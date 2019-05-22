السجن 7 سنوات لعصابة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد جلال الدين، وياسر نصر محمد، وأمانة سر إبراهيم محمد رضا، بالسجن 7 سنوات لـ6 متهمين، لتسفيرهم مواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 40297 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة "كلي" برقم 1254 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من الإسكندرية.

كانت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة توصلت إلى قيام كل من "م.ف.م"، و"ع.م.م"، و"و.أ.ع"، و"م.م.ال"، و"ر.إ.إ"، و"و.م.ي"، بتكوين تشكيل عصابي لتهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية بعد نقل 4 من المجني عليهم إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر، وتجهيز مركب لتسفيرهم إلى دولة إيطاليا عن طريق البحر مقابل