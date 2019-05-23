أسعار كعك العيد والبيتي فور في 2019

يعد شراء كعك العيد أحد أهم طقوس الأسر المصرية احتفالا بعيد الفطر المبارك، والذى أكد التجار هذا العام أن أسعاره مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام الماضي

تحرير:أسماء فتحى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

كعك العيد

أيام قليلة وينتهى شهر رمضان الكريم، وتبدأ الاستعدادات لموسم عيد الفطر المبارك، حيث تذهب اهتمامات المواطنين من العمل على توفير السلع الأساسية طوال شهر رمضان إلى الاتجاه لشراء كعك العيد، حيث استعدت محلات الحلوى للتنافس حول عروض وأسعار الكعك والبسكويت والبيتى فور، فيما أكدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية استقرار أسعار الكعك هذا العام، وتتراوح أسعار الكعك حاليا بالأسواق ما بين نحو 50 و160 جنيها على حسب الحجم. ويبلغ حجم إنتاج مصر من السكر 1.1 مليون طن سنويا، ومن البنجر 1.4 مليون طن سنويا، كما أن حجم الاستهلاك المحلى يصل إلى 3 ملايين طن سنويا.

أسعار كعك العيد فى العبد: كعك سادة: 110 جنيهات للكيلو. كعك ملبن 110 جنيهات للكيلو. كعك عين الجمل: 160 جنيها للكيلو. كعك فسدق: 170 جنيها للكيلو. بيتى فور ممتاز: 120 جنيها للكيلو. بيتى فور بالمكسرات: 150 جنيها للكيلو. بسكويت سادة : 95 جنيها للكيلو. بسكويت برتقال: 95 جنيها للكيلو. بسكويت جوز هند: 95 جنيها