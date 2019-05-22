حر غير مسبوق.. الأرصاد الجوية تعلن طقس 18 رمضان

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 28 45 شبين الكوم 27 45 طنطا 25 44 دمنهور 22 42 الإسكندرية 20 41 بلطيم 22 40 مطروح 21 38 السلوم 19 30 سيوة 23 46 بورسعيد 21 38 دمياط 21 38 الزقازيق 21 44 الإسماعيلية 20 45 السويس 22 45 العريش 20 43 رفح 21 42 رأس سدر 24 40 نخل 15 44 نويبع