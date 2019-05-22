12 نصيحة لإنقاذ سيارتك من درجات الحرارة المرتفعة

ارتفاع شديد في درجات حرارة الجو قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في سيارتك خلال القيادة في هذا الطقس الحار.. فما هي؟ وما النصائح التي تجنبك عواقب هذا الارتفاع الشديد؟
أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيف ليلا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بواقع من 4 إلى 5 درجات، اليوم.
فما الإجراءات والخطوات التي تستطيع من خلالها تجنب الحرارة الشديدة في أثناء القيادة؟ وما الإجراءات الكفيلة بتجنيب سيارتك خطورة ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل يضر به؟ نرصد في هذا التقرير 12 نقطة يمكنك من خلالها الحفاظ على سيارتك.
- ينبغي تجنب القيادة في الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حتى تحافظ على درجة حرارة المحرك، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء.
- يوصي الخبراء بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف -حال وجودها- لخروج الهواء الساخن من السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم
- ينبغي تجنب القيادة في الساعات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، حتى تحافظ على درجة حرارة المحرك، ومحاولة جعل الرحلات الطويلة خلال ساعات الصباح أو المساء.
- يوصي الخبراء بفتح أبواب ونوافذ السيارة وفتحة السقف -حال وجودها- لخروج الهواء الساخن من السيارة، وضبط التهوية في البداية على أعلى المستويات، وعدم البدء في القيادة ما دامت عجلة القيادة ساخنة.
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- الحماية من الشمس، فلحماية جيدة من أشعة الشمس يمكن تغطية النوافذ الجانبية بواسطة واقيات الشمس -الشماسة- المخصصة لذلك، والتي لا تقوم بحجب الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل أيضا تحجب الأشعة تحت الحمراء المسؤولة عن الحرارة في السيارة.
- ينبغي إطفاء التكييف في أثناء الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفتح نوافذ السيارة، فإن ذلك يقلل من الحمل على المحرك، وفي حالة الاضطرار إلى تشغيله يجب ألا يزيد الفرق بين درجة الحرارة خارج السيارة وداخلها على 6 درجات، تجنبًا للإصابة بمشكلات في الدورة الدموية.
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- ركن السيارة في الظل، فيتعين صَف السيارة للانتظار في الظل، ومراعاة مسار الشمس على مدار اليوم، وإذا لم يكن هناك مفر من الصف تحت أشعة الشمس، فإنه يتعين وضع حاجب للشمس خلف الزجاج الأمامي، ويمكن تغطية مقاعد الأطفال بقطعة قماش خفيفة، لكن لا يجوز ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارة على أية حال.
- تجنب تزويد مياه الردياتير الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدي ذلك إلى ضرر (السلندر)، وكذلك تجنب فتح غطاء الردياتير والمحرك ساخن، حتى لا يندفع ضغط الماء الساخن إليك ويصيبك بحروق.
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- فحص مستوى زيت السيارة، ومتابعة لونه ودرجة لزوجته، وفي حالة ارتفاع درجات الحرارة يفضل استخدام زيت محرك ذي لزوجة عالية.
- تأكد من نوعية إطارات سيارتك، وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، بخلاف التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة، فهو من الأمور المهمة جدا التي يجب مراجعتها قبل السفر.
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- تجنب وضع الولاعات أو زجاجات العطور داخل السيارة، حتى لا تتعرض للانفجار داخلها.
- عند ارتفاع مؤشر الحرارة، يجب ألا تغامر باستكمال القيادة، والتوقف جانبا على الطريق، وإيقاف السيارة.
- التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، حتى لا تعرض السيارة ونفسك لخطر الاحتراق.
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- الطقس الحار يضع ضغطًا إضافيا على جهد البطارية، ومن الجيد أن هذا الجزء من السيارة يعطيك إشارة قبل أن يتوقف تمامًا عن العمل، وأبرز الإشارات التي تفيد أن البطارية لم تعد تعمل بكفاءتها الكاملة، خفوت الإضاءات عند التشغيل والتحرك ببطء والحاجة إلى تدوير "المارش" أكثر من مرة قبل أن يعمل المحرك.
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