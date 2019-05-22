رياضة

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

تحرير:هاني العوضي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
الزمالك
الزمالك
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:
- الاثنين 27-5-2019 الجونة × الإسماعيلي – استاد الجونة نجوم المستقبل × إنبي – بتروسبورت مصر المقاصة × طلائع الجيش – ملعب المقاولون الداخلية × المصري – استاد الجيش بالسويس   - الخميس 30-5-2019 الزمالك × الإنتاج الحربي – بتروسبورت حرس الحدود
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (29)

المسابقات: ننتظر موافقات الأمن لنقل مباراة الأهلي

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه ينتظر موافقة الجهات الأمنية على نقل مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، إلى برج العرب، وقال عامر في تصريحات صحفية، اليوم إنه في حالة عدم وصول موافقة الأمن مساء اليوم فسوف تقام المباراة في بتروسبورت، وجاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا من الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته أمام الفريق البترولي من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الزمالك وسموحة (16)

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن الجولة الحادية والثلاثين، من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررًا إقامتها يوم الأربعاء 15 مايو الجاري، إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك نظرًا لوصول الفريق الأبيض إلى الدور النهائي في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ومواجهة نهضة البركان يوم 19 مايو الجاري، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، والمقرر له الساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت القاهرة بالملعب الشرفي لمدينة بركان.
الزمالك-وبيراميدز (4)

عامر حسين يفجر مفاجأة: الزمالك لم يطلب التأجيل

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إرسال نادي الزمالك طلبا رسميا لتأجيل مبارياته قبل مباراتي نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي. وقال عامر في تصريحات لبرنامج «الماتش» بقناة صدى البلد: «لم يصلنا أي مطالبات رسمية حتى الآن من نادي الزمالك لتأجيل مبارياته بالدوري الممتاز كما يتردد في الساعات الأخيرة». وأوضح رئيس لجنة المسابقات، أنه لم يتلق أي مطالب حتى بالشكل الودي من مسؤولي القلعة البيضاء، متما: «لم تحدث أي مشاورات أو أحاديث من قريب أو من بعيد مع مسئولي الزمالك ومع مسئولي اتحاد الكرة».
عامر-حسين

عامر حسين يعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيدرس إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز في الثالث من شهر يونيو المقبل، حال خروج فريق نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، لكن في حالة تأهله للمباراة النهائية سيتم تعليق بطولة الدوري. كما قرر تأجيل موعد مباريات الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين لمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
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