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أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

يعد شراء كعك العيد أحد أهم طقوس الأسر المصرية احتفالا بعيد الفطر المبارك، والذى أكد التجار هذا العام أن أسعاره مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي
تحرير:أسماء فتحى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
كعك العيد
كعك العيد
أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
أسعار كعك العيد فى العبد: كعك سادة: 110 جنيهات للكيلو. كعك ملبن 110 جنيهات للكيلو. كعك عين الجمل: 160 جنيها للكيلو. كعك فسدق: 170 جنيها للكيلو. بيتى فور ممتاز: 120 جنيها للكيلو. بيتى فور بالمكسرات: 150 جنيها للكيلو. بسكويت سادة : 95 جنيها للكيلو. بسكويت برتقال: 95 جنيها للكيلو. بسكويت جوز هند: 95 جنيها
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مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

موديلات 2020 وصلت.. أحدث 6 سيارات في السوق المصرية

بدأ العام الجديد يتسلل يومًا بعد الآخر، ووجدت شركات ووكلاء السيارات نفسها مضطرة للإعلان عن موديلات 2020، رغم حالة الركود الشديدة في السوق بسبب حملات المقاطعة الشعبية وفي مقدمتها «خليها تصدي»، في محاولة لإنعاشه، وتستعرض «التحرير» أبرز أسعار سيارات موديل العام الجديد التي تم الإعلان عنها رسميًا، منها «زوتي Z100، كيا سبورتاج، كيا بيجاس، هيونداي أكسنت، بيجو 508، وتويوتا كورولا» من حيث الإمكانات وأسعار كل سيارة منها على حدة، فهل تنجح موديلات العام الجديد تحريك السوق وتشجيع المقاطعين على الشراء؟
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
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أسعار الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2019

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دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 23 مايو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.95 جنيه، ونحو 17.05 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.98 جنيه للبيع، و16.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
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كحك-العيد-صور-ارشيفية (2)

شعبة الحلوى تعلن أسعار كعك عيد الفطر

ميزانية عيد الفطر المبارك تستلزم بعض المعلومات قبل طرح كعك العيد بالأسواق، خاصة بعد ارتفاع أسعار ياميش رمضان الموسم الجاري، موجة الارتفاع التى صاحبت عددا كبيرا من السلع الرمضانية والتى أتى على رأسها منتجات الألبان وهو ما جعل الترقب والقلق سيد المشهد بشأن القدرة على شراء احتياجات المواطنين من كعك العيد خلال الأسبوعين القادمين. شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية طمأنت المواطنين بوضع الأسعار وموعد طرح المنتجات بالأسواق وهو ما سيتم تناوله فى التقرير التالى:
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