانضمام جريزمان إلى برشلونة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
بعدما أعلن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد هذا الصيف، تشير تقارير الصحف الإسبانية إلى أن وجهته المقبلة ستكون الانضمام إلى برشلونة، وهي الخطوة التي يتطلع إليها نجم العملاق الكتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه غرف خلع الملابس لا ترحب بخطوة انتقال النجم الفرنسي إلى قلعة الكامب نو بسبب رفضه الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن راكيتيتش يبدو أنه له وجهة نظر تختلف عن زملائه في الفريق، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال راكيتيتش: "أحب أن يتواجد جريزمان في فريقي، فبعيدًا عن تسببه في خسارتي لنهائي كأس العالم الصيف الماضي، أنا أحبه كثيرًا". وأضاف النجم الكرواتي: "جريزمان من أفضل اللاعبين في العالم، وتوج تقريبًا بكل الألقاب، وبإمكانه إضافة الكثير لأي فريق، وعن رفضه الانضمام لنا الموسم الماضي، أرى بأن ذلك القرار لم
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

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قرعة نارية بانتظار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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هل ينجح جريزمان في تهدئة الأجواء مع برشلونة؟

إذا انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف، فلن يكون من السهل عليه كسب قلب الإدارة واللاعبين والجماهير. رفض النجم الفرنسي الانضمام إلى البرسا العام الماضي، بعدما اتخذ قراره بإصدار فيلم وثائقي، والآن أعلن جريزمان الرحيل عن الروخيبلانكوس، ويبدو أن برشلونة هي وجهته الأقرب. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن برشلونة ضم جريزمان بالفعل لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على 17 مليون يورو سنويا، إلا أن البرسا لم يعلن عن شيء ولم يتم توقيع أي عقود، ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسميا.
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رئيس برشلونة السابق يصدم أنطوان جريزمان

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تحفظه على الصفقة المنتظرة للبارسا، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حيث قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أعتقد أن معظم مشجعي برشلونة لا يريدونه (جريزمان)، بالإضافة إلى أن الأسعار التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها، وهناك لاعبون آخرون لديهم إمكانات كبيرة يمكنهم القيام بما يمكن أن يفعله جريزمان في برشلونة، ورغم كل ذلك، لا أحب خلق علاقة عداوة معه، لأنه إذا حضر سأحبه وأشجعه مثل كل لاعبي برشلونة".
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تيباس: ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني

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