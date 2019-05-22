قتيل و3 مصابين في مشاجرة «الخرطوش» بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بطلقات خرطوش، اليوم الأربعاء، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخماري وحزيمة"، بقرية محلة فرنوى التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بسبب خلافات بينهم سابقة، وتم نقل المصابين لمستشفى شبراخيت العام لتلقى العلاج اللازم والجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لتحديد سبب الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث، بورود بلاغ من الرائد أحمد أباظة رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي "الخمارى وحزيمة" بقرية محلة فرنوى. وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، بالفحص والمعاينة تبين مصرع "أحمد.ط.ع.ا"، وإصابة