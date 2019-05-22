جريمة

مصرع 3 عمال لاختناقهم من رائحة الصرف الصحى بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي ثلاث عمال بأسوان مصرعهم، اليوم الأربعاء، بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو وسط المحافظة، أثناء قيامهم بتطهير بالوعة صرف صحي، فيما نجا شخص آخر، أثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحى، مما أدى إلى إصابته بالاختناق، وعلى الفور توجهت الأجهزة الامنية إلى موقع البلاغ، وتم إستخراج الجثث الثلاث، والذين تم نقلهم إلى مشرحة كوم أمبو الرئيسية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت باستعجال تحريات المباحث عن الواقعة، كما أمرت بتسليم الجثث إلى زويهم للدفن.
وكانت البداية من بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بأسوان، بمصرع كلًا من "عنتر سيد جميل" وشقيقه "كرم"، وحماده عبد النعيم على، فيما أصيب سيف عبد النعيم على، وذلك أثر قيامهم بتطهير بالوعة صرف صحى ناحية قرية المنشية الجديدة بكوم أمبو. ودلت التحريات أن هؤلاء الأشخاص نزلو تباعا إلى البالوعة لتطهيرها، مما أسفر
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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جثة-لامور-ضحية قطار-محطة-مصر-فى مشرحة-زينهم

مصرع مهندس وإصابة فنيين سقط عليهم محول بالشرقية

لقى مهندس كهرباء مصرعه، وأصيب اثنين من زملائه بالقطاع الفني بإدارة الكهرباء، بإصابات بالغة الخطورة، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب محول كهرباء فوق أجسادهم أمام مكتب بريد قرية «الصوفية» التابعة لدائرة مركز أولاد صقر، وذلك حال قيامهم بنقل المحول إلى قرية «زور أبو الليل» واستبداله بآخر، حيث سقط المحول عليهم من فوق المقطورة التي كانت تستعد لنقله، وأُخطرت نيابة أولاد صقر العامة، لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
انقلاب-سيارة

مأساة قبل الفطار.. مصرع وإصابة أسرة كاملة بالشرقية

في حادثة تُصنف ضمن طابور طويل من مآسي حوادث الطرقات، والتي تسعى الدولة لتقليل ضحاياها، لقيَّ موظف بقطاع الضرائب على المبيعات، وزوجته وابنتهما الكبرى، مصرعهم جميعًا، فيما أصيب نجلاه الاثنان بكدمات وسحجات بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر انقلاب سيارة الأب حال قدومهم لتناول وجبة الإفطار برفقة أقاربهم بقرية «الدُميين» التابعة لدائرة مركز فاقوس، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
سجن

حبس سائق أتوبيس حادث «السحور» في الشرقية

أصدرت نيابة العاشر من رمضان العامة، برئاسة المستشار أحمد حمدي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس سائق أتوبيس إحدى الشركات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان؛ على خلفية اتهامه بالمسئولية عن الحادث الذي وقع قبل ساعات من «سحور» اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، بين الأتوبيس وسيارة أخرى نقل ثقيل «لوري» بالقرب من مدخل المدينة بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب عشرون آخرون، بينهم السائق، ويُدعى «سعد.ح.ع» من مدينة أبو حماد، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة.
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قتيلان و9مصابين «أقارب» في انقلاب سيارتين بالسويس

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب ميكروباص شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص بمنطقة مزار متلا بسيناء، وأمر على الفور بتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين وسيارتين من شرطة تأمين الطرق لرفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين.
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