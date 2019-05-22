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«الإضراب العام».. فصل جديد من التصعيد في السودان

لاقت الدعوة للإضراب في السودان استجابة العديد من مؤسسات الدولة بعد فشل المفاوضات بين قوى التغيير والمجلس العسكري وسط اتهام المجلس برفض تسليم السلطة لمدنيين.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
احتجاجات السودان
احتجاجات السودان
اتسعت فجوة الخلاف بين قوى الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم ، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط أصابت الشارع السوداني بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في الخروج بنتائج إيجابية لقيادة المرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية وعادت الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر. تجمع المهنيين السودانين حمل المجلس العسكري، مسؤولية إخفاق المحادثات، وقال "انتهت جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أنّ نقول بكل وضوح إنّ المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
وشهدت الأجواء السودانية المزيد من التوتر، فنتيجة تعثر المفاوضات بشأن تسليم السلطة للمدنيين دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إضراب سياسي عام وهو ما لاقى استجابة من العديد من مؤسسات الدولة. "دفتر الحراك" ودعا تجمع المهنيين السودانيين حلفاءه في التنظيمات المهنية والعمالية والحرفية والقوى السياسية والاجتماعية
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
الجيش-اليمني

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
السودان

الحراك السوداني و«العسكري» وجها لوجه بعد انقلاب فاشل

إقامة "المتاريس" كانت إحدى أدوات المتظاهرين في السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض خلال الأسبوع الماضي، لكن لم تحقق تلك الوسيلة الأهداف المرجوة منها، إذ تسببت في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما أدى إلى تصاعد الأوضاع في الشارع السوداني خلال اليومين الماضيين. وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدما مهما منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
مظاهرات السودان

السودان: إعلان موعد استئناف المفاوضات مع المعارضة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، استئناف تفاوضه مع "قوى الحرية والتغيير"، غدا الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم. وفي وقت سابق، كان قد قرر المجلس الانتقالي (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات استمرت لـ4 أشهر)، تعليق المفاوضات لـ72 ساعة لتحدد قوى الحرية والتغيير خريطة الاعتصام ولإزالة المتاريس في محيط الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
السودان

بعد تحديد نقاط الخلاف.. هل اقترب الحسم في السودان؟

حدد قادة الجيش السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الحراك في السودان، نقاط الخلاف بين الجانبين، بعد أن توقفت المفاوضات خلال الأيام الماضية، نتيجة الخلاف حول تكوين "المجلس السيادي" المقترح من قبل لجنة الوساطة، التي تم تشكيلها في إطار التفاوض حول المرحلة المقبلة في السودان. وكان الحراك السوداني قد صعد من مواقفه ردا على ما وصفه بـ"تعنت" المجلس العسكري وعرقلته تسليم السلطة لحكم مدني، وتم إيقاف التفاوض بين الطرفين إلى حين تشكيل مجلس قيادي لقوى التغيير.
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