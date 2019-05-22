خلل فى تقرير الموازنة السنوية لمشروعات القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية

أعرب الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، عن استيائه من وجود ما وصفه بـ"خلل" بين نسب تنفيذ الموازنة السنوية للمديريات المختلفة بالمحافظة للعام المالي الحالي الواردة من هيئة التخطيط، وما عرضه وكلاء الوزارات خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم الأربعاء، مطالبًا الهيئة بإعادة هيكلة البيان المرسل للمحافظة. وشدد على وكلاء الوزارات ورؤساء المدن بضرورة الانتهاء من البيان السنوي بحجم تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للمشروعات المختلفة بشكل دقيق، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام على انتهاء الميزانية السنوية للعام المالي الحالي.

وأعلن المحافظ خلال المجلس التنفيذى إعادة تصنيف الشوارع بالمدن والأحياء بالمحافظة وتعديل لائحة رسوم تحويل الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية بدائرة المحافظة لوحدات تجارية مع تحديد قائمة أسعار جديدة بشكل يتماشى مع موقع الوحدة بالشوارع الرئيسية والفرعية تجارية. وقال: "لن ندفن رأسنا فى الرمال"، لأن الأمر