مهن تتوقف في رمضان.. و بدائل مؤقتة للعاملين فيها

العاملون في قاعات الأفراح ومحلات الكشري أكثر المتعطلين فى شهر رمضان.. المخابز تصاب بالسكتة وتنتعش فى الأيام الأخيرة من الشهر.. والعصائر والمخللات أبرز البدائل

تحرير:أحمد صبحي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

شهر رمضان يعرف بأنه شهر الكرم والخير، فأغلب المهن تشهد حالة من الرواج، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية، لكن هناك عددا من الأعمال تشهد توقفا تاما خلال هذا الشهر، بعضها مرتبط بالأطعمة والآخر بالأفراح. حالة التوقف التى تتعرض لها بعض المهن، خلال شهر رمضان، تدفع العاملين للالتحاق بأي وظيفة مؤقتة، لحين انتهاء شهر الصوم، ولعل أبرز المهن التى تتوقف، هي" المأذون، والمطرب، والعاملون فى قاعات الأفراح، ومخابز الفينو، ومحلات الكشري، ومحلات الأسماك، والكوافير الحريمي"، بعضهم يلجأ للبحث عن الرزق من مصدر آخر كبيع الكنافة والقطايف أو العصائر أو المخللات.

المأذون مهنة المأذون من أكثر المهن التى تتعرض للتوقف خلال شهر رمضان الكريم، فلا أحد من المسلمين يتزوج فى شهر رمضان، لكن يعاود المأذون عمله فى الأيام الأخيرة من الشهر، حيث أغلب الأفراح يتم التجهيز لها لتكون فى الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك. محمد صالح مأذون شرعي، قال إن الناس يتفرغون فى شهر رمضان للعبادة

المأذون

مهنة المأذون من أكثر المهن التى تتعرض للتوقف خلال شهر رمضان الكريم، فلا أحد من المسلمين يتزوج فى شهر رمضان، لكن يعاود المأذون عمله فى الأيام الأخيرة من الشهر، حيث أغلب الأفراح يتم التجهيز لها لتكون فى الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك.

محمد صالح مأذون شرعي، قال إن الناس يتفرغون فى شهر رمضان للعبادة والصوم وذكر الله، وأغلب الشهر لا نعمل فيه، مضيفا: نعود للعمل فى آخر 10 أيام من الشهر، حيث أغلب الناس يحبون إحياء الأفراح فى أيام الأعياد.

صالح أضاف لـ"التحرير": نادرا ما تكون هناك حالات زواج خلال شهر رمضان، وتكون دائما لسفر الزوج والزوجة خارج البلاد، فيضطر البعض لعقد القران وإتمام الزفاف والسفر مباشرة، مشيرا إلى أنه لم يسجل أي حالة طلاق خلال رمضان الحالي بخلاف الأعوام السابقة التى كان يسجل فيها حالات طلاق خلال شهر رمضان.

قاعات الأفراح



طالما أن المأذون لا يجري أي عقود زواج، فقاعات الأفراح لن تعمل طوال شهر رمضان الكريم، وهي الفترة التى يستغلها أصحاب قاعات الأفراح لإجراء صيانة على المعدات وأجهزة التكييف، وإعادة دهان القاعة مرة أخرى، وكذلك إضافة أي لمسات جديدة من شأنها أن تميز القاعة عمن حولها من قاعات.

محمد رشدي، صاحب أحد قاعات الأفراح، قال إننا لا نحزن من توقف العمل خلال شهر رمضان الكريم: "كل واحد بيبقى مرتب أموره إنه فى الشهر ده هيدفع فلوس مش هياخد، كمان بيكون فرصة علشان نعمل شوية تجديدات وحركات يعجبوا الزباين".

رشدي أضاف لـ"التحرير": "أوقات ربنا بيكرم ويجيلنا فرح لحد من إخواتنا المسيحيين بيساعد معانا شويا، وانا والله باكون مبسوط وباقول ده رزق لأننا طول شهر رمضان مش بنكون مستنيين حد يقولنا سلام عليكم".

الكوافير الحريمي

ضمن المهن التى تتعرض للتوقف بشكل كبير فى شهر رمضان، هى مهنة الكوافيرة، فأغلب محلات كوافير السيدات مغلقة، أو تشهد عمليات تجديد، والتى تعاود العمل آخر يومين فى شهر رمضان المعظم، فموسم العمل الأكبر يكون فى اليوم الأخير لشهر رمضان وحتى مرور 10 أيام من شهر شوال، نظرا لوجد العديد من الأفراح خلال هذه الفترة.

مخابز "الفينو"

تعد مخابز "الفينو" ضمن الأماكن التى تتعرض هى الأخرى للتوقف خلال شهر رمضان، وتعاود العمل فى العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، للبدء فى أعمال كعك العيد، لكن خلال الفترة الأخيرة بدأ عدد من أصحاب هذه المخابز اللجوء لعمل الكنافة والقطايف لبيعها، لحين انتهاء شهر رمضان والعودة لتصنيع الفينو وباقي المخبوزات.

"ناس قليلة اللى بتطلب فينو فى رمضان، وكل فين وفين لما حد يدخل يسألك على بقسماط، أو أي حاجة تاني"، هو ما قاله إبراهيم والشهير بأبو عمر صاحب مخبز فى منطقة الهرم، معتبرا أن شهر رمضان لا يكون فيه أي عمل إلا فى الأيام الأخيرة من خلال بيع كعك العيد.

أبو عمر أكد لـ"التحرير" أن الأيام الأولى من شهر رمضان التى تتوقف فيها المخابز، تسبب خسائر لصاحب المحل، لكن الأيام الأخيرة من الشهر تغطي تلك الخسائر، فكعك العيد من أهم المواسم التى تنتظرها المخابز، "فيها رزق وكل واحد ورزقه".

محلات الكشري

محلات الكشري هي تلك المحلات التى تتعرض للتوقف بشكل كامل، فمع سحور أول يوم من أيام شهر رمضان يتم إغلاق محلات الكشري، إما لليلة العيد، وإما لحين البدء في عمليات الصيانة والترميم، وإعادة التشغيل في الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك.

العاملون فى محلات الكشري، دائما ما يلجأون لإعداد التمور والعصائر، أو المخللات، وبيعها للجمهور طوال شهر رمضان الكريم، لسد احتياجات أبنائهم خلال فترة توقف أعمالهم والعودة للعمل مرة أخرى.