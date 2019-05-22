إقبال جماهيري سكندري لشراء تذاكر نهائي الكونفيدرالية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

جماهير الزمالك

توافد المئات من جماهير نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أمام مقر نادي الأوليمبي بمنطقة باب شرق بالإسكندرية لشراء تذاكر مباراة إياب نهائي الكونفيدرالية مع فريق نهضة بركان المغربي، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 60 ألف مشجع لنهائي الكونفيدرالية، وكان الزمالك قد أعلن عن منافذ بيع التذاكر في القاهرة داخل نادي الزمالك، ونادي الشمس، ونادي السكة، إضافة إلى نادي القضاة، وفي الإسكندرية بالنادي الأوليمبي، وجامعة المنصورة بالدقهلية.

وشهد صباح اليوم الأربعاء احتشاد أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك أمام مقر النادي الأبيض؛ من أجل الحصول على تذاكر مباراة النهائي، وتوافدت الجماهير بشكل هائل منذ ليلة أمس قبل أن يتوقف البيع بسبب مران الفريق، على أن تستكمل اليوم عملية البيع من خلال منفذ القلعة البيضاء، ومن خلال المنافذ المختلفة كما حددها

وشهد صباح اليوم الأربعاء احتشاد أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك أمام مقر النادي الأبيض؛ من أجل الحصول على تذاكر مباراة النهائي، وتوافدت الجماهير بشكل هائل منذ ليلة أمس قبل أن يتوقف البيع بسبب مران الفريق، على أن تستكمل اليوم عملية البيع من خلال منفذ القلعة البيضاء، ومن خلال المنافذ المختلفة كما حددها رئيس الزمالك أمس.



ويسعى الفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس، لتعويض خسارته في الذهاب من أجل التتويج باللقب الأول للأبيض في بطولة الكونفيدرالية.



وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019.





