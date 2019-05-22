جريمة

السجن 7 سنوات لعصابة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد جلال الدين، وياسر نصر محمد، وأمانة سر إبراهيم محمد رضا، بالسجن 7 سنوات لـ6 متهمين، لتسفيرهم مواطنين عن طريق الهجرة غير الشرعية. تعود أحداث القضية رقم 40297 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة "كلي" برقم 1254 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالقبض على تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية من الإسكندرية.
كانت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة توصلت إلى قيام كل من "م.ف.م"، و"ع.م.م"، و"و.أ.ع"، و"م.م.ال"، و"ر.إ.إ"، و"و.م.ي"، بتكوين تشكيل عصابي لتهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية بعد نقل 4 من المجني عليهم إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدي بشر، وتجهيز مركب لتسفيرهم إلى دولة إيطاليا عن طريق البحر مقابل
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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القبض-على-متهم

ضبط 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بـ57 طن فول صويا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاستيلائهم على سيارة محملة بـ57 طن فول صويا بعد الاعتداء على سائقها بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، والذى تلقى بلاغا من سائق يبلغ من العمر 40 عاما لتعرضه للسرقة بالإكراه من 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، قاموا بالاستيلاء على السيارة قيادته محملة بـ57 طن فول صويا عقب تحميلها من أحد مصانع الزيوت الكائنة بدائرة القسم، في الاتجاه لتسليمها لإحدى الشركات بالدقهلية وقاموا باصطحابه كرها عنه بداخل سيارتهم ثم تركوه بإحدى المناطق واستولوا منه على مبلغ 5 آلاف جنيه وهاتفه المحمول وفروا هاربين.
حشيش

ضبط 264 طربة حشيش و7200 قرص مخدر في حملة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 264 طربة حشيش تزن نحو 41 كيلو جرام و400 جرام و7200 قرص مخدر، خلال حملة أمنية موسعة بمختلف أحياء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 6 أشخاص من مروجي المواد المخدرة وتجار الحشيش والأقراص المخدرة، وذلك بشرق ووسط وغرب المحافظة، حيث واصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديرية في توجيه ضرباتهم ضد مروجي وتجار المواد المخدرة واستمرار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة متاجري المواد المخدرة.
محكمة

السجن 7 سنوات لعامل هتك عرض طفلة على السطح بالمنتزه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم، وخالد الشباسي، وأمانة سر عادل عزت، بالسجن 7 سنوات للمدعو "أ. ع. م" عامل، لاتهامه بخطف وهتك عرض المجني عليها "أ. م. س" 14 عامًا، تحت تهديد السلاح. تعود الواقعة في القضية رقم 8441 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة "كلي" برقم 268 شرق، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول ببلاغ من المدعو "م. س. ب" موظف، بقيام أحد الأشخاص بخطف وهتك عرض ابنته.
محكمة

السجن 10 سنوات لـ3 مسؤولين و4 آخرين في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن أباظة، وشريف محمد الجندي، وأمانة سر مصطفى عبد العظيم، بالسجن 10 سنوات لـ 7 متهمين وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل منهم لاتهامهم بالرشوة والتربح من تزوير خطاب لعدد 162 فدانا بمنطقة برج العرب. تعود الواقعة في القضية رقم 8020 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 1290 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الرقابة الإدارية القبض على 3 موظفين و 4 آخرين في قضية رشوة بنطاق دائرة برج العرب غرب الإسكندرية.
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