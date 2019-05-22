القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

جثة- أرشيفية

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أمور قسم شرطة عين شمس إخطار من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم. واستمع رجال المباحث إلى أقوال الزوج الذي نفى وجود أي خلافات شخصية بينهم وبين الجيران أو الأقارب، بالإضافة إلى أن زوجته المجني عليها، دائما ما تعطف علي فقراء المنطقة، موضحا