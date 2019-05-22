فيفا تحقق مع أحمد أحمد بعد اتهامات عمرو فهمى

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

احمد احمد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بالتحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاتهامات التى وجهت له من عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف، وأكدت الصحيفة خلال تقرير تم نشره صباح اليوم الأربعاء إلى ان أحمد أحمد سيخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة عندما يتوجه إلى الإكوادور، حيث يتضمن التحقيق اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في "الكاف"، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي بدلا منه.

وأضاف التقرير أن رئيس الكاف متهم بدفع 20 ألف دولار لعدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية، وتحميل خزانة "الكاف" التكاليف التى ذهبت لشركة تاكتيكال ستيل الفرنسية لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري، مع رفض عرض بمبلغ أقل بـ830 ألف دولار من شركات أخرى، بجانب دفع 400 ألف دولار من أموال الكاف لشراء سيارات في