انتعش في الحر بهذه الأطعمة والمشروبات.. جرب البطيخ

بعد الإفطار تحتاج إلى مشروب يعطيك أقصى ترطيب لجسمك؛ لذا يمكنك تحضير عصير الليمون بالنعناع المنعش، كما يمدك بالسكريات التي فقدتها خلال الصيام.. وتناوله مثلجًا

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

أطعمة ومشروبات منعشة في الصيف

مواجهة الحر أمر صعب للغاية، خاصة خلال الصيام، نتيجة درجات الحرارة المرتفعة التي نشهدها جميعا، واستمرارها لأيام، وفي الغالب لن تكون الأخيرة، فنحن في بداية فصل الصيف، ولديك الكثير من الأعمال التي تقوم بها في الخارج، كما أنك بحاجة إلى حماية نفسك من الحر والشمس. هناك الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها في هذا الحر الشديد إلى جانب المشروبات المختلفة، سواء المشروبات الخاصة برمضان، أو غيرها من العصائر الطبيعية؛ لذا دعنا نتعرف معًا على الأطعمة والمشروبات التي يمكنك مواجهة الحر بها حسبما ذكرها موقع Woman's Day.

1- الطماطم بينما تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فهي تحتوي أيضًا على مواد كيميائية نباتية مفيدة؛ مثل اللايكوبين، التي تساهم في علاج الأمراض المزمنة. 2- الكوسة تحتوي الكوسة على ألياف تسمى البكتين، ترتبط بزيادة صحة القلب وخفض الكوليسترول، ونتيجة الحر الشديد قد تعاني من مشكلات في القلب؛ لهذا