المسابقات تعلن مواعيد مباريات الأسبوع الأخير للدوري

تحرير:هاني العوضي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

الزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم (2018 /2019)، وبعض المباريات المؤجلة، وحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الاثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، لتتبقى بعض المباريات المؤجلة للزمالك، وكذا الأهلي الذي سيواجه المقاولون ثم الزمالك في ختام المنافسة، وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

- الاثنين 27-5-2019 الجونة × الإسماعيلي – استاد الجونة نجوم المستقبل × إنبي – بتروسبورت مصر المقاصة × طلائع الجيش – ملعب المقاولون الداخلية × المصري – استاد الجيش بالسويس - الخميس 30-5-2019 الزمالك × الإنتاج الحربي – بتروسبورت حرس الحدود