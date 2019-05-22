رياضة

فيفا تحقق مع أحمد أحمد بعد اتهامات عمرو فهمى

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
احمد احمد
احمد احمد
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بالتحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاتهامات التى وجهت له من عمرو فهمى السكرتير العام السابق للكاف، وأكدت الصحيفة خلال تقرير تم نشره صباح اليوم الأربعاء إلى ان أحمد أحمد سيخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة عندما يتوجه إلى الإكوادور، حيث يتضمن التحقيق اتهامات بالفساد المالي والتحرش الجنسي بعدد من الموظفات في "الكاف"، وأن فهمي قد أبلغ الفيفا بتلك الأشياء بعد رحيله وحلول المغربي معاذ حجي بدلا منه.
وأضاف التقرير أن رئيس الكاف متهم بدفع 20 ألف دولار لعدد من رؤساء الاتحادات الإفريقية، وتحميل خزانة "الكاف" التكاليف التى ذهبت لشركة تاكتيكال ستيل الفرنسية لتوريد الأدوات الرياضية للاتحاد القاري، مع رفض عرض بمبلغ أقل بـ830 ألف دولار من شركات أخرى، بجانب دفع 400 ألف دولار من أموال الكاف لشراء سيارات في
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الوطنية للإعلام تعلن عن خدمة جديدة لبث أمم إفريقيا

تنطلق خلال أيام بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، ويسعى الكثير من جماهير الكرة المصرية للبحث عن طرق جديدة لمشاهدة مباريات البطولة، حيث كشف المهندس فؤاد الفقي، نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، عن طريقة جديدة لمشاهدة البطولة التى ستكون متاحة عبر اللاب توب والهواتف المحمولة من خلال تقنية البث الرقمى الأرضى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة.
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