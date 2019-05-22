جريمة

قتيل و3 مصابين في مشاجرة «الخرطوش» بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بطلقات خرطوش، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخماري وحزيمة"، بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بسبب خلافات بينهم سابقة، وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث، بورود بلاغ من الرائد أحمد أباظة رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخمارى وحزيمة" بقرية محلة فرنوى. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، بالفحص والمعاينة تبين مصرع "أحمد.ط.ع.ا"، وإصابة
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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مشاجرة - أرشيفية

قتيلة و14 مصابا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبساتين

وقعت مشاجرة صباح اليوم الجمعة، في مساكن أطلس بمنطقة البساتين بالقاهرة، ما أسفر عن مصرع فتاة متأثرة بجراحها، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين، وعلى الفور تمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بالواقعة. تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة البساتين بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة عنيفة بشارع 14 بمساكن أطلس بين عدد من الأهالى، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وتمت السيطرة عليها.
إخماد حريق - أرشيفية

بسبب حرارة الجو.. إصابة 30 شخصًا في حريق بالبحيرة

استقبلت مستشفى كفر الدوار الشاملة 30 مصابًا، بحالات اختناق جراء نشوب حريق هائل، في أرض فضاء على مساحة فدانين بمنطقة الفيلات داخل شركة مصر للغزل والنسيج ببندر كفر الدوار في محافظة البحيرة، حيث أنقذت الحماية المدنية المنطقة بالكامل من كارثة قبل امتداد النيران للفيلات والمصنع، وذلك باستخدام 4 سيارات إطفاء ثقيلة ومجهزة بأحدث معدات الإطفاء، وذلك بسبب زيادة ارتفاع درجة الحرارة في الجو، إذ تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوجود حريق هائل داخل شركة مصر للغزل والنسيج.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق العلمين وادي النطرون الصحراوي عند الكيلو 139، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق العلمين عند الكيلو 135 بنطاق المركز.
اسعاف

مشاجرة «جيران» بكفر الشيخ.. وإصابة 3 أشقاء بالخرطوش

تعرض 3 أشخاص "أشقاء" للإصابة بطلقات خرطوش نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الحمراء التابعة لدائرة المركز بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف.
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