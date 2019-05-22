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خلل فى تقرير الموازنة السنوية لمشروعات القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
أعرب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، عن استيائه من وجود ما وصفه بـ"خلل" بين نسب تنفيذ الموازنة السنوية للمديريات المختلفة بالمحافظة للعام المالي الحالي الواردة من هيئة التخطيط، وما عرضه وكلاء الوزارات خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، مطالبًا الهيئة بإعادة هيكلة البيان المرسل للمحافظة. وشدد على وكلاء الوزارات ورؤساء المدن بضرورة الانتهاء من البيان السنوي بحجم تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للمشروعات المختلفة بشكل دقيق، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام على انتهاء الميزانية السنوية للعام المالي الحالي.
وأعلن المحافظ خلال المجلس التنفيذى إعادة تصنيف الشوارع بالمدن والأحياء بالمحافظة وتعديل لائحة رسوم تحويل الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية بدائرة المحافظة لوحدات تجارية مع تحديد قائمة أسعار جديدة بشكل يتماشى مع موقع الوحدة بالشوارع الرئيسية والفرعية تجارية. وقال: "لن ندفن رأسنا فى الرمال"، لأن الأمر
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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65 فدانًا.. «مدفن صحي» يثير رعب أهالي العبور (صور)

حالة من الرعب سادت بين سكان مدينة العبور الجديدة منذ زيارة محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم للمدينة وإعلانه قرار نقل المدفن الصحي بالخانكة وأبوزعبل إلى قطعة أرض بالمدينة لاستيعاب المخلفات الصلبة البلدية الناتجة من المحافظة على مساحة تقدر بـ65 فدانًا، ويتكون من جزأين متماثلين تمامًا أحدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والآخر لمحافظة القاهرة، الأمر الذي حوّل حياة أهالي المدينة إلى كابوس مرعب وانتفضوا للدفاع عن مدينتهم للحفاظ على حياتهم وحياة أبنائهم والسير فى كل الاتجاهات لوقف تنفيذ القرار.
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حدائق القناطر تستقبل الآلاف مجانا في شم النسيم (صور)

استقبلت حدائق القناطر الخيرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الآلاف من المواطنين المشاركين في احتفالات شم النسيم، حيث تزينت الحدائق والمتنزهات بمنتجع الغلابة صباح اليوم للاحتفال بشم النسيم وسط انتشار أمني مكثف لنشر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين. وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن بلاغات تعكر صفو المحتفلين، مشيرا إلى أنه تم استقبال المواطنين ببرامج متنوعة للاحتفال، منها فرق الفنون الشعبية والطبل البلدي.
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