جريمة

خلعته لعدم شرائه «بوكس هدية» وتقبيل يدها بعد الولادة

قررت الزوجة إراحة قلبها وعقلها من الغيرة التى تملكتها بإنهاء الزيجة برمتها وطلب الخلع من زوجها بحجة عدم اهتمامه بها وتدليلها كالأميرات مثلما يفعل مع أخته فى الرضاعة
تحرير:سماح عوض الله ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م
زوجة - تعبيرية
زوجة - تعبيرية
أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بسبب محبة زوجها لأخته فى الرضاعة وتدليله لها واهتمامه بها، فى حين أنه كان يحبها سابقًا ويرغب فى الزواج منها، حتى علم أنها أخته، وثارت خلافات طاحنة وقتها بينه وبين والدته، إذ عاتبها على إرضاع فتاة ليست ابنتها، بما جعلها محرمة عليه، وبعد أن تقبلا الوضع وباتا يتعاملان كشقيقين، رأت زوجته أن زوجها يتجاوز فى التعامل مع أخته فى الرضاعة تلك، إذ يقبل يديها وجبينها، ويعاملها كأميرة، بطريقة لا يعامل بها شقيقاته ولا هى كونها زوجته.
أكدت الزوجة أن دعوى الخلع ستوفر عليها عبء البوح بمكنونات قلبها، علاوة على تمكينها من إخفاء غيرتها الطاحنة وحسرتها حيال أمر من غير اللائق الخوض فيه، إذ أنها ليست مضطرة لشرح أسباب لطلبها الخلع، باستثناء القول المعتاد فى دعاوى الخلع بخشيتها ألا تقيم حدود الله، وأنها لا تطيق العيش معه، وذلك أمام المحكمة
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

زوجة فى دعوى خلع: مدمن ستات و«معدش يلزمني»

ينفق على مظهره ولا يترك فى منزله جنيهات لإفطار أبنائه فلذات أكباده، لا يعبأ بمسئولية واحتياجات أسرته، ويلهث وراء أى امرأة طامعة فى أمواله، كلما أنهى زيجة مبنية على الطمع دخل فى أخرى جديدة، بينما أولاده يعيشون فى فقر ومذلة بسبب إهمال والدهم لهم، وكثرة شجاره مع أمهم، وفى كل مرة تصل أنباء زواجه إلى الزوجة لا ينكرها، لكنه يخبرها من تلقاء نفسه إذا أراد الطلاق من عروس له أجبرته على الزواج بعقد شرعي، تلك هي تفاصيل حياة باتت كريهة لربة منزل وأم لثلاثة أطفال قصدت محكمة الأسرة بمحكمة زنانيري طلبًا للخلع.
ندم

زوجة في دعوى خلع: «بيلبس ماركات ويشحت آخر الشهر»

تعرفت عليه كريمًا شديد العطاء لكل من حوله، وهو معتاد ارتداء ملابس مهندمة من ماركات مشهورة، أحبها وتقدم لخطبتها وقدم لها أجمل الهدايا والذكريات، لكن بعد الزواج ارتطمت أحلامها معه بأرض الواقع ومسئوليات منزل الزوجية، إلى درجة التى فقدت معها الأمل فى قدرة زوجها على تدبر شئون حياتهما المعيشية وفق أسلوبه المعتاد، وسط مشاحنات متكررة بينهما واتهامات لها بالبخل إذا رفضت شراء أغراض يرغب فيها زوجها بحجة إكمال متطلبات باقى الشهر، إذ إن المعتاد لديه شراء جميع ما يرغب فيه حتى يُفلس، دون أن يعبأ بما سيحدث لاحقًا.
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