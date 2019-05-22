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تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

تحرير:أمينة محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
وزير التعليم
وزير التعليم
?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
ووضعت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المدارس وهي:يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال «KG1» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات.ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال «KG2» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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التعليم: مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن مد فترة التقديم للمدارس المصرية اليابانية حتى يوم الأحد المقبل، استجابة لرغبة أولياء الأمور الذين يرغبون في التقديم لأبنائهم، وذلك عبر الرابط https://ejs.moe.gov.eg. وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، في الفترة من 1 إلى 15 مايو 2019، إذ يشهد هذا العام دخول 5 مدارس جديدة، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018 - 2019.
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أولياء أمور يطالبون بنجاح دفعة أولى ثانوي دون امتحان

أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تجربة عملية في مدارس الثانوية العامة، على النظام الإلكتروني، لتقييم قدرة منظومة امتحانات أولى ثانوي على التحمل، وبدأت التجربة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة مساءً. ومع بداية التجربة، رصدت غرفة عمليات "ثورة أمهات مصر" العديد من المشكلات التي تواجه الطلاب، إذ لم يستطع أغلبهم الدخول على منصة الامتحانات، موضحين أنه عند محاولة الدخول على منصة الامتحانات تفاجئ البعض بعدم وجود إنترنت داخل المدارس.
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التعليم أم المالية.. من يفوز في معركة موازنة 2020؟

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، زيادة في مخصصات التعليم لتصل إلى 132 مليار جنيه، موزعة ما بين التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، في مقابل 115.6 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 14%، وهو ما يمثل 8% من إجمالي تقديرات الموازنة، حيث تم تخصيص زيادة سنوية فى المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية. وينص الدستور على أن يحصل قطاعا التعليم والصحة على 10% من الناتج القومى بواقع 4% للتعليم قبل الجامعى و3% للتعليم العالى والبحث العلمى و3% للصحة.
طارق-شوقى

التعليم: النظام الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل، موجها الوزير رسائل خاصة للطلاب وأولياء الأمور، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع (فيسبوك)، ردا على حملات التشهير والتضليل والتشكيك المتواصلة والهجوم الشرس والمحاولات المستميتة من البعض لإجهاض أي محاولات صادقة للنهوض بالتعليم، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما غير مسبوق بقضية بناء الإنسان المصري من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم، وأعلنت 2019 عاما للتعليم ووفرت الدعم لتغيير مسار التعليم كي نوفر لأبنائنا تعليما أفضل ولمصرنا مستقبلا أكثر إشراقا.
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