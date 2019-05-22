رياضة

إقبال جماهيري سكندري لشراء تذاكر نهائي الكونفيدرالية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
توافد المئات من جماهير نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام مقر نادي الأوليمبي بمنطقة باب شرق بالإسكندرية لشراء تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية مع فريق نهضة بركان المغربي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفيدرالية، وكان الزمالك قد أعلن عن منافذ بيع التذاكر في القاهرة داخل نادي الزمالك، ونادي الشمس، ونادي السكة، إضافة إلى نادي القضاة، وفي الإسكندرية بالنادي الأوليمبي، وجامعة المنصورة بالدقهلية.
وشهد صباح اليوم الأربعاء احتشاد أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك أمام مقر النادي الأبيض؛ من أجل الحصول على تذاكر مباراة النهائي، وتوافدت الجماهير بشكل هائل منذ ليلة أمس قبل أن يتوقف البيع بسبب مران الفريق، على أن تستكمل اليوم عملية البيع من خلال منفذ القلعة البيضاء، ومن خلال المنافذ المختلفة كما حددها
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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منير-الجعواني-مدرب-نهضة-بركان-المغربي

مدرب نهضة بركان: أنصفتنا الكرة وسنحسم اللقب في مصر

«كانت المباراة صعبة مثلما توقعنا، لقد واجهنا فريقا مجربا، لكننا قدمنا مباراة على المستوى، وخلقنا مجموعة من الفرص للتسجيل، وبالنظر للمستوى الذي قدمناه، فإننا نستحق الفوز في المباراة. كنا نعرف أن مواجهة الإياب ستكون صعبة أيضًا، لذلك كان لا بد من البحث عن تسجيل فوز مريح. تعبنا كثيرا من أجل زيارة الشباك، وأنصفتنا الكرة في الوقت بدلا من الضائع، واللقب سيحسم في مصر، ومن الغد سنستعد لمباراة الإياب. سندافع في مصر عن حظوظنا، وسنبحث عن التسجيل». بتلك الكلمات علق منير الجعواني، مدرب نهضة بركان المغربي، على فوز فريقه أمام الزمالك.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

صحف المغرب تُحرج رئيس الزمالك وتتغنى بكودجو

تعرض الزمالك للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله كودجو لابا، من هجمة مرتدة، في الوقت بدل الضائع، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، التي أدارها الحكم جاني سيكازوي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري (الأحد المقبل)، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف يترأس بعثة الزمالك في المغرب

قرر مجلس إدارة الزمالك أن يترأس إسماعيل يوسف، عضو مجلس القلعة البيضاء، بعثة الفريق في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، بعد أن تجاوز الفارس الأبيض، النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 من نفس الشهر، علمًأ بأن الأهلي هو النادي المصري الوحيد الذي فاز بلقب الكونفدرالية بمسماها الجديد بعد فوزه أمام سيوي سبورت في النهائي.
الزمالك وسموحة (16)

رئيس نهضة بركان يرد على تصريحات رئيس الزمالك

رد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ونادي نهضة بركان، على تصريحات رئيس نادى الزمالك التى حذر فيها الأخير رئيس نهضة بركان من التلاعب بأى وسيلة فى مباراة الفريق الأبيض أمام الفريق المغربى والتى ستقام يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وقال لقجع فى تصريحات مصورة له اليوم الثلاثاء: "كنت لا أريد الحديث فى هذا الموضوع، ولكن كانت هناك مكالمة وحيدة بينى وبين رئيس الزمالك فى مارس الماضى، حيث طلب وقتها السماح لخالد بوطيب مهاجم الزمالك بمغادرة المنتخب المغربى، وكان ردى عليه لا".
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