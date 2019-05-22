12 نصيحة لإنقاذ سيارتك من درجات الحرارة المرتفعة

ارتفاع شديد في درجات حرارة الجو قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في سيارتك خلال القيادة في هذا الطقس الحار.. فما هي؟ وما النصائح التي تجنبك عواقب هذا الارتفاع الشديد؟

تحرير:كريم ربيع ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في مخاطر لسيارتك

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع من 4 إلى 5 درجات، اليوم. فما الإجراءات والخطوات التي تستطيع من خلالها تجنب الحرارة الشديدة في أثناء القيادة؟ وما الإجراءات الكفيلة بتجنيب سيارتك خطورة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل يضر به؟ نرصد في هذا التقرير 12 نقطة يمكنك من خلالها الحفاظ على سيارتك.

- ينبغي تجنب القيادة في الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حتى تحافظ على درجة حرارة المحرك، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء. - يوصي الخبراء بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف -حال وجودها- لخروج الهواء الساخن من السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم