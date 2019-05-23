انتعش في الحر بهذه الأطعمة والمشروبات.. جرب البطيخ

بعد الإفطار تحتاج إلى مشروب يعطيك أقصى ترطيب لجسمك؛ لذا يمكنك تحضير عصير الليمون بالنعناع المنعش، كما يمدك بالسكريات التي فقدتها خلال الصيام.. وتناوله مثلجًا
مواجهة الحر أمر صعب للغاية، خاصة خلال الصيام، نتيجة درجات الحرارة المرتفعة التي نشهدها جميعا، واستمرارها لأيام، وفي الغالب لن تكون الأخيرة، فنحن في بداية فصل الصيف، ولديك الكثير من الأعمال التي تقوم بها في الخارج، كما أنك بحاجة إلى حماية نفسك من الحر والشمس.
هناك الكثير من الأطعمة التي يمكنك تناولها في هذا الحر الشديد إلى جانب المشروبات المختلفة، سواء المشروبات الخاصة برمضان، أو غيرها من العصائر الطبيعية؛ لذا دعنا نتعرف معًا على الأطعمة والمشروبات التي يمكنك مواجهة الحر بها حسبما ذكرها موقع Woman's Day.
1- الطماطم
بينما تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فهي تحتوي أيضًا على مواد كيميائية نباتية مفيدة؛ مثل اللايكوبين، التي تساهم في علاج الأمراض المزمنة.
2- الكوسة
تحتوي الكوسة على ألياف تسمى البكتين، ترتبط بزيادة صحة القلب وخفض الكوليسترول، ونتيجة الحر الشديد قد تعاني من مشكلات في القلب؛ لهذا
1- الطماطم
بينما تمتلئ الطماطم بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فهي تحتوي أيضًا على مواد كيميائية نباتية مفيدة؛ مثل اللايكوبين، التي تساهم في علاج الأمراض المزمنة.
2- الكوسة
تحتوي الكوسة على ألياف تسمى البكتين، ترتبط بزيادة صحة القلب وخفض الكوليسترول، ونتيجة الحر الشديد قد تعاني من مشكلات في القلب؛ لهذا فإن تناولك الكوسة مهم. اعرف 4 نصائح للتغلب على العطش في الموجة الحارة
3- البطيخ
البطيخ من الفاكهة المنعشة التي تقيك الحر الشديد، حيث يحافظ المحتوى المرتفع من الماء في البطيخ على رطوبتك، كما أن المحتوى العالي من الألياف الموجودة في البطيخ يساعد على الشعور بالشبع. ومن ناحية أخرى، يحتوي البطيخ على اللايكوبين الذي يحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس. اعرف طريقة عمله في البيت هنا
4- الزبادي
الزبادي غني بالبروتين الذي يفيدك كثيرا، كما أنه يمنعك من تناول الأطعمة المملحة، وإذا كانت لديك مشكلات في الجهاز الهضمي فإنه يساعد على تهدئته، ونظرا لأنك ستشعر بالعطش الشديد خلال الطقس الحار، خاصة إذا كانت لديك مهام خارج المنزل، فإن الزبادي يجعلك لا تعطش كثيرا وتتحمل حتى ميعاد الإفطار. يهمك أن تعرف أنواع الصداع في أثناء الصيام
5- التوت
التوت من الفواكه الغنية بالألياف، كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يقوي المناعة ويحارب نزلات البرد التي قد تهاجمك نتيجة الحر الشديد والتعرض للهواء البارد والساخن معا.
كما أن التوت يزيد من تدفق الدم إلى الجلد ويقلل من حساسية الضوء، ما يحسن من مظهر البشرة وبنيتها وملمسها، خاصة أنها قد تتأثر بسبب أشعة الشمس الشديدة التي تتعرض لها وأنت ذاهب إلى عملك.
6- الخوخ والمشمش
سواء تناولت هذين النوعين من الفاكهة طازجين أو مجففين، فإنهما غنيان بالألياف الغذائية، فكل من النكتارين والمشمش غني بفيتامين A والبيتاكاروتين المضاد للأكسدة، بينما يحتوي الخوخ على الكثير من فيتامين C.
7- الكركديه
الكركديه ليس مشروبا رمضانيا فقط، بل إنه أساسي خلال فصل الصيف، لأنه يساعد على تبريد الجسم، كما أنه مصدر لمضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان، وتخفف من الكوليسترول، وتنظف الكبد. اقرأ أيضا: ابتعد عن العصائر الصناعية في رمضان.. ليس لها فائدة
8- الليمون بالنعناع
بعد الإفطار تحتاج إلى مشروب يعطيك أقصى ترطيب لجسمك، ولكنك تشعر بالملل من المشروبات الرمضانية، لذا يمكنك تحضير عصير الليمون بالنعناع المنعش الذي يساعد على الترطيب، وفي نفس الوقت يمدك بالسكريات التي فقدتها خلال الصيام، لذا اشربه مثلجا.
9- الفراولة والليمون
خلط فاكهتين معا ينتج عنه عصير لذيذ جدا، وأن تضيف إلى الفراولة ليمونا سيجعلك تشعر بالانتعاش، وذلك لأن الفراولة تحتوي على القليل من السعرات الحرارية، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد في عملية الهضم، والليمون منعش وغني بفيتامين C الذي يقوي مناعتك.
10- العرقسوس
على الرغم من مذاقه الذي لا يفضله الكثيرون، فإن العرقسوس من المشروبات المنعشة للغاية، والتي تفي بالغرض في الأيام الحارة ذات درجات الحرارة الشديدة والرطوبة العالية التي قد تُحدث مشكلات في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى بعض الاضطرابات التي تصيب البشرة. وهو أيضًا من المشروبات التي تساعد على استرخاء الجهاز التنفسي، كما أنه يخفف من الحكة الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس القاسية.