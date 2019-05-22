مصرع 3 عمال لاختناقهم من رائحة الصرف الصحى بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

صورة أرشيفية

لقي ثلاث عمال بأسوان مصرعهم، اليوم الأربعاء، بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو وسط المحافظة، أثناء قيامهم بتطهير بالوعة صرف صحي، فيما نجا شخص آخر، أثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحى، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وعلى الفور توجهت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم إستخراج الجثث الثلاث، والذين تم نقلهم إلى مشرحة كوم أمبو الرئيسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث عن الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثث إلى زويهم للدفن.

وكانت البداية من بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بأسوان، بمصرع كلًا من "عنتر سيد جميل" وشقيقه "كرم"، وحماده عبد النعيم على، فيما أصيب سيف عبد النعيم على، وذلك أثر قيامهم بتطهير بالوعة صرف صحى ناحية قرية المنشية الجديدة بكوم أمبو. ودلت التحريات أن هؤلاء الأشخاص نزلو تباعا إلى البالوعة لتطهيرها، مما أسفر