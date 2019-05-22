جريمة

القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أمور قسم شرطة عين شمس إخطار من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها بدائرة القسم. واستمع رجال المباحث إلى أقوال الزوج الذي نفى وجود أي خلافات شخصية بينهم وبين الجيران أو الأقارب، بالإضافة إلى أن زوجته المجني عليها، دائما ما تعطف علي فقراء المنطقة، موضحا
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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جثة

جريمة عين شمس.. عاد من التراويح فوجد زوجته مذبوحة

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم الاثنين، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل مُسنة عُثر عليها مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، كما خاطبت رجال البحث الجنائي طالبة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وأشار زوج المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة إلى اكتشافه وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته ومبالغ أخرى من داخل الشقة.
طعن-بالسكين

عامل الرخام ذهب لمصالحة زوجته فعاد جثة هامدة بالمقطم

أمرت، نيابة المقطم، اليوم الاثنين، بسرعة ضبط وإحضار عاطل، قام بذبح زوج شقيقته، عامل رخام، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان وتحديد أسباب الوفاة، فيما يكثف رجال مباحث المقطم جهودهم لضبط المتهم الهارب، من خلال عمل الأكمنة اللازمة على الأماكن المحتمل التردد عليها، وفحص علاقاته بأصدقائه وتتبع هاتفه المحمول، وصولا لأى خيوط تفيدهم في القبض عليهم تنفيذا لأمر النيابة العامة.
جثة-فتاة

«بعد التراويح».. جهود لحل لغز «ذبيحة عين شمس»

واصلت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام للنيابات، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة العثور على زوجة عجوز مذبوحة داخل شقتها بمنطقة عين شمس، قبل أن تستعجل النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار المتهم، وكذلك استعجال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وأشار زوج المجني عليها أمام النيابة، إلى وجود بعثرة في محتويات الشقة وسرقة مشغولات زوجته الذهبية ومبالغ أخرى من داخل الشقة، بينما أمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان لسؤالهم عن ملابسات الحادث.
خطف-طفلة-سوهاج

«لم يرحموا توسلاته» تفاصيل جريمة «الخادمة والمسن»

خانت الأمانة، ولم تصن العيش والملح الذي طالما أكلته مع مخدومها، واختارت طريق الشيطان الذي استحوذ على وجدانها، فكرت في طريقة تفك بها ضائقتها المالية، انساقت وراء رغبات وشهوات عقلها الآثم، استعانت بثلاثة آخرين بينهم سائق، وطرقت شقة مخدوها المسن، الذي أتم عامه الـ80، موظف بالمعاش، في منطقة مدينة نصر، تطلب منه مساعدة مالية، تبعها بدقائق باقي شركائها، قيدوا حركة المسن بشريط لاصق طبي، ونجحوا في شل حركته، واستولوا على مبلغ 32 ألف جنيه، بخلاف هاتف محمول وفروا هاربين.
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