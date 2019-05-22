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السعودية تسعى لتشريع يجرم العنصرية والكراهية

تحرير:محمد عبد الجليل ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
ملك السعودية
ملك السعودية
تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار تشريع جديد يُجرم العنصرية والكراهية، ويحظر تشكيل المنظمات ذات الطابع العنصري، أو التي تؤيد التمييز العنصري، ويمنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المقدسات. وألقى الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري، المستشار في وزارة الداخلية، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي، كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة الـ28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة بمركز الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، بخصوص هذا الأمر.
وخلال كلمته قال "ابن فخري الأنصاري" إن النظام الجديد سيعمل على تجريم كل أشكال بث الكراهية، ومنع الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
الجيش-اليمني

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
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عائض-القرني (3)

عائض القرني: أنا مع الإسلام الذي نادى به محمد بن سلمان

في ظهور لافت، تراجع الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض القرني، عن كثير من الأفكار التي كان يعتقدها واعتذر عن بعضها، مقرا بأن "الصحوة" حاربت الدولة في السعودية ومارست التضييقات على المجتمع، إذ قال خلال حواره ببرنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، في أول أيام رمضان: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين"، ثم وصف نفسه بأنه داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، مضيفا أنه "سيسخّر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال".
الملك-سلمان

الملك سلمان: نخدم الإسلام بعيدا عن كل ما يشوه صورته

قال العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على التسامح والوسطية والاعتدال التى يدعو إليها الإسلام. وأضاف الملك سلمان، فى كلمة وجهها للمواطنين والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نقلتها قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن بلاده أخذت على عاتقها خدمة الإسلام والقضايا الإسلامية وكل ما يسهم فى نشر الدين الإسلامى بعيدًا عن كل ما يشوه صورته الحقيقية. وأكد أن بلاده كانت ولا تزال تدعو إلى الحفاظ على الصورة الوضاءة التى يتحلى بها هذا الدين الحنيف من تسامح واعتدال ووسطية.
رمضانك عندنا

«رمضانك عندنا».. خطة مصر لجذب السياح في رمضان

أطلقت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة حملة ترويجية للسياحة في مصر خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان "رمضانك عندنا". وتهدف هذه الحملة والتي تم إطلاقها في أثناء مشاركة مصر في ملتقى السياحة بدبي لجذب المزيد من السياحة العربية لمصر، والتي تعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة لمصر. ويتوقع خبراء سياحيون أن تسهم الحملة في تنشيط حركة السياحة العربية الوافدة إلى مصر بنحو 25% خلال الشهر المبارك نظرا للأجواء الاحتفالية المميزة بمصر خلال الشهر. وبلغ عدد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي نحو 3 ملايين سائح.
النفط-الايراني (1)

السعودية تنقذ البحر الأحمر من كارثة بعد استغاثة إيران

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوات خفر السواحل في البلاد أنقذت سفينة نفط إيرانية قبالة ميناء جدة الإسلامي في البحر الأحمر. وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إن المملكة تلقت طلبا إيرانيا رسميا عبر الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني، للمساعدة، التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
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