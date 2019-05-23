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انتعش في الحر بهذه الأطعمة والمشروبات.. جرب البطيخ

بعد الإفطار تحتاج إلى مشروب يعطيك أقصى ترطيب لجسمك؛ لذا يمكنك تحضير عصير الليمون بالنعناع المنعش، كما يمدك بالسكريات التي فقدتها خلال الصيام.. وتناوله مثلجًا
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
أطعمة ومشروبات منعشة في الصيف
أطعمة ومشروبات منعشة في الصيف
مواجهة الحر أمر صعب للغاية، خاصة خلال الصيام، نتيجة درجات الحرارة المرتفعة التي نشهدها جميعا، واستمرارها لأيام، وفي الغالب لن تكون الأخيرة، فنحن في بداية فصل الصيف، ولديك الكثير من الأعمال التي تقوم بها في الخارج، كما أنك بحاجة إلى حماية نفسك من الحر والشمس. هناك الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها في هذا الحر الشديد إلى جانب المشروبات المختلفة، سواء المشروبات الخاصة برمضان، أو غيرها من العصائر الطبيعية؛ لذا دعنا نتعرف معًا على الأطعمة والمشروبات التي يمكنك مواجهة الحر بها حسبما ذكرها موقع Woman's Day.
1- الطماطم بينما تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فهي تحتوي أيضًا على مواد كيميائية نباتية مفيدة؛ مثل اللايكوبين، التي تساهم في علاج الأمراض المزمنة. 2- الكوسة تحتوي الكوسة على ألياف تسمى البكتين، ترتبط بزيادة صحة القلب وخفض الكوليسترول، ونتيجة الحر الشديد قد تعاني من مشكلات في القلب؛ لهذا
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اللوز

تناول اللوز في رمضان.. ولكن احذر تفاعله مع الأدوية

الطعام الذي نحب تناوله كثيرا ونفرح لوجوده على مائدتنا لم يظهر حديثا، بل الكثير من الأصناف موجودة منذ قرون، واللوز من بينها، حيث أخذ الملك توت عدة حفنات من اللوز إلى قبره يعود تاريخها إلى عام 1352 قبل الميلاد. فالمكسرات بأنواعها أساسية خلال شهر رمضان، سواء لتناولها كـ سناك أو إضافتها إلى الحلويات، واللوز من أكثر الأنواع المحببة للكبار والصغار، كما أنه لذيذ كثيرا عن وضعه على البسبوسة بالأخص، ولأن اللوز غني بالفوائد الصحية، تعرف على فوائده حسبما ذكر موقع Dr. Axe.
الفول

الفول المدمس أساسي على السحور ولكن له مخاطر

الفول المدمس من الأصناف الأساسية في رمضان على وجبة السحور، حيث يتناوله بعض الأشخاص يوميا بجانب البيض والجبن والخضروات المختلفة، وما يجعله طعاما شعبيا أنه مشبع للغاية، كما أنه لا يشعرك بالعطش، هذا بالإضافة إلى فوائده المتعددة التي تتمثل في تطهير المعدة والأمعاء، ومقاومة التّوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم بسبب احتوائه على البروتين وبعض الفيتامينات، بالإضافة إلى وجود عناصر غذائية تعمل على تقوية مناعة الجسم ضّد الأمراض، ولكن عند الإفراط في تناوله تحدث بعض المشكلات الصحية، لذا حاول تفاديها حسبما ذكر موقع Reader's Digest.
الفول-السودانى

غني بالبوتاسيوم.. فوائد الفول السوداني في رمضان

الفول السوداني قبل أن يكون من ضمن قائمة المكسرات، فهو من التسالي التي تتناولها دائما أمام مشاهدة التليفزيون، أو في التجمعات العائلية فهو لا ينفصل عن اللب والمكسرات الأخرى، فتتمثل الفوائد الصحية في تقليل خطورة الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، إضافة إلى السرطان، ويساعد أيضا في التقليل من ارتفاع ضغط الدم، لذا عليك بتناوله كاسناك بين وجبة الإفطار والسحور ويمكن أيضا وضعه على الحلويات الرمضانية، كما أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تتمثل في البروتينات والكربوهيدرات.
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