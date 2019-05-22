تحديد موعد مقابلات المتقدمين للمدارس اليابانية

تحرير:أمينة محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

وزير التعليم

?أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس المصرية اليابانية، عبر موقع "فيسبوك" إنه سيتم عقد المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين للقبول بالمدرسة عقب إجازة عيد الفطر. وأوضحت إدارة المدارس إنه سيتم إخطار أولياء الأمور بالتفاصيل الخاصة بأماكن المقابلات الشخصية وموعدها في الأسبوع الأول من يونيو عبر البريد الالكتروني المسجل علي استمارة التقدم الالكترونية. كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، في الفترة من 1 إلى 19 مايو ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

ووضعت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المدارس وهي:يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال «KG1» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات.ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال «KG2» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في