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مهن تتوقف في رمضان.. و بدائل مؤقتة للعاملين فيها

العاملون في قاعات الأفراح ومحلات الكشري أكثر المتعطلين فى شهر رمضان.. المخابز تصاب بالسكتة وتنتعش فى الأيام الأخيرة من الشهر.. والعصائر والمخللات أبرز البدائل
تحرير:أحمد صبحي ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
محل كشري
محل كشري
شهر رمضان يعرف بأنه شهر الكرم والخير، فأغلب المهن تشهد حالة من الرواج، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية، لكن هناك عددا من الأعمال تشهد توقفا تاما خلال هذا الشهر، بعضها مرتبط بالأطعمة والآخر بالأفراح. حالة التوقف التى تتعرض لها بعض المهن، خلال شهر رمضان، تدفع العاملين للالتحاق بأي وظيفة مؤقتة، لحين انتهاء شهر الصوم، ولعل أبرز المهن التى تتوقف، هي" المأذون، والمطرب، والعاملون فى قاعات الأفراح، ومخابز الفينو، ومحلات الكشري، ومحلات الأسماك، والكوافير الحريمي"، بعضهم يلجأ للبحث عن الرزق من مصدر آخر كبيع الكنافة والقطايف أو العصائر أو المخللات.
المأذون مهنة المأذون من أكثر المهن التى تتعرض للتوقف خلال شهر رمضان الكريم، فلا أحد من المسلمين يتزوج فى شهر رمضان، لكن يعاود المأذون عمله فى الأيام الأخيرة من الشهر، حيث أغلب الأفراح يتم التجهيز لها لتكون فى الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك. محمد صالح مأذون شرعي، قال إن الناس يتفرغون فى شهر رمضان للعبادة
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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رسالة مهمة من الكهرباء للمواطنيين بخصوص شهر رمضان

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء خلال شهر رمضان، بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مشيرة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة.
جهود الإغاثة في اليمن

«الإغاثة»: الحوثيون يستهدفون تجويع اليمنيين في رمضان

تعمل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على زيادة معاناة السكان في عدد من مناطق اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكر تقرير حديث أصدرته اللجنة العليا للإغاثة، أن مليشيا الانقلابية تواصل اللعب على الورقة الإنسانية في محاولة بائسة لاستعطاف المجتمع الدولي، من خلال عرقلة إمدادات الغذاء إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة. وأكدت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، صعد الانقلابيون الحوثيون من هجماتهم باتجاه خطوط إمداد تلك المحافظات بالسلع الأساسية، في مسعى لتعطيل وصول الغذاء ومفاقمة المأساة الإنسانية.
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عمال مصر .. واقع صعب وتاريخ نضالي (ملف)

نشطت الحركة العمالية في مصر مع تأسيس أول نقابة عمالية عام 1899، وقد ظهرت الحركات العمالية بشكل عام كنتيجة طبيعية لنشأة النقابات العمالية ونموها وتطلعها لإيجاد حلول اقتصادية وسياسية لمشكلات الطبقة العاملة. وتكونت الطبقة العاملة في مصر من ثلاثة عناصر مع نهاية القرن التاسع عشر، وهم الفلاحون الذين هجروا الريف والتحقوا بالمصانع، وأصحاب الحرف الذين طوروا خبراتهم مع تقدم أساليب الصناعة، والعمال الفنيون الذين قدموا من بلاد احتدم فيها الصراع بين رأس المال والعمال.
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قبل العودة.. كيف يحصل العامل المصري على حقه بالخليج؟

أول مايو من كل عام تحتفل مصر بعيد العمال، تكريمًا للأيدي العاملة التي تجد وتجتهد لتحقيق المأمول في غد أفضل، وكون العمال ركيزة أساسية لنهضة البلاد، فلا مفر من توفير فرص عمل لهم، بنسب متزايدة، للاستفادة من إنتاجهم وقدراتهم، والأهم الحد من البطالة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة وفرت فرص عمل فى الداخل والخارج، وفي الفترة من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، وفرت الوزارة 327 ألف فرصة عمل للمواطنين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم توفير حياة آمنة لهم، كما عُقدت 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل.
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