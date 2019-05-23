أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

يعد شراء كعك العيد أحد أهم طقوس الأسر المصرية احتفالا بعيد الفطر المبارك، والذى أكد التجار هذا العام أن أسعاره مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي
أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.
أسعار كعك العيد فى العبد:
كعك سادة: 110 جنيهات للكيلو.
كعك ملبن 110 جنيهات للكيلو.
كعك عين الجمل: 160 جنيها للكيلو.
كعك فسدق: 170 جنيها للكيلو.
بيتى فور ممتاز: 120 جنيها للكيلو.
بيتى فور بالمكسرات: 150 جنيها للكيلو.
بسكويت سادة : 95 جنيها للكيلو.
بسكويت برتقال: 95 جنيها للكيلو.
بسكويت جوز هند: 95 جنيها
أسعار كعك العيد فى العبد:
كعك سادة: 110 جنيهات للكيلو.
كعك ملبن 110 جنيهات للكيلو.
كعك عين الجمل: 160 جنيها للكيلو.
كعك فسدق: 170 جنيها للكيلو.
بيتى فور ممتاز: 120 جنيها للكيلو.
بيتى فور بالمكسرات: 150 جنيها للكيلو.
بسكويت سادة : 95 جنيها للكيلو.
بسكويت برتقال: 95 جنيها للكيلو.
بسكويت جوز هند: 95 جنيها للكيلو.
بسكويت باللوز: 110 جنيهات للكيلو.
بسكويت بالشوكولاتة: 95 جنيها للكيلو.
غريبة باللوز: 150 جنيها للكيلو.
منين سادة: 95 جنيها للكيلو.
منين عجوة: 95 جنيها للكيلو.
علبة مشكل 1 كيلو: 115 جنيها.
علبة مشكل 1.5 جيلو: 180 جنيها.
علبة مشكل 2 كيلو: 250 جنيها.
علبة مشكل 3 كيلو: 370 جنيها.
علبة مشكل 4 كيلو 500 جنيه.
علبة صفيح هدايا: 575 جنيها.
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أسعار كعك العيد فى إيتوال:
علبة ميكس 1 كيلو: 110 جنيهات.
علبة ميكس 1.5 كيلو: 160 جنيها.
علبة ميكس 3 كيلو: 350 جنيها.
علبة ايتوال 4 كيلو: 460 جنيها.
كعك سادة: 1 كيلو: 100 جنيه.
كعك ملبن 1 كيلو: 100 جنيه.
كعك عجوة 1 كيلو: 100 جنيه.
كعك عين الجمل 1 كيلو: 140 جنيها.
كعك عجمية 1 كيلو: 110 جنيهات.
كعك رش مكسرات 1 كيلو: 150 جنيها.
بسكويت برتقال: 94 جنيها.
بسكويت شوكولاتة: 94 جنيها.
بسكويت: جوز الهند: 94 جنيها.
بسكويت نشادر: 90 جنيها للكيلو.
بسكويت اجلاسيه: 110 جنيهات.
كوكيز: 115 جنيها للكيلو.
بيتى فور مشكل: 120 جنيها.
غريبة سادة 110 جنيهات.
سابليه مشكل: 140 جنيها.
منين سادة: 85 جنيها.
منين عجوة 700 جرام: 60 جنيها.
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أسعار كعك العيد فى عبد الرحيم قويدر:
كعك سادة: 104 جنيهات.
كعك ملبن: 104 جنيهات.
كعك عجوة: 104 جنيهات.
غريبة سادة: 120 جنيها.
غريبة فستق: 145 جنيها.
بيتى فور مشكل 116 جنيها.
معمول عين جمل 185 جنيها.
معمول فستق 240 جنيها.
بسكويت نشادر: 104 جنيهات.
بسكويت نشادر نصف كيلو 45 جنيها.
بيتى فور لوكس 150 جنيها.
علبة كعك مشكل 2 كيلو 215 جنيها.
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أسعار كعك العيد فى مونجينى:
بسكويت نشادر: 85 جنيها.
كعك ملبن: 95 جنيها للكيلو.
كعك بالسمن: 95 جنيها للكيلو.
بسكويت مشكل 1.5 كيلو: 190 جنيها.
بيتى فور 900 جرام: 1150 جنيها للكيلو.
كعك مشكل 2 كيلو: 195 جنيها.
كعك بالسمن 440 جراما: 52 جنيها.
أسعار كعك العيد فى الدمياطى:
كعك سادة: 96 جنيها للكيلو.
كعك ملبن: 86 جنيها للكيلو.
كعك عجمية: 92 جنيها للكيلو.
كعك عيد جمل: 180 جنيها للكيلو.
بسكويت سادة: 90 جنيها للكيلو.
غريبة: 95 جنيها للكيلو.
أسعار كعك العيد فى حلوانى تسيباس:
بسكويت البرتقال: 115.50 جنيه للكيلو.
بسكويت جوز الهند: 115.50 جنيه للكيلو.
بسكويت نشادر: 105 جنيهات للكيلو.
بيتى فور عادة أبيض: 145 جنيها للكيلو.
بيتى فور عادة بالشوكولاتة: 145 جنيها للكيلو.
غريبة فستق: 252 جنيها للكيلو.
غريبة بندق: 230 جنيها للكيلو.
غريبة سادة 130 جنيها للكيلو.
كعك بالبندق: 210 جنيهات للكيلو.
كعك بالجوز: 200 جنيه للكيلو.
كعك سادة: 130 جنيها للكيلو.
كعك عجمية: 147 جنيها للكيلو.
كعك عجوة: 115 جنيها للكيلو.
منين سادة: 85 جنيها للكيلو.
منين عجوة: 70 جنيها للكيلو.